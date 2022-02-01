確診大廈｜葵青區繼續爆疫全區增23宗個案　九龍城區第二多

本港今日新增129宗新冠肺炎確診個案，當中22宗屬源頭不明個案，為第五波疫情以來最多。根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭個案遍佈港九新界，包括土瓜灣木廠街中南大廈、大圍美城苑暉城閣、經磡蕪湖街時盛大廈、屯門龍門居7座、西營盤第三街毓明閣1座等。

按地區分析疫情，葵青區確診個案佔最多，有23宗；其次是九龍城區，有17宗。



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根據衞生署公布確診大廈名單，不明源頭遍佈港九新界，包括土瓜灣木廠街 2-4號中南大廈一名25歲男子(#14268）、大圍美城苑暉城閣71歲男子（#14298）、長沙灣麗翠苑麗棠閣40歲男子（#14321）、屯門龍門居7座53歲女子（#14325）、荃灣海濱花園海銀閣56歲女子（#14228）及西營盤第三街208號毓明閣1座40歲男子（#14229）。

按地區分析疫情，爆疫的葵涌區域有22宗，整體葵青區有23宗。當區有一宗源頭不明個案，為居於葵涌石籬二邨石華樓的53歲男子。其餘為相關個案，石蔭東邨蔭裕樓有5宗，葵涌邨增9宗，包括秋葵樓、映葵樓、曉葵樓、夏葵樓各增1宗，芷葵樓有2宗，逸葵樓有3宗。

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土瓜灣累計15宗確診個案 兩不明源頭居蕪湖街一帶

其次，九龍城區有17宗個案，單計土瓜灣已有15宗，包括燕安街26-28號有3宗、馬頭角道4J-4K號合成大廈有5宗、鳳儀街26-28號有4宗、上鄉道15-15A有2宗、永耀街23號有1宗，全為相關個案。至於當區兩宗源頭不明個案，分別是居於蕪湖街時盛大廈83歲老翁（#14310）及蕪湖街裕新大廈44歲男子（#14244）

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