白沙灣懲教所人員初確診　有患者訪壁屋　懲教署明起停探訪至13日

懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診；該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診，署方會安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒，白沙灣懲教所的探訪服務今日起暫停，直至另行通知。



另外，該署昨晚亦接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。壁屋懲教所探訪室設施會於今日停止運作，以進行徹底清潔和消毒，署方亦會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。



懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診。

懲教署今早（4日）公布，白沙灣懲教所昨日晚上得悉，一名懲教人員初步確診。署方指，該名懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確診；該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

白沙灣懲教所探訪服務今日起暫停

懲教署指，與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，署方已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白沙灣懲教所的探訪服務今日起暫停，直至另行通知。

懲教署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。（資料圖片）

確診市民多次到壁屋探訪在囚人士 探訪室於今日停運

另外，該署昨晚亦接獲衞生防護中心通知，一名確診市民曾於1月13日至28日，多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士 。壁屋懲教所探訪室設施會於今日停止運作，以進行徹底清潔和消毒，署方亦會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

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懲教署強調，在疫情期間一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求所有進入各懲教設施的探訪人士，均須接受體溫檢測；在場人員亦會要求進入的探訪人士佩戴口罩及先用酒精搓手液清潔雙手，並在探訪期間全程佩戴口罩。

懲教署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合衞生防護中心的檢疫措施，並已提醒屬下人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，應盡早求醫及通知部門。

明起至13日暫停在囚人士親友探訪

署方亦公布，鑑於近日接連有確診市民進入不同懲教院所探訪在囚人士，大大增加高傳染性變種病毒株傳入院所引發大規模爆發的風險。為確保在囚人士及各持份者的安全，懲教署將於明日﹙5日﹚開始至2月13日﹙星期日﹚暫停在囚人士的親友探訪﹙包括定罪及還押﹚。期間，如有緊急情況，相關人士可致電個別懲教院所更生事務組職員聯絡跟進。