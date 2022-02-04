疫情．最新｜2混種短毛貓檢測呈陽性　主人為確診個案密切接觸者

本港今日年初四（4日）新增130宗本地確診個案，其中59宗為源頭不明，初步確診達195宗，有10宗源頭不明患者居住地在深水埗區，亦涉及多名地盤工人及多個地盤。另外，最少8間公立醫院有員工確診或初步確診，約30至40名醫護人員染疫或成為密切接觸者需隔離檢疫。



新冠肺炎｜2混種短毛貓病毒測試陽性 主人為確診個案密切接觸者

【23:18】漁農自然護理署表示，兩隻交到該署的貓隻，其樣本對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。

署方表示，有關個案涉及五隻居於上水的混種短毛貓，由於其畜養人為2019冠狀病毒病確診個案的密切接觸者，貓隻今日被送到漁護署接受檢疫。該署為全部貓隻抽取樣本進行2019冠狀病毒病病毒測試，結果顯示，從其中兩隻貓隻抽取的樣本對病毒測試呈陽性反應，但貓隻沒有任何病徵。漁護署會繼續為該批貓隻進行密切監察及跟進測試。

截至今日，共有9隻狗隻及10隻貓隻的樣本對2019冠狀病毒病病毒的測試呈陽性反應。

35食肆違口罩令、食客無掃安心出行被控 花墟店舖被票控383次

【23:10】疫情嚴峻，政府早前宣布，將禁堂食令等社交距離限制延長至2月17日。食物環境衞生署今日（4日）表示，農曆新年期間巡查了近2,000間食肆和其他處所，當中35間餐飲處所負責人被控，涉及違反「口罩令」、桌子距離不乎標準、無確保食客有掃瞄「安心出行」，以及僱員無打針等。



另外，政府取消虎年年宵花市後，多次明言會在旺角花墟加強執法，該署表示，在1月14日至31日期間，向花墟店鋪負責人共發出110封勸喻信，呼籲商戶自律及避免阻礙通道，並就店舖阻街發出383張定額罰款通知書、32張傳票及74個口頭警告，店舖阻街罰款為1,500元，亦即該段時間的花墟店舖的罰款總額至少達57.4萬元。

青山灣入境事務中心一名入境事務助理員初步確診。（資料圖片）

青山灣入境事務中心助理員染疫 2.5起連同馬頭角羈留中心停探訪

【22:30】疫情持續，入境處今日（4日）公布，一名青山灣入境事務中心入境事務助理員初步確診，她本周一（1月31日）最後上班，並無不適，中心已安排被羈留人士及職員進行病毒測試。

入境處亦宣布，由明日（5日）起至本月13日，暫停青山灣入境事務中心及馬頭角羈留中心的親友探訪。

大興邨興平樓延長圍封 同邨居民搶購乾糧儲存 超市現「空架」

【22:12】大興邨興平樓昨晚（3日）圍封強檢，由於興平樓累計15宗初陽及確診個案，因此將延長圍封至周六，預計早上8時半解封。有興平樓居民無法進出，故在大樓門口鼓譟叫囂，質疑當局圍封阻礙她上班。

興平樓鄰近大興商場的商舖今日繼續營業，超市除了少量乾糧有貨架被清空，其餘貨品亦未出現一掃而空的情況。不少市民擔心會擴大圍封範圍，而到鄰近的商場預早購買數天糧食。

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大圍邨興平樓圍封延長 區議會主席：污水渠放室內疑播毒

【22:10】大興邨興平樓昨晚（3日）圍封強檢，由於興平樓累計15宗初陽及確診個案，因此圍封檢測「加碼」至明早時半解封，屯門區議會主席陳有海指指出，大興邨有40年樓齡，污水渠設計有播毒風險，「佢嘅設計當初係一個污水渠喺室內，兩戶人共用，我懷疑係好可能咁樣傳染出去，希望有關部門睇吓點樣處理。」

食環署5名屯門清潔工染疫 負責和平新村、鍾屋村潔淨工作

【21:40】食物環境衞生署表示，該署一名工人在其居住地區進行「願檢盡檢」檢測時確診，正在接受治療；另外四名曾於同一地點工作的工人亦初步確診。

五名職員分別於屯門和平新村、廣田街及鍾屋村負責潔淨工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該名確診工人及兩名初步確診工人最近一次上班日期為1月31日，另外兩名初步確診工人最近一次上班日期則為2月2日。衞生防護中心正跟進相關個案。

食環署表示，11名與確診者相關的員工正被安排送往檢疫。食環署已就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

01消息：政府研髮型屋及樓上宗教場所 納入停運處所名單

【21:36】第五波疫情瀕臨失控，本地源頭不明個案幾乎每日倍增，特首林鄭月娥今日(4日)在記者會預告下周二行政會議商討收緊防疫措施。消息指，收緊措施將會研究針對兩方面，包括一些在今波疫情曾爆疫，但未列入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所，包括疫情兩年來都未受停業影響的髮型屋，以及一些位於私人樓宇內的寺院、佛堂、拳館、教育中心等，因爆疫風險提升亦需研究納入規管。第二方面是研究限聚令及食肆堂食會否再收緊至只限2人。

▼2月4日 啟德嘉匯圍封檢測▼



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圍封檢測｜啟德嘉匯疑有隱形患者 黃大山翠竹花園居民染變種病毒

【20:30】深水埗兩列舊樓晚上7時起列為指明「受限區域」(即鴨寮街107-131號（單號）、石硤尾街11-17號（單號）、汝州街140-164號（雙號）、南昌街112-126號（雙號）、大南街195-223A號（單號）、石硤尾街1F號、荔枝角道238-272號（雙號）及南昌街66-72號（雙號）的大廈），在內人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。

由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

【19:50】黃大仙翠竹花園第14座近日發現一宗曾在上址居住的陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，由今晚7時30分起，列為指明「受限區域」。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時30分完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時30分前接受檢測。

疫苗通行證｜3.14起老人院新住客須已打一針 8周內打齊兩針

【19:33】「疫苗通行證」將於2月24日推行，社會福利署今日（4日）表示，有關通行證將於3月14日開始，擴展至涵蓋所有新入住安老院及殘疾人士院舍作長期住宿的住客，當日起，新入住的住客需接種至少一針才可留宿，他們其後要在8周內注射第二針才可繼續居於院舍。

【19:20】西營盤第三街208號毓明閣第一座近日發現數宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案和陽性檢測個案，顯示涉及變異病毒株，由今晚7時起列為指明「受限區域」。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。政府將於「受限區域」內安排由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測。

【18:10】政府今日（4日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午6時起限制在啟德指明「受限區域」，即啟德新區沐寧街7號嘉匯第1-3及第5-9座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（5日）上午約7時完成此行動。

疫情｜疑有跨境司機確診 文錦渡口岸暫停通關 明日或無蔬菜供港

【18:10】懷疑有跨境司機確診新冠肺炎（COVID-19），港深文錦渡管制站今日年初四（4日）暫停通關。有多名中港貨車司機透露，大批貨車今晨在關口大排長龍，至今仍未能通關，有香港司機不能離開內地閉環管理的隔離酒店。有本港蔬菜銷售商已接到內地通知，暫停蔬菜供港。

《香港01》記者曾致電香港文錦渡管制站查詢，職員確認有人確診，因此暫停通關。

衛生署示範正確戴口罩 建議口罩繩打結或用輔助工具 必須貼面

【18:05】衞生署感染控制處主任陳虹今（4日）於疫情記者會上，示範正確佩戴外科口罩的方式，她今日亦佩戴著兩個口罩。她表示本地Omicron傳播力高，需要佩戴貼臉、適合自己的外科口罩。市民吃飯或聊天時習慣把口罩拉到下巴地方，建議市民將口罩橡筋於口罩邊沿打結、或使用輔助工具，甚至加多一層口罩，使到口罩更緊貼面部。

疫苗通行證｜林鄭認擴至交通工具有爭議 日後食肆堂食或打足三針

【18:04】加強接種疫苗是要配合2.24推行的「疫苗通行證」，下星期二同樣會向行會提出修例，除加通行證去現有十幾類處所，會擴大更大範圍，會以行政措施限制未打針者進入學校。實施通行證後，最初准一針入，一段時間後會要求兩針，之後要三針。

▼2月4日 特首林鄭月娥舉行者會▼



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WFH｜林鄭籲銀行及地產界准員工在家工作 預告加強限聚令執法

【17:59】林鄭月娥表示會公布大幅減少人流措施，目前公交出行量大概只跌兩三成，未如理想，農曆年多跨家庭聚會、宗教聚會，切斷傳播鏈更難，政府昨已公布擴政府僱員居家工作安排，約三成人在家工作，立法會已響應，改視像開會，已聯絡地產建設商會及銀行公會，盡改在家工作，希望宗教聚會暫停，會加強限聚令執法，目前措施2月17日仍有效，下星期二行會討論，非強檢人士，建議用自我抗原檢測套裝做測試。

疫情｜竹篙灣逐步改收無病徵患者 預告推密切接觸者家居檢疫

【17:55】將竹篙灣逐步不做檢疫，改為社區隔離設施，收無病徵人士作隔離用途，因部份人不用治療或病情輕，逐步將無病徵確診人士放竹篙灣，竹篙灣本身檢疫者及次密接觸者先做家居檢疫，暫時未啟動，但遲早要啟動。

▼2月4日 H&M銅鑼灣恒隆中心分店員工染疫，店舖暫停營業▼



【17:52】林鄭月娥表示，有傳媒問我1月29日去過殯儀館，果度有個案，今早收到安心出行通知，在同一段時間1月29去了殯儀館，通知要求做自己檢測，已即時做了自我檢測，有一條線，即屬陰性。

【17:48】林鄭月娥提出加強檢測能力：

1)馬鞍山體育館重設火眼實驗室每日檢測力由10萬升至30萬，火眼實驗室如無意外，今個月可建成。基本最需要是電力供應，一般體育沒有如此大電力供應，機電署、電力公司會先進場，內地檢測人員農曆年前已開始陸續來港，到各檢測承辦商幫手。

2)現時已採購逾千萬快速測試包，下周陸續到達，到達後會推全民自我快速檢測，似以往全民派口罩，每一名市民會派一套檢測包，做一次自我測試，完全是自願性質。

全民自我檢測｜政府將派千萬包快速檢測包 馬鞍山重設火眼實驗室

▼2020年8月設中山紀念公園體育館設火眼實驗室▼



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【17:38】林鄭月娥表示，呢一波疫情是兩年抗疫最惡劣情況，現時每日超100宗本地感染個案，源頭不明個案不斷上升，由上周四30宗，增至現時220宗未有源頭，分布在各區，涉及不同行業、職位，發覺OMICORN在家居、緊密工作的工作間傳播力特別強，環境因素亦造成快速傳播，多住宅有橫向、垂直傳播，有別以往垂直單位撤離。部份非樓宇結構或渠管有問題。另外，75個污水樣本有28宗呈陽性。

【17:15】劉家獻醫生表示，目前最主要接收新冠病人，第一係亞博4個館約可收1000人，香港感染中心約有800張床，各大醫院加起來有1200張一線病床，現積極開2線病床約600多張，現時病人入院多是輕微病徵甚至無病徵，早前更改出院條件，希望多些病人可好安全出院，騰空病床接收新病人，希望盡量維持服務，如手術及必須入院的程序，希望盡量維持到，目前仍做到，但不樂觀，多個案要人手越來越多，好可能未來非緊急服務會受影響，希望市民見諒及接受。

疫情｜8間公立醫院9名職員染疫 16同事曾除罩共膳須檢疫

【17:00】醫管局有多名員工有確診及初步確診，包括聯合醫院1名病人服務助理、靈實病人助理，將軍澳醫院抽血員、瑪嘉烈醫院清潔運作助理、明愛醫院護士、仁濟醫院負責病人支援外判職員、天水圍醫院詢問處及青山醫院文員等，都確診或初確，醫院感染控制組已做追蹤調查，相關人士有著好防疫裝備，全部清潔消毒，16名醫護人員列密切接觸者。目前有30至40名醫護染病或正接受隔離檢疫。

另外，兒童醫院接獲衞生防護中心通報，一名1月26日(個案14361)7個月大女嬰與母親確診，曾到過該院接受營養諮詢已確診，一名病人服務助理、一營養師見病人無戴眼部保護裝置列作緊密接觸者。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，再次提醒同事，疫情嚴峻社區不同傳播鏈，見病人時要按風險做足防護，戴好防護裝備，希望同事盡量減少活動及跨家庭聚會，避免與同事進食。

▼2月4日 黃大仙祠重開吸引善信上新年頭炷香▼



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【16:55】大興邨興平樓20及21單位撤離後發現有增多個案，有些個案在檢疫中心搵到，有封區搵到多了個案，涉14單位26市民，確診者有聚集，會在19單位、42單位全部要撤離，另9樓、10樓部份單位圍繞有確診單位都要撤離。另外，葵歡樓之前部分部分已撤離，現22樓以上06單位亦要撤離。

【16:50】無源頭個案牽涉地盤工人，包括港鐵火炭站附近地盤、大圍工程、亞皆老街中電工程、巧明街地盤重建項目有兩宗個案可能有傳播。另外，元朗廣場牛角都有個案，2人是工作人員，希望曾到過市民要檢測。

新增131宗確診 59宗無源頭佔45% 深水埗成重災區遍大南街鴨寮街

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日59宗源頭不明個案，另初步確診達195宗。源頭不明個案居住地點集中在深水埗區，包括醫局街、大南街、北河街、南昌邨、鴨寮街、東城大廈，基隆街、福華街、福榮街等。另外，愉景灣14區有個案，港島則有上環帝后華庭一座、嘉亨灣2座、赤柱大街。離島坪州金平樓亦錄得確診個案。

本地確診130宗另195宗初陽 大興邨興平樓、葵芳邨葵歡樓需撤離

【16:35】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過往幾日本地疫情不樂觀，本地個案數字每日超過100宗，數字陸續上升，昨日去到124宗，今日130宗本地個案，每日不明個案比例由1月初少於每日10％，到幾日前接近百分之20至30%，今日不明個案比例升至45%，累計至今仍然源頭不明個案已累計接近220宗，示近幾日不明個案， 同原本源頭群組至少有超過一代傳播，認為較難找到其隱形傳播源頭。Omicorn垂直及橫向傳播強勁，值得關注的是Omicorn在大廈垂直及向傳播，1月9日首宗垂直傳播，至今已有20宗大大小小大廈垂直或橫傳事件及撤離。

屯門大興邨興平樓逾15人染疫 港府宣布延長圍封檢測一天至明早

【16:12】政府今日（4日）公布，屯門大興邨興平樓在昨日圍封檢測行動中，再發現初步陽性檢測個案，至今已錄得超過15宗陽性檢測個案或初步陽性檢測個案。



當局決定延長於興平樓的圍封行動至明日，目標是在明日（5日）上午約8時30分完成行動。而曾於過去兩星期到訪興平樓超過兩小時人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在今天、2月5日、2月6日、2月7日及2月10日進行檢測。

疫情│瀝源社區會堂檢測中心人龍稍減 居民批網上預約只限三次

【15:35】第五波疫情持續在社區蔓延，其中沙田區日前驗出污水樣本呈陽性，包括新城市廣場在內15個地點納入強制檢測。在沙田瀝源社區會堂檢測中心，日前有數百市民撐傘排隊、對「打蛇餅」多時感到不滿；今早雖然未再出現長長人龍，但有居民批評，現時網上預約每人只能連續預約3次，對需進行4次或以上檢測的人不方便，希望在區內增加檢測站。

有線寬頻集團主席鄭家純及副主席兼執行董事曾安業先生宣佈，以私人名義向員工派發一次性大利市，最高可獲發3888元大利市。(資料圖片)

開工利市｜鄭家純坐正有線豪派3888元員工過肥年 各企業金額一覽

【15:25】年初四復工，打工仔開工大吉！踏入新年，展望新氣象，月前正式「坐正」的有線寬頻集團主席鄭家純，聯同副主席兼執行董事曾安業，以私人名義向旗下員工派發大利是，最高可領3888元大利市，連同公司派發的開工利市，員工豐厚過肥年，屬傳媒業罕見。



各大銀行仍然豪爽，有虛擬銀行豪派1000元，慰勞員工過去一年辛勤工作；有銀行則搞搞新意思，推出「虛擬老虎機」予員工碰碰運氣，最高可享2000元利市。不過，疫情嚴峻下，不少公司實行在家工作，尚未領取開工利市，亦有打工仔憂慮，今年的花紅、雙糧及加薪幅度料見「大縮水」，工作士氣難免低落。

大興邨興平樓或圍封數天 消息指增12確診 居民：乜都唔知唔透明

【13:36】位於屯門的大興邨興平樓，原本於今早約7時完成圍封行動，但至今仍未解封。消息指，興平樓約2735名居民完成檢測，發現新增12宗初步陽性個案。



有居興平樓的居民向《香港01》表示，原本打算取得檢測結果為陰性後，待當局解封後上班。惟到大堂了解情況時時，穿著保護衣的工作人員未有解釋，其後致電房署查詢，署方指需致電衞生署，不過衞生署同樣未能解答。她批評：「乜都唔知，等、等、等，封都唔緊要，問題係唔透明，居民應該有知情權」，又指當局未有安排膳食，感到不滿。

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【13:23】消息：屯門大興邨興平樓昨晚圍封檢測，2735名居民接受強檢，發現最少12宗初陽個案，原訂今早解封的興平樓，至中午仍一直圍封，據悉政府或會直接圍封興平樓最少三至四日以截斷傳播鏈。

黃大仙祠重開 求籤區現人龍 善信戴雙口罩︰黃叔叔希望大家安全

【13:16】今年因應疫情，黃大仙祠於正月初一至初三暫停開放，不少善信到今日年初四（4日）「立春」才能到場上香。



今早在黃大仙祠輪候入場人流較以往少，由於入內必須掃「安心出行」二維碼，在掃碼位置一度有較多人聚集情況。近日沙田區有疫情爆發，有到黃大仙參拜的沙田居民今日戴雙重口罩出門，直言「黃叔叔會希望大家安全。」

居於沙田的雷太太戴上雙重口罩，直言「黃叔叔會希望大家安全」。（黃寶瑩攝）

香園圍口岸海關高級關員初步確診 負責貨物檢查 2.2最後上班

【12:43】海關今日（4日）公布，一名海關高級關員於昨晚（3日）例行檢測中發現屬初步陽性個案，該名人員於香園圍出入境管制站負責處理貨物檢查工作，最後一日上班日為2月2日，工作期間一直有佩戴外科口罩，目前情況穩定。



海關指，一直有安排於香園圍出入境管制站工作的海關前線員工每三日進行一次病毒檢測，直至目前為止，人員的檢測結果均為陰性；亦已安排與該名高級關員可能有緊密接觸的部門人員接受病毒檢測。

疫情｜消息：今至少增200宗個案 逾80宗源頭仍在調查較昨日倍增

【11:49】本港新冠肺炎疫情嚴峻，本地個案近日攀升，昨日衞生署衞生防護中心公布，初步陽性個案達160宗。消息指，截至昨晚，新增131宗確診個案，當中129宗為本地個案，僅45宗個案找到源頭，最少84宗源頭仍在調查。另外，現時共有110宗初步陽性個案。

邱騰華：不做好防疫打擊經濟 會爭取適時放寬防疫措施

【11:29】不少國家採取「與病毒共存」的防疫策略，本港則繼續以「動態清零」為目標，市場擔心，會令外資企業對來港經商卻步。



商務及經濟發展局局長邱騰華接受電台訪問時表示，防疫與經貿政策是二合為一，「因為如果唔能夠做到有效防疫安排，打擊各個行業都受苦」，縱然各地防疫措施不一，「最終目的都係保障市民健康。」他指，未來會繼續與各商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策。

【11:22】政府昨晚圍封強檢大埔安慈路4號昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣，其間約1 200名居民接受檢測，當中發現五宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:11】因應政府宣布實施政府僱員特別上班安排，路政署今日（4日）表示，在實施特別上班安排期間，會繼續提供公共道路的必要及緊急維修服務，包括快速道路的日常路面巡查及緊急路面維修，並會安排承辦商繼續加強清潔轄下的行人天橋、隧道及扶手電梯的扶手，以及升降機的按鍵。有關安排將實施至另行通知為止。

疫情｜沙田檢測站排長龍 區議員：市中心百步梯外增臨時檢測點

【09:55】疫情擴散，社區現多條傳播鏈。其中沙田區內因污水樣本呈陽性，有15個指明地方被納入強制檢測公告，涉及檢測人數眾多，昨日瀝源社區會堂的檢測站大排長龍。沙田區議員衛慶祥今早（4日）在電台節目時表示，強檢消息一出，不少居民亦感到擔心及徬徨，「4個屋苑21座咁多，驚做唔做得切」，加上範圍涉及商場，除居民外工作人士都需要強檢，令人數大增。他指，昨日到過檢測站視察，留意到安排大致順利，市民需要輪候約1小時至個半小時，亦有市民覺得等候時間過長，改到到區外檢測站。

聶德權：傳播鏈逾百條 銅鑼灣禮頓中心加開接種點 2.8起可預約

【09:46】農曆新年期間，政府轄下14間社區疫苗接種中心於昨日重開，不少中心在未來預約亦爆滿。公務員事務局長聶德權表示，部分新增的疫苗接種中心，例如位於西營盤的中山紀念公園體育館、太子界限街體育館等，相對較容易預約，呼籲大家踴躍接種。他又透露，當局將會在位於銅鑼灣的禮頓中心，增開疫苗接種中心，市民可於本月8日起在網上預約，11日起運作。

另外，政府昨日公布擴大政府僱員特別上班安排。聶德權指，措施主要是欲向公眾發放強烈信息，表明現時疫情非常嚴峻，需要大幅減低社交距離接觸及市面人流，並期望為私人企業做帶頭作用。他表示，即使政府已實施多項社交距離措施，仍然有不少人參與跨家庭聚會，預料農曆新年假期後確診個案會一直上升。

▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



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懲教署停白沙灣懲教所、壁屋探訪至13日 入境處停兩羈留設施探訪

【09:01】懲教署今日（4日）表示，該署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。

壁屋懲教所探訪室設施今日會停止運作以進行徹底清潔和消毒。署方並會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

【08:43】白沙灣懲教所昨日（3日）晚上得悉一名懲教人員初步確診。

該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診。該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩。他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白沙灣懲教所的探訪服務今日（二月四日）暫停，直至另行通知。

▼2月3日強制檢測名單▼



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強制檢測｜增49處 銅鑼灣H&M上榜 疑有員工確診過年前後連返9日

【08:13】消息指，截至昨天晚上十一時，本港一共新增207宗確診個案。

【04:14】本港年初三（3日）新增142宗新冠肺炎確診個案，33宗源頭不明，刷新第五波疫情新高。政府今日凌晨（4日）將49個指明地方納入強制檢測公告，其中48個與19宗本地個案、20宗與早前個案有關的個案，以及一宗初步陽性檢測個案有關。

上榜地點有27個屬住宅或商住樓宇，20個為食肆，其餘一個為銅鑼灣恆隆中心H&M。

以地區計算，上榜地點以沙田區佔最多，共有10個，其餘分散於全港各區，包括沙田第一城譚仔三哥、沙田廣場及九龍灣淘大商場太興和荃新天地羅麥記等。

銅鑼灣恒隆中心H&M納入強制檢測名單，日子為1月24日至年初一（2月1）共9日，每日早上7時厔下午4時期間曾到訪人士，均需檢測。（資料圖片)

公務員WFH在家工作擴大 受影響服務全覽 稅務局：交稅不可順延

【03:01】港府昨日大年初三（3日）宣布，因應疫情非常嚴峻且有惡化趨勢，有需要採取進一步措施，政策局和部門今日（4日）起，會擴大特別上班安排，除提供緊急和必須公共服務，和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家工作WFH，暫至本月11日。

不少部門公布今日起縮減服務，包括稅務局，但局方由於繳付稅款、提出反對及暫緩繳納暫繳稅申請、提交報稅表或其他資料等事宜，可透過沒有社交接觸的方式處理，有關限期將不會順延。

稅務局在公務員擴大WFH期間將縮減服務，但提醒納稅人繳付稅款不可順延。（資料圖片）

▼2月3日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜患者居77大廈 富豪花園、翠竹花園等4幢現無源頭個案

2月4日【01:40】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周四年初三（3日）新增142宗確診個案，當中121宗為本地患者。衞生署周四深夜更新確診者資料，該批本地患者居於77幢樓宇。各個地區中以黃大仙疫情最嚴峻，單日新增個達24宗，當中11人居於彩雲（二）邨明麗樓，大埔太湖山莊10座新增3宗，多幢新增2宗。當中北角豪宅寶馬山花園2座、珀麗灣12座、大坑徑6號栢園及愉景新城7座等，是今波疫情中首次上榜。

衞生署更新源頭不明個案，較周四下午公布時多兩宗，達至33宗；修訂後多四幢大廈上榜，當中沙田富豪花園麗人閣有兩人染疫，黃大仙竹園北邨桐園樓有三人確診，黃大仙翠竹花園14座及荃灣享成街2-4號美華樓各有一宗。

疫情｜大圍美林邨外判保安員確診 負責美楊樓大堂夜勤

【00:43】房屋署前日（2日）下午得悉一名於大圍美林邨美楊樓工作的外判保安員確診2019冠狀病毒病，她現正在醫院接受治療。

▼2月3日 屯門大興邨興平樓圍封檢測▼



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▼2月3日 大埔昌運中心富昌閣、貴昌閣及榮昌閣圍封檢測▼



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林鄭月娥公布「疫苗通行證」詳情。

▼2月3日年初三「赤口」 沙田及大圍居民做檢測▼



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▼2月3日不明源頭確診者居住大廈▼



昨日總覽：疫情．2.3｜年初三源頭不明個案33宗再創新高 政府研收緊限聚令

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團年飯群組湧現 160宗初確診 馬鞍山時代冰室佐敦新新酒樓爆疫

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科學園、置地等6清潔工確診 兩名領行街紙患者未尋回

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紅磡街市魚檔「回味鮮魚」兩員工中招 街市傍晚6時提早關門消毒

年初三封兩區強檢 大埔昌運中心3廈污水陽性 大興邨興平樓爆疫

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疫苗通行證｜長期病患者稱醫生建議不宜打針 指多方拒發豁免證明

建議再提供誘因予長者打針 梁子超：額外發放生果金 豁免院舍費

疫情｜食衞局研收緊限聚令、擴表列處所 檢測量倍增至每日20萬

▼第五波疫情令人難忘金句▼



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強制檢測｜68個地方被納入 1.20後曾到沙田新城市及大會堂須強檢

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虎年｜賀歲馬首閉門作賽零入場 11場賽事投注額18.63億元創新高

▼2月3日大年初三 市民到社區疫苗接種中心打疫苗▼



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▼2月3日年初三「赤口」 善信到車公廟祈福▼

