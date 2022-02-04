疫情｜竹篙灣逐步變收無病徵患者　預告推密切接觸者家居檢疫

第五波疫情仍未遏止，今日仍131宗確診個案，醫院設施及隔離措施捉襟見肘。行政長官林鄭月娥今日(４日）宣布，未來會把竹篙灣檢疫中心逐步變為社區隔離設施，即醫院功能，讓沒有出現病徵的確診患者隔離，而先由次密切接觸者開始試行家居檢疫，再推至全部緊密接觸者，「暫時未啟動，但隨時會啟動」。



（余俊亮攝）

林鄭月娥明言，香港港確診患者的隔離是「全世界最嚴謹」，所有確診個案不論有無病徵，都要入院治療，直至符合出院條件才可離開。

她指，現時雖有多個檢疫設施「但都係會好快唔夠」，指Omicron確診患者很多都沒有病徵，不用治療只需隔離，故會「走位」增加確診患者隔離措施，把竹篙灣檢疫中心的緊密接觸者及次緊密接觸者改為家居檢疫，會先安排只需隔離4日的次密切接觸者家居檢疫，逐步推至所有緊密接觸者。

她說，有關做法有先例，類似葵涌邨逸葵樓的做法，家居檢疫人士需要配戴電子手帶，亦會評估緊密接觸者的情況如居住環境等，才安排家居檢疫。她強調，暫時未推行有關做法，「暫時未啟動，但隨時會啟動」，而衞生署亦已制定指引，繼續以風險為本。