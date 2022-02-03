疫情．最新｜沙田車公廟內人數已接近上限　建議善信其他日子參拜

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（2日）新增116宗確診個案，包括103宗本地個案，有三幢住宅大廈爆空氣或垂直傳播，部分住戶撤離檢疫。昨初步確診達110宗，政府及專家擔心新年過後確診個案海嘯式爆發。



由1月開始以來的第五波疫情愈超嚴重，源頭不明個案昨創單日新高至30宗，第五波累計已達114宗。今日（3日）是年初三「赤口」，12個社區疫苗接種中心提早恢復打針，部分已額滿，包括位於爆疫重災區的葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心。



▼第五波疫情令人難忘金句▼



【10:18】華人廟宇委員會在其社交專頁內表示，沙田車公廟內人數已接近上限，建議善信考慮其他日子再到廟參拜。車公廟今日香火較昨日更鼎盛，10時過後已人頭湧湧，較昨日提早了逾一小時宣布人數接近上限。

建議再提供誘因予長者打針 梁子超：額外發放生果金 豁免院舍費

【09:10】呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港目前源頭不明個案宗數增加，並擴散到不同區域，正滲入社區，若目前防疫措施有效，疫情應該出現逆轉。梁子超建議，香港要再提高長者及院舍接種，建議政府為他們提供誘因，例如向接種疫苗的長者豁免院舍收費、額外發放多一個月的生果金等。

【08:38】因應多宗新冠肺炎個案，政府昨日年初二晚圍封大埔太和邨翠和樓及葵涌石蔭東邨蔭裕樓檢測。當局今早表示，石蔭東邨蔭裕樓發現兩宗初步陽性檢測個案。

石蔭東邨蔭裕樓截至今日上午1時，1835人接受了檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月2日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜九龍東急增20宗 港島中產康怡花園失守 患者源頭不明

【00:01】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）新增116宗確診個案，當中包括30宗源頭不明個案。根據當局公布的確診大廈名單，患者居住地點遍佈港九新界，共涉65座大廈，葵涌疫情繼續嚴峻，周三新增16宗個案，當中葵芳邨再增4宗確診個案，分別居於葵歡樓及葵仁樓，全部為與早前個案有流行病學關連。



另外，當中九龍東增20宗個案，當中有11名患者是居於黃大仙彩雲（二）邨明麗樓，令該大廈累計共現18宗個案。而將軍澳日出康城Malibu 1B座繼1月30日出現源頭不明個案後，周三再錄一宗源頭不明個案，為24歲女子，其同住28歲男家人也確診。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼



▼2月2日大年初二市民外出享受新年假期▼



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▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼



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▼2月2日鄉議局車公廟求籤▼



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