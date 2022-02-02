疫情．最新｜初步陽性個案近百宗　Delta變種病毒疑向九龍東蔓延

第五波疫情持續嚴峻，本港年初一（1日）新增129宗確診個案，102宗屬本地個案，22宗無源頭，創第五波疫情新高，累積98宗個案未找到感染源頭，另外初步確診有90多宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，近日在黃大仙發現不少Delta個案，並有跡象向九龍東蔓延。



2月1日 深水埗大坑東邨東滿樓封區檢測



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2月1日 大埔太湖山莊封區檢測



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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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2月1日大年初一尖沙咀市況，疫情無減賀年氣氛：



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▼2月1日 年初一大批市民在彩雲社區中心檢測站排隊等候做檢測▼



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▼1月31日九龍城街市市民買雞買海鮮做團年飯▼



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▼1月31日旺角倫敦大酒樓有食客中午吃團年飯▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

除夕夜市民趕往旺角花墟買年花



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昨日疫情報道一覽：

封區檢測｜太湖山莊污水呈陽性 東滿樓有數名患者 年初一須圍封

大埔、馬鞍山、屯門多區污水監測呈陽性 政府籲市民盡快檢測

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封區檢測｜太湖山莊污水樣本呈陽性 住客大年初一須圍封強檢

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22宗未明源頭創第五波疫情新高 張竹君：檢測多咗更易搵到個案

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