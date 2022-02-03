疫情．最新｜源頭不明累計114宗　12疫苗接種中心赤口恢復打針

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（2日）新增116宗確診個案，包括103宗本地個案，有三幢住宅大廈爆空氣或垂直傳播，部分住戶撤離檢疫。昨初步確診達110宗，政府及專家擔心新年過後確診個案海嘯式爆發。



由1月開始以來的第五波疫情愈超嚴重，源頭不明個案昨創單日新高至30宗，第五波累計已達114宗。今日（3日）是年初三「赤口」，12個社區疫苗接種中心提早恢復打針，部分已額滿，包括位於爆疫重災區的葵涌林士德體育館社區疫苗接種中心。



▼第五波疫情令人難忘金句▼



▼2月2日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜九龍東急增20宗 港島中產康怡花園失守 患者源頭不明

【00:01】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周三（2日）新增116宗確診個案，當中包括30宗源頭不明個案。根據當局公布的確診大廈名單，患者居住地點遍佈港九新界，共涉65座大廈，葵涌疫情繼續嚴峻，周三新增16宗個案，當中葵芳邨再增4宗確診個案，分別居於葵歡樓及葵仁樓，全部為與早前個案有流行病學關連。



另外，當中九龍東增20宗個案，當中有11名患者是居於黃大仙彩雲（二）邨明麗樓，令該大廈累計共現18宗個案。而將軍澳日出康城Malibu 1B座繼1月30日出現源頭不明個案後，周三再錄一宗源頭不明個案，為24歲女子，其同住28歲男家人也確診。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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▼2月2日葵涌石蔭東邨蔭裕樓▼



▼2月2日大埔太和邨翠和樓圍封檢測▼



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▼2月2日大埔舊墟美新大廈部分居民撤離檢疫▼



▼2月2日不明源頭個案住所大廈▼



▼2月2日大年初二市民外出享受新年假期▼



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▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼



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