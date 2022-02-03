疫苗通行證｜長期病患者︰醫生建議不宜打針　惟多方拒發豁免證明

政府將於下月實施「疫苗通行證」，進入室內場所須持有接種疫苗證明。有市民投訴稱，因長期腰患加上對數隻藥物敏感，多名公家骨科醫生建議他不適合接種疫苗，但以「專科醫生不能簽發豁免證明書」為由拒絕為他證明，轉向家庭醫生求助亦不果，最後透過健康院再轉介到公立醫院亦被拒簽。



據政府公布措施，衞生署已制定範本供醫管局醫生和私家醫生使用，可分別透過醫管局的臨床醫療管理系統，和政府的醫健通系統獲取。外科專科醫生、醫療衞生界立法會議員林哲玄亦表示，無規定專科醫生不能為病人簽發豁免接種疫苗證明書。



醫管局表示，根據指引，公立醫院醫生只會在證實求診人士同時不適合接種兩款疫苗後，方會發出「豁免證明書」。



▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼



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《香港電台》聽眾何女士今早（3日）致電到節目《千禧年代》表示，他對數隻藥物敏感，腰患問題已十多年，多年來看公家骨科醫生，「醫生見親呢，都係叫我唔好打新冠防疫針，每次去都唔同醫生，但個個都咁樣叫我唔好打。」政府現不斷呼籲長者接種，「我都好想打，但醫生叫我唔好打。」但當要求簽發豁免證明書，醫生以「專科醫生都唔寫得畀你」為由拒簽，建議何女士去看內科。

何女士指，他至今未有接種，並去看私家醫生，一樣拒簽豁免證明書，形容「我而家就好似個水抱咁樣浮吓浮吓，都唔知點算。」後來去健康院亦被拒簽，只轉介他去葛量洪醫院，最終醫院回信亦是指無法提到協助。

林哲玄。（資料圖片）

外科專科醫生、醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，無規定專科醫生不能為病人簽發豁免接種疫苗證明書，以他為例，有參與政府的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，在衞生署的系統內設有「豁免證明書」選項。

他不評論個別個案，估計骨科如涉及風濕類病患，會考慮到免疫系統，相信醫生的臨床判斷。他認為，判斷病人不適合打針的醫生應由本人簽發，不應轉介責任，「萬一病人確診因為無打針有嚴重問題，邊個負責？」

他續指，絕大部份市民都適合接種疫苗，尤其現時有兩種疫苗供選擇，「接受緊化療藥物嘅病人都可以打。」他指，雖疫苗效能降低，但仍能發揮到保護力，目前疫情嚴峻，呼籲市民盡快接種。

政府1月27日︰已制定範本 供醫管局醫生和私家醫生

政府不回應有關個案，但指公布將實施「疫苗通行證」後，已於1月27日發新聞稿，因健康原因而不適合接種者須持有醫生簽發的「豁免證明書」，衞生署已制定範本供醫管局醫生和私家醫生使用，可分別透過醫管局的臨床醫療管理系統，和政府的醫健通系統，為市民以電子方式簽發「豁免證明書」。流動應用程式「安心出行」亦已加入儲存及展示「豁免證明書」的功能。

醫管局︰只會在證實同時不適合兩款疫苗方會發出

醫管局回應指，大部分人士均適合接種本港現時提供的兩款新冠疫苗，即科興和復必泰疫苗，衞生署已於一月底發出指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因。「根據指引，公立醫院醫生只會在證實求診人士同時不適合接種兩款疫苗後，方會發出『豁免證明書』。」