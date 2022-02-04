疫情．最新｜消息：屯門大興邨興平樓檢測現12宗初陽　或圍封數日

本港新冠肺炎疫情嚴峻，新年聚會開始爆發出來，昨日年初三（3日）新增121宗本地確診個案，當中27%、即33宗感染源頭不明，再創第五波單日新高。初步陽性個案達160宗，今日年初四（4日）若總計（包括輸入個案）超過164宗，將打破1月27日紀錄，創疫情兩年來單日新高。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指出，相信社區很多傳播鏈尚未發現，目前整個趨勢是越來越多源頭不明個案，估計因Omicron傳播幾何式上升，擔心未來個案達數以百計甚至再多，會對醫療設施有負擔。她又指，見到團年飯群組開始出現，有的全家確診，形容「數唔到有幾多，因為都唔少」。



▼2月3日強制檢測名單▼



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【13:23】消息：屯門大興邨興平樓昨晚圍封檢測，2735名居民接受強檢，發現最少12宗初陽個案，原訂今早解封的興平樓，至中午仍一直圍封，據悉政府或會直接圍封興平樓最少三至四日以截斷傳播鏈。

疫情｜消息：今至少增200宗個案 逾80宗源頭仍在調查較昨日倍增

【11:49】本港新冠肺炎疫情嚴峻，本地個案近日攀升，昨日衞生署衞生防護中心公布，初步陽性個案達160宗。消息指，截至昨晚，新增131宗確診個案，當中129宗為本地個案，僅45宗個案找到源頭，最少84宗源頭仍在調查。另外，現時共有110宗初步陽性個案。

【11:22】政府昨晚圍封強檢大埔安慈路4號昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣，其間約1 200名居民接受檢測，當中發現五宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:11】因應政府宣布實施政府僱員特別上班安排，路政署今日（4日）表示，在實施特別上班安排期間，會繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵。有關安排將實施至另行通知為止。

【09:01】懲教署今日（4日）表示，該署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。

壁屋懲教所探訪室設施今日會停止運作以進行徹底清潔和消毒。署方並會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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【08:43】白沙灣懲教所昨日（3日）晚上得悉一名懲教人員初步確診。

該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診。該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白沙灣懲教所的探訪服務今日（二月四日）暫停，直至另行通知。

強制檢測｜增49處 銅鑼灣H&M上榜 疑有員工確診過年前後連返9日

【08:13】消息指，截至昨天晚上十一時，本港一共新增207宗確診個案。

【04:14】本港年初三（3日）新增142宗新冠肺炎確診個案，33宗源頭不明，刷新第五波疫情新高。政府今日凌晨（4日）將49個指明地方納入強制檢測公告，其中48個與19宗本地個案、20宗與早前個案有關的個案，以及一宗初步陽性檢測個案有關。

上榜地點有27個屬住宅或商住樓宇，20個為食肆，其餘一個為銅鑼灣恆隆中心H&M。

以地區計算，上榜地點以沙田區佔最多，共有10個，其餘分散於全港各區，包括沙田第一城譚仔三哥、沙田廣場及九龍灣淘大商場太興和荃新天地羅麥記等。

銅鑼灣恒隆中心H&M納入強制檢測名單，日子為1月24日至年初一（2月1）共9日，每日早上7時厔下午4時期間曾到訪人士，均需檢測。（資料圖片)

公務員WFH在家工作擴大 受影響服務全覽 稅務局：交稅不可順延

【03:01】港府昨日大年初三（3日）宣布，因應疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，有需要採取進一步措施，政策局和部門今日（4日）起，會擴大特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家工作WFH，暫至本月11日。

不少部門公布今日起縮減服務，包括稅務局，但局方由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。

稅務局在公務員擴大WFH期間將縮減服務，但提醒納稅人繳付稅款不可順延。（資料圖片）

▼2月3日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜患者居77大廈 富豪花園、翠竹花園等4幢現無源頭個案

2月4日【01:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周四年初三（3日）新增142宗確診個案，當中121宗為本地患者。衞生署周四深夜更新確診者資料，該批本地患者居於77幢樓宇。各個地區中以黃大仙疫情最嚴峻，單日新增個達24宗，當中11人居於彩雲（二）邨明麗樓，大埔太湖山莊10座新增3宗，多幢新增2宗。當中北角豪宅寶馬山花園2座、珀麗灣12座、大坑徑6號栢園及愉景新城7座等，是今波疫情中首次上榜。

衞生署更新源頭不明個案，較周四下午公布時多兩宗，達至33宗；修訂後多四幢大廈上榜，當中沙田富豪花園麗人閣有兩人染疫，黃大仙竹園北邨桐園樓有三人確診，黃大仙翠竹花園14座及荃灣享成街2-4號美華樓各有一宗。

疫情｜大圍美林邨外判保安員確診 負責美楊樓大堂夜勤

【00:43】房屋署前日（2日）下午得悉一名於大圍美林邨美楊樓工作的外判保安員確診2019冠狀病毒病，她現正在醫院接受治療。

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼



昨日總覽：疫情．2.3｜年初三源頭不明個案33宗再創新高 政府研收緊限聚令

01消息：勞工處副處長梁永恩確診 近期無見勞福局高層

團年飯群組湧現 160宗初確診 馬鞍山時代冰室佐敦新新酒樓爆疫

無源頭確診31宗 寶馬山花園、城市花園上榜 張竹君憂幾何式爆發

科學園、置地等6清潔工確診 兩名領行街紙患者未尋回

兩染疫學生曾到衞生署九龍學童診所 年初四關閉消毒

疫情｜新巴筲箕灣巴士總站有站長確診 站長室圍封消毒

紅磡街市魚檔「回味鮮魚」兩員工中招 街市傍晚6時提早關門消毒

年初三封兩區強檢 大埔昌運中心3廈污水陽性 大興邨興平樓爆疫

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建議再提供誘因予長者打針 梁子超：額外發放生果金 豁免院舍費

疫情｜食衞局研收緊限聚令、擴表列處所 檢測量倍增至每日20萬

▼第五波疫情令人難忘金句▼



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虎年｜賀歲馬首閉門作賽零入場 11場賽事投注額18.63億元創新高

▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼



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▼2月3日年初三「赤口」 善信到車公廟祈福▼

