最新｜沙田大範圍污水呈陽性　希爾頓中心、新城市廣場住宅等強檢

患者遍布港、九、新界多區，包括將軍澳日出康城第5期Malibu 1B座；另有兩位患者拎行街紙，當局正在聯絡中。三幢大廈出現空氣或垂直傳播，包括重災疫廈之一的大埔舊墟美新大廈，部份單位居民要撤離檢疫。



一名居黃大仙豪苑的77歲確診老婦情況危殆，年初一被送往深切治療病房留醫，為第五波以來首名危殆患者。她沒有打疫苗，屬Delta倉鼠群組。



今日至少有三名政府僱主染疫，包括：公務員事務局一名助理文書主任、康文署一名二級工人及在職家庭及學生資助事務處一名職員。



【21:36】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，發現沙田城門河西岸廣大範圍污水檢測呈陽性，當局在強制檢測公告列明，要求於指定期間曾身處污水監測區域沙田5A內下列指明地方的人士接受檢測，範圍包括：

．住宅樓宇：希爾頓中心、偉華中心、沙田中心及新城市廣場的住宅樓宇部分內所有人士

．都酒店內的住客

．其餘場所：包括沙田法院大樓、新城市商業大廈、新城市廣場、沙田公共圖書館、沙田婚姻登記處、沙田大會堂、源禾路體育館、水務署沙田鹹水增壓抽水站、沙田賽馬會泳池、沙田賽馬會公眾壁球場等內的清潔及保安員工

另為跟進在大埔及葵涌的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括大埔民政事務處）將會由明日（3日）起陸續向以下地區的住戶派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．大埔太和邨（麗和樓、安和樓）

．大埔寶雅苑（逸和閣、興和閣、家和閣）

民政事務總署（包括葵青民政事務處）聯同房屋署，並透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測：

．污水監測區域葵涌3A（祖堯邨、荔景邨、麗瑤邨及華景山莊一帶）

▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼



▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



封區檢測｜大年初二連封兩大廈 涉太和邨翠和樓、石蔭東邨蔭裕樓

【19:45】年初二第二封。葵涌石蔭東邨蔭裕樓也錄得數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案和陽性檢測個案，當局公布由晚上7時起蔭裕樓為指明「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（3日）上午約7時完成此行動。政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

葵涌石蔭東邨蔭裕樓2月2日年初二圍封檢測。（政府新聞處圖片）

▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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政府總部7樓公務員事務局文員染疫 除夕有上班 晚上採樣呈陽性

【19:31】公務員事務局公布，公務員事務局一名助理文書主任確診，患者在添馬政府總部西翼7樓工作，她正在醫院接受治療。局方表示，已按衞生防護中心指引為有關樓層進行徹底清潔和消毒，並正安排在該樓層工作的所有職員接受檢測。根據政府資料，局長聶德權及常任秘書長楊何蓓茵在9樓工作。

局方表示，該名職員負責處理內部文書工作，最近無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為1月31日（本周一，年廿九）。她於1月31日晚上陪同一名家人到醫院求診，兩人獲安排進行病毒檢測，同於今日接獲通知確診，衞生防護中心正跟進她的個案。

政府總部西翼7樓公務員事務局助理文書主任確診。（資料圖片／廖雁雄攝）

民政總署向沙田、屯門住戶及大廈清潔員工派發2萬套快速測試套裝

【19:20】由於早前污水監測部分沙田及屯門區域，分別採集到對冠狀病毒病呈陽性的污水樣本，民政事務總署今（2日）宣佈，將向沙田及屯門區居民，以及清潔工和物管員工，分別派發1.5萬及5,000套快速測試套裝。

【19:05】當局指近日發現數宗曾在大埔太和邨翠和樓居住的初步陽性檢測個案，感染源頭不明，政府公布自晚上7時起，翠和樓列為「受限區域」。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，並須留在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（3日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚11時30分前接受檢測。

大埔太和邨翠和樓2月2日年初二圍封檢測。（政府新聞處圖片）

疫情｜醫院逼爆 醫管局准極低病毒病人可出院 家居隔離要戴手環

【18:45】本港確診數字攀升。醫院管理局今日（2日）表示，過去7天每日平均有約120名患者入院，住院中和數增至17日。專家及食衞局同意更新患者出院指引，如病人由病發開始超過10日後，樣本CT值高於33，即極低病毒量，形容病毒已全死亡，便可出院，但維持須按規定接受14日家居隔離及健康監測，並須配戴手環及定期檢測。無論是Delta或Omicron個案，出院條件一樣。當局預料，今天及明天已有約50至60人符合新規定而可出院，當局會陸續安排。

林鄭新春「行大運」探污水檢測團隊 署理民政局長同落區探義工

【17:40】本港第五波疫情仍未止息，新春期間檢疫工作仍然馬不停蹄。行政長官林鄭月娥今日（2日）分別到堅尼地城、香港大學實驗室，再過海到觀塘社區中心探訪抗疫人員，為他們送上新年祝福。她感謝所有為抗疫努力不懈的團隊和人員，以及在農曆新年假期繼續抗疫的同事和義工，希望大家保持信心，齊心協力，早日擊退這一波疫情。

林鄭月娥表示，香港是全球首個大規模採用污水監測配合強制檢測成功追蹤感染個案的城市，強調是高效結合科研成果與實際應用的實證。她稱，政府正全速準備和派發快速測試套裝，鼓勵在相關地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，達致「早發現、早隔離、早治療」。

林鄭（右一）到訪港大環境微生物組工程與生物技術實驗室，聽取率領該實驗室的教授張彤（左一）講解污水樣本的處理和檢測過程。環境局局長黃錦星（右二）和港大校長張翔教授（左二）都在現場。（政府新聞處圖片）

疫情｜增30宗源頭不明創新高 日出康城Malibu、大圍名城居民確診

【17:36】新冠肺炎疫情持續，本港今日（2日）再增116宗確診個案，103是本地感染，當中30宗屬無源頭個案，患者遍布港、九、新界多區，包括將軍澳日出康城第5期Malibu 1B座、沙田名城3期3座、大角咀新港豪庭，以及多條屋邨；另有兩位患者拎行街紙，當局正在聯絡中。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，變種病毒Omicron的傳播性高，難以追蹤緊密接觸者，預料無源頭個案會不斷增加，形容情況變差，現時已非常嚴峻。

▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



疫情｜今增116宗患者遍全港 疑爆寺院群組、體育學院群組

【17:15】本港疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，新增116宗確診個案，包括103宗本地個案。73宗有關連個案中，有2人曾往深水埗昌福大廈1樓B室的寺院參拜，同場有約20名信徒；另有2人曾走遍整所體育學院；該兩處曾逗留人士須強制檢測。



另外，本地源頭不明個案達30宗，個案住所遍佈全港，九龍最「重災」，涉13座樓宇，亦有不少新上榜的大廈。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，今波疫情傳播快、潛伏期短，個案被發現時已傳予家人，幾乎同時發病，加上不明源頭個案越來越多，「而家情況非常之嚴峻」。

77歲倉鼠群組居豪苑長期病婦無打針 入院8天轉危殆 第五波首宗

【16:58】77歲長期病患婆婆沒疫苗接種紀錄，本身有糖尿病和高血脂，1月24日入院後來情況轉差，年初一被送往ICU留醫，情況危殆，根據紀錄病人冇打疫苗，居黃大仙豪苑屬DELTA倉鼠群組。

【16:52】30宗源頭不明個案住址遍港九新界：

⬤港島：

康怡花園M座

西營盤三街怡豐閣

⬤九龍：

旺角新港豪庭

長沙灣幸俊苑俊禮閣

慈正邨正安樓

黃大仙東匯邨匯心樓

土瓜灣美景樓一期

藍田啟田邨啟仁樓

彩雲二邨明麗樓

⬤新界西：

天水圍天澤邨澤星樓

元朗水邊圍邨碧水樓

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

荃灣石圍角石谷樓

葵涌浩景臺６座

石蔭東邨蔭裕樓

尚翠苑翠河閣

⬤新界東：

將軍澳日出康城5期Malibu 1B座

寶林邨寶寧樓

大圍名城3期３座

沙田排頭村

沙田圍新村

馬鞍山錦英苑錦耀閣

大埔太和樓福和樓、翠和樓、麗和樓

大埔太湖山莊10座

粉嶺嘉福邨福安樓



另外兩位患者拎行街紙，仍在聯絡中。

【15:44】葵涌葵芳邨葵歡樓、屯門大興邨興平樓及大埔美新大廈現垂直及橫向傳播，多戶須撤離。

【16:33】今增116宗確診，103宗本地個案，30宗源頭不明，數字再創第五波新高。

疫情｜許樹昌憂過年後大爆發 籲分批拜年 疫情須6至8星期方回落

【14:05】第五波疫情未平，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，根據頭四波疫情經驗，本港現時社區可能有多達90條傳播鏈，疫情至少需要6至8星期方會放緩，有望屆時確診數字回落至低雙位數字。他又指，現時源頭不明個案比例偏高，追蹤有一定困難，呼籲市民如非必要應盡量避免跨家庭聚會，或可考慮分批拜年，並保持家居空氣流通。

疫情｜康文署沙田總部總務組女工初步確診 農曆年廿九曾上班

【13:57】本港疫情持續嚴峻。康樂及文化事務署今日（2日）表示，一名於沙田康文署總部總務組上班的二級女工人初步確診。最近一次上班日期為1月31日（農曆年廿九）。

【13:14】立法會秘書處獲悉總務部一位管事的非同住親人今天(2月1日)確診為帶有Omicron變異病毒株個案。該名職員已被䘙生防護中心確定為緊密接觸者，須接受14天隔離檢疫，之後亦須居家自我監測7天。

【11:32】消息指，葵涌邨今日新增4宗個案，涉逸葵樓、映葵樓及雅葵樓，其中映葵樓涉新單位確診。

【11:00】大埔大埔頭太湖山莊今早完成強制檢測，強檢期間為634名住戶檢測，其中發現三宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼



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【10:41】在職家庭及學生資助事務處今日（2日）表示，一名於在職家庭津貼辦事處工作的職員初步確診。該名職員在觀塘海濱道181號七樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為一月二十七日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

處方會安排在同層工作的所有職員接受檢測，並須在確定檢測結果前在家工作。處方會為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

【07:55】深水埗大坑東邨東滿樓完成強檢，截至昨日晚上十一時三十分，381人接受了檢測，當中發現一宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測



+ 12

2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



+ 7

2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛：



+ 7

▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



+ 7

▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼



+ 8

▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



+ 4

林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

昨日疫情報道一覽：

封區檢測｜太湖山莊污水呈陽性 東滿樓有數名患者 年初一須圍封

大埔、馬鞍山、屯門多區污水監測呈陽性 政府籲市民盡快檢測

虎年｜車公廟300人等參拜 防疫靠孖罩 善信祈求：俾我去旅行

封區檢測｜太湖山莊污水樣本呈陽性 住客大年初一須圍封強檢

疫情｜消息：醫管局周三起放寬患者出院條件 劉家獻：將適時公布

22宗未明源頭創第五波疫情新高 張竹君：檢測多咗更易搵到個案

疫情｜仁濟醫院骨科病房行政助理確診 曾共膳病人助理送檢疫

彩雲邨續錄多宗Delta變種病毒 張竹君：由黃大仙蔓延九龍東趨勢

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虎年｜善信無懼寒風上環文武廟祈福 內地生疫下滯港求搵份好工

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