最新｜77歲長期病患婆婆沒疫苗接種紀錄　染疫後被送往深切治療部

第五波疫情持續嚴峻，本港年初一（1日）新增129宗確診個案，102宗屬本地個案，22宗無源頭，創第五波疫情新高，累積98宗個案未找到感染源頭，另外初步確診有90多宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，近日在黃大仙發現不少Delta個案，並有跡象向九龍東蔓延。



疫情｜增30宗源頭不明創新高 日出康城Malibu、大圍名城居民確診

【17:36】新冠肺炎疫情持續，本港今日（2日）再增116宗確診個案，103是本地感染，當中30宗屬無源頭個案，患者遍布港、九、新界多區，包括將軍澳日出康城第5期Malibu 1B座、沙田名城3期3座、大角咀新港豪庭，以及多條屋邨；另有兩位患者拎行街紙，當局正在聯絡中。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，變種病毒Omicron的傳播性高，難以追蹤緊密接觸者，預料無源頭個案會不斷增加，形容情況變差，現時已非常嚴峻，

疫情｜今增116宗患者遍全港 疑爆寺院群組、體育學院群組

【17:15】本港疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，新增116宗確診個案，包括103宗本地個案。73宗有關連個案中，有2人曾往深水埗昌福大廈1樓B室的寺院參拜，同場有約20名信徒；另有2人曾走遍整所體育學院；該兩處曾逗留人士須強制檢測。



另外，本地源頭不明個案達30宗，個案住所遍佈全港，九龍最「重災」，涉13座樓宇，亦有不少新上榜的大廈。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君形容，今波疫情傳播快、潛伏期短，個案被發現時已傳予家人，幾乎同時發病，加上不明源頭個案越來越多，「而家情況非常之嚴峻」。

【16:58】77歲長期病患婆婆沒疫苗接種紀錄，本身有糖尿病和高血脂，1月24日入院後來情況轉差，年初一被送往ICU留醫，情況危殆，根據紀錄病人冇打疫苗，居黃大仙豪苑屬DELTA倉鼠群組。

【16:52】30宗源頭不明個案住址遍港九新界

⬤港島：

康怡花園M座

西營盤三街怡豐閣

⬤九龍：

旺角新港豪庭

長沙灣幸俊苑俊禮閣

慈靜邨正安樓

黃大仙匯心樓

土瓜灣美景樓一期

藍田啟田邨啟仁樓

葵涌浩景臺６座

石蔭東邨蔭裕樓

彩雲二邨明麗樓

將軍澳日出康城5期1B座

寶林邨寶寧樓、

⬤新界西：

天水圍天澤邨澤星樓

元朗水邊圍邨碧水樓

屯門蝴蝶邨蝶翎樓

荃灣石圍角石谷樓

尚翠園翠河閣

⬤新界東：

大圍名城3期３座

沙田排頭邨

沙田頭新村

馬鞍山錦英苑錦耀閣

粉嶺嘉福邨福安樓

太和福和樓

翠和樓

麗和樓太湖山莊10座



另外兩位患者拎行街紙，仍在聯絡中。

【15:44】葵涌葵芳邨葵歡樓、屯門大興邨興平樓及大埔美新大廈現垂直及橫向傳播，多戶須撤離。

【16:33】今增116宗確診，103宗本地個案，30宗源頭不明，數字再創第五波新高。

疫情｜許樹昌憂過年後大爆發 籲分批拜年 疫情須6至8星期方回落

【14:05】第五波疫情未平，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，根據頭四波疫情經驗，本港現時社區可能有多達90條傳播鏈，疫情至少需要6至8星期方會放緩，有望屆時確診數字回落至低雙位數字。他又指，現時源頭不明個案比例偏高，追蹤有一定困難，呼籲市民如非必要應盡量避免跨家庭聚會，或可考慮分批拜年，並保持家居空氣流通。

疫情｜康文署沙田總部總務組女工初步確診 農曆年廿九曾上班

【13:57】本港疫情持續嚴峻。康樂及文化事務署今日（2日）表示，一名於沙田康文署總部總務組上班的二級女工人初步確診。最近一次上班日期為1月31日（農曆年廿九）。

【13:14】立法會秘書處獲悉總務部一位管事的非同住親人今天(2月1日)確診為帶有Omicron變異病毒株個案。該名職員已被䘙生防護中心確定為緊密接觸者，須接受14天隔離檢疫，之後亦須居家自我監測7天。

【11:32】消息指，葵涌邨今日新增4宗個案，涉逸葵樓、映葵樓及雅葵樓，其中映葵樓涉新單位確診。

【11:00】大埔大埔頭太湖山莊今早完成強制檢測，強檢期間為634名住戶檢測，其中發現三宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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【10:41】在職家庭及學生資助事務處今日（2日）表示，一名於在職家庭津貼辦事處工作的職員初步確診。該名職員在觀塘海濱道181號七樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為一月二十七日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

處方會安排在同層工作的所有職員接受檢測，並須在確定檢測結果前在家工作。處方會為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

【07:55】深水埗大坑東邨東滿樓完成強檢，截至昨日晚上十一時三十分，381人接受了檢測，當中發現一宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測



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2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛：



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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼



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▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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昨日疫情報道一覽：

封區檢測｜太湖山莊污水呈陽性 東滿樓有數名患者 年初一須圍封

大埔、馬鞍山、屯門多區污水監測呈陽性 政府籲市民盡快檢測

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