衛生署示範正確戴口罩　建議口罩繩打結或用輔助工具　必須貼面

衛生署感染控制處主任陳虹今（4日）於疫情記者會上，示範正確佩戴外科口罩的方式，她今日亦佩戴著兩個口罩。她表示本地Omicron傳播力高，需要佩戴貼臉、適合自己的外科口罩。市民吃飯或聊天時習慣把口罩拉到下巴地方，建議市民將口罩橡筋於口罩邊沿打結、或使用輔助工具，甚至加多一層口罩，使到口罩更緊貼面部。



衞生防護中心感染控制處主任陳虹今（4日）於疫情記者會上，示範如何正確戴外科口罩，以減低感染風險，她今於記者會上戴著兩個口罩。她指，本地Omicron傳播力高，需要佩戴貼臉、適合自己的外科口罩。她續，首先需要選擇適合自己面部尺寸的口罩，可以蓋到鼻、面及下巴。「貼臉得嚟，（口罩）上面需要有金屬條，沿著鼻樑『捏一捏』。貼著自己的面部。而側邊我哋唔希望有空氣流出。」呼吸時，會感覺到有熱氣從前面散出，而口罩四邊沒有漏氣的同時，口罩只會隨著呼吸有輕微移動。她指，如果沒有以正確方式佩戴，則保護不了自己和身邊的人；例如有些時候，會發現有人鼻子、或口外露；或者把口罩拉到下巴吃東西、聊天等動作。

她建議，市民如果想口罩更加貼臉，可調教口罩兩旁繩子打個結、把多出的物料折疊，並藏於口罩內，使口罩更緊貼面部。或者使用輔助工具、或口罩外部再加布口罩。用夾子扣在頸後，令它更貼臉。陳虹稱，最初可在家嘗試，但要確保呼吸無阻、視力無受影響，及無安全問題。

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