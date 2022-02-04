大圍邨興平樓圍封延長　區議會主席：污水渠放室內疑播毒

大興邨興平樓昨晚（3日）圍封強檢，由於興平樓累計15宗初陽及確診個案，因此圍封檢測「加碼」至明早時半解封，屯門區議會主席陳有海指指出，大興邨有40年樓齡，污水渠設計有播毒風險，「佢嘅設計當初係一個污水渠喺室內，兩戶人共用，我懷疑係好可能咁樣傳染出去，希望有關部門睇吓點樣處理。」



大興村興平樓因出現多宗確診，將延長圍封至明早（5日）。（房曉彤攝）

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親友買食物予圍封朋友被拒

市民郭先生指朋友為興平樓居民，「上面冇嘢食，佢叫我買生果畀佢」，因此他特意買桔和燒味給圍封的朋友，但去到門外，職員則表示「佢話依家入面好緊張，唔畀得我入去。」他指職員稱會派飯給圍封的居民，原本送給朋友的食物只能拿回家中自己食。

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區議會主席：有居民下午3時投訴未有午飯

屯門區議會主席陳有海指收到興平樓住户投訴，「3點幾收到個案話中午嘅飯都未派到畀佢」，認為房屋署關愛隊是否應該增加人手派發物資。

他提到大興邨興平樓已經40年樓齡，「佢嘅設計當初係一個污水渠喺室內，兩戶人共用，我懷疑係好可能咁樣傳染出去，希望有關部門睇吓點樣處理。」對於污水渠問題，他指有不少住户向他反映家中沒有漂白水，認為房屋署是否應該考慮將漂白水送到每家每戶。

傍晚大約6時，興平樓居民晚飯飯盒已送到大樓門外，記者所見，晚飯包括羅漢齋飯、咖喱薯仔牛肉飯、滷水雞髀鹹蛋飯、紅酒繪牛肉長通粉等，有職員指飯盒將會送上樓給每家每户，不用居民到樓下領取。