公務員在家工作WFH　受影響服務全覽　稅務局：繳付稅款不可順延

港府昨日大年初三（3日）宣布，因應疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，有需要採取進一步措施，政策局和部門今日（4日）起，會擴大特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家工作WFH，暫至本月11日。



不少部門公布今日起縮減服務，包括稅務局，但局方由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。



▼第五波疫情令人難忘金句▼



．運輸署

2月4日起：

．金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

．金鐘的公共車輛分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設於金鐘的香港牌照事務處的投遞箱遞交公共車輛牌照申請。

．金鐘的車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處將會暫停提供即時申請的櫃位服務。有關駕駛執照吊銷期滿後領回執照之查詢，請致電聯絡駕駛執照記錄辦事處或違例駕駛記分辦事處。

．上環的過境服務分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設置於過境服務分組的投遞箱遞交申請。運輸署會聯絡個別申請人跟進申請。

．車輛檢驗中心會繼續為已預約的車輛提供車輛檢驗服務。

．民政事務總署

所有社區會堂及社區中心（除用作臨時避寒中心、臨時庇護中心或疫情防控工作外）將繼續暫停開放至2月17日。

．差餉物業估價署

2月4日起詢問處的開放時間調整為星期一至五上午8時30分至下午3時正。

▼2月2日鄉議局車公廟求籤▼



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．入境事務處

由2月4日至2月11日只提供緊急和必須的公共服務：

．旅行證件：緊急申請及領取香港旅行證件服務，申請人須先行在辦公時間內致電2852 3045作安排或查詢。

．身份證：只提供緊急補領身份證服務，申請人須先行預約（如對身份證事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電3521 6565）

．簽證及延期逗留：只接受以投遞方式遞交的緊急延期申請（包括已預約的申請人），申請人必須提供本地聯絡電話號碼（流動電話號碼為佳），該處會在稍後時間聯絡申請人跟進其申請事宜（如對簽證事宜有任何查詢，請在辦公時間內致電3521 1840）；符合條件的申請人亦可透過網上服務遞交延長逗留期限申請。

．婚姻登記：只提供處理遞交擬結婚通知書及在婚姻登記處舉行婚禮的服務。

．死亡登記：只提供死亡登記服務。

．土地註冊處

由2月4日至11日調整各辦事處的服務時間：

（1）星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時至下午一時三十分，以供交付文書辦理註冊；及

（2）星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時至下午十二時三十分，以供辦理其他事宜。

．稅務局

．中央詢問處（只限有關離港人士清繳稅項的查詢）、商業登記署及印花稅署辦公時間為星期一至五上午9時至中午12時、下午1時30分至4時

．中央電話查詢處辦公時間為星期一至五上午9時至中午12時30分、下午1時30分至4時

稅務局表示，希望公眾理解有關服務的規模會比平常大為縮減，開放的服務櫃位不會提供任何其他服務。由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。公眾如在處理有關事宜時遇到困難，可以電子、郵遞或傳真方式與稅務局聯絡。

稅務局在公務員擴大WFH期間將縮減服務，但提醒納稅人繳付稅款不可順延。（資料圖片）

．勞工處

由2月4日起至11日只提供緊急和必須公共服務：

．勞資關係科轄下各分區辦事處及職業介紹所事務科會於星期一、三及五提供有限度櫃位服務；

．專門解答居於葵涌邨的僱員就疫情下所遇到僱傭權益問題的查詢熱線（3580 1442）將維持星期一至五辦公時間服務；

．其他櫃位服務則會暫停；

．職業健康診所及職業醫學組會停止開放，已預約服務的人士將獲通知預約安排；

．求職人士可使用互動就業服務網站。勞工處的電話就業服務中心、各就業中心及行業性招聘中心亦會於星期一至五辦公時間（上午9時至下午1時及下午2時至5時30分），透過電話提供查詢及就業服務（點擊查電話號碼）。

．申請職業介紹所牌照或續領牌照的人士可以郵遞（九龍旺角道一號旺角道壹號商業中心九樓九○六室）或經電郵（ea-ee@labour.gov.hk），向職業介紹所事務科辦事處提交申請。

．機電工程署

轄下位於九龍灣總部的註冊及許可證辦事處2月4日起暫停服務，直至另行通告。在此期間，市民仍可透過機電署網頁、機電署流動應用程式、郵寄方式或設於機電署總部大樓地下大堂的投遞箱使用服務。該署會以電話或郵遞通知申請人有關申請結果。

．運輸及房屋局獨立審查組

由2月4日至11日，期間將會以投遞箱方式接收在《建築物條例》下有關圖則審批的樓宇監管申請，以及小型工程監管制度、強制驗樓計劃和強制驗窗計劃下需呈交的指明表格和附加文件。在完成審批後，審查組會預約申請人取回已獲處理的圖則及文件。申請人可於星期一至五上午9時30分至下午4時30分，把該等申請及文件投入設於黃大仙龍翔道龍翔辦公大樓8樓獨立審查組的投遞箱內。

▼2月3日年初三「赤口」 善信到車公廟祈福▼



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．房屋委員會

由2月4日至11日：

．所有公共屋邨管理處將於星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度的屋邨管理服務，以及處理已預約的個案。居民如在開放時間以外有任何查詢或需要協助，可致電管理處提供的聯絡電話，職員會盡量提供協助。

．管理處內的收款處將會暫停開放，租戶可透過其他千多個地點，例如指定的便利店及超級市場，或繳費靈繳交租金，詳情請瀏覽網址。

．資助房屋辦事處將於星期一、三及五上午10時至下午1時開放，提供有限度服務： （一）樂富房委會客戶服務中心的白表居屋第二市場計劃小組；及（二）黃大仙龍翔辦公大樓的居屋第二市場計劃小組；

．樂富房委會客戶服務中心的居者有其屋計劃銷售小組、觀塘建生廣場的綠表置居計劃銷售小組及其他相關服務的辦事處，只開放予已獲預約的申請者／公眾人士。如有查詢，可致電房委會銷售熱線：2712 8000或有關服務的辦事處電話；

． 樂富房委會客戶服務中心公屋申請辦事處將於星期一、三及五上午八時至下午一時開放，處理公屋申請事宜；而已預約的詳細資格審查會面將會如期進行。

▼2月1日 大年初一善信到文武廟拜神▼



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．社會福利署

．日間照顧服務均維持開放，惟服務量將下調

所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心、綜合服務中心、支援服務等，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續運作。以上除住宿照顧服務和熱線服務如常運作外，其他服務維持有限度服務。

．社署資助的中心為本服務，只維持有限度服務

．營辦學前康復服務（包括特殊幼兒中心）的機構會按疫情的發展狀況、服務使用者的情況及其家長的意願，透過不同方式為服務使用者提供個別訓練

．社署資助的安老院舍外展專業服務隊及私營殘疾人士院舍專業外展服務隊均繼續服務。

．渠務署

除防疫抗疫工作，只維持緊急及必須的公共服務，包括24小時渠務熱線（2300 1110）、查閱渠務紀錄圖則和處理排污費／工商業污水附加費事宜等，直至另行通告。

2月4日起查閱渠務紀錄圖則，以及下列四個提供收發文件服務的渠務署辦公室，開放時間均只為星期一至五，上午10時至中午12時及下午2時至4時：灣仔告士打道5號稅務大樓43樓、彌敦道405號九龍政府合署12樓、鰂魚涌英皇道1063號23樓、薄扶林道2A號西區裁判法院地下。

．屋宇署

2月4日起繼續只提供緊急和必須的公共服務。有關服務主要處理公眾就樓宇安全及正在建造的僭建物的舉報、新發展項目的法定申請、承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。署方表示，設於屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心 （已設立熱線電話3842 5375供查詢有關查閱樓宇記錄事宜）、屋宇署總部地下的收件處、一般查詢處及該署的會議室不會開放予公眾，直至另行通知。所有已預約於上述期間與屋宇署人員的會面、會議及視察將會重新安排，相關人士並會稍後獲另行通知。

．香港郵政

郵政總局及尖沙咀郵政局將於2月5日（星期六）維持正常開門時間，但會提早於下午1時關閉。郵政總局將於2月6日（星期日）暫停服務，其他郵政局營業時間不變。市民如有任何查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

．醫療輔助隊

2月4日起只維持必要的公眾服務，包括所有抗疫工作，美沙酮診所運作及非緊急救護車服務。逢周末及公眾假期於單車徑及郊野公園的急救服務將會暫停。市民如有緊急情況，可致電999求助。

．政府新聞處

新聞處轄下位於北角政府合署的刊物銷售小組和圖片資料室2月4日起暫停櫃枱銷售服務。市民可繼續通過網上政府書店或以下途徑訂購政府刊物： 致電政府新聞處刊物銷售小組（電話：2537 1910）；登入政府新聞處網站下載訂購表格，填妥後於網上遞交，或將表格傳真至2523 7195，或電郵至puborder@isd.gov.hk。

．教育局

．2月4日起各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處只提供緊急和必須的公共服務，以及與防疫抗疫有關的工作。

．已預約於九龍塘教育服務中心進行的聽力服務，教育局人員會聯絡相關家長作合適安排。

．教育局學位分配組亦會繼續提供有限度的熱線電話查詢及預約服務。

．教師註冊小組會在情況許可下適時邀請申請人進行有關工作。

．教育局學位分配組、資歷架構秘書處、教師註冊小組暫時不會對公眾開放。

．香港海關

除於各仍然開放的出入境管制站維持正常清關服務外，兩個辦事處期間將如常開放：1）北角渣華道222號海關總部大樓三樓顧客服務中心及2）九龍灣臨樂街19號南豐商業中心十二樓1218-1222室金錢服務監理科辦事處。

​．土木工程拓展署

2月4日起暫停以下公共服務：土木工程圖書館、親身辦理《傾卸泥土執照》及《搬運沙粒許可證》的申請；及礦務部牌照及許可證辦事處。

▼2月2日大年初二市民外出享受新年假期▼

