上水彩園邨、屯門良景邨等6屋苑污水呈陽性　政府籲市民檢測

政府今日（5日）凌晨表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉及的屋苑有六個，包括上水彩園邨、油塘海傲灣、屯門良景邨、鯉魚門邨、油塘高翔苑和高怡邨，政府要求相關市民強制檢測、或向他們派發快速測試套裝。



上水彩園邨、油塘海傲灣相關人士須強檢

因應在北區及觀塘的污水檢測到呈陽性的結果，政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測：

- 污水監測區域北區-002(N-002) - 上水彩園邨（彩華樓、彩麗樓、彩湖樓、彩玉樓、彩屏樓、彩珠樓）

- 污水監測區域觀塘-060(KT-060) - 油塘海傲灣

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

屯門良景邨、鯉魚門邨、油塘高翔苑和高怡邨居民和員工 將獲派快速測試套裝

為跟進在屯門及觀塘的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括屯門及觀塘民政事務處）將會由今日起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

- 污水監測區域屯門5(TM-005 (部分)) - 良景邨（良偉樓、良俊樓、良傑樓、良智樓、良萃樓、良華樓、良英樓、良賢樓）

- 污水監測區域觀塘-058(KT-058) - 鯉魚門邨（鯉生樓、鯉意樓）、油塘高翔苑、高怡邨

政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

如快速測試檢測結果呈陽性，應盡快到急症室求診，以及早獲得適切診斷和治療，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。政府強調，以快速測試套裝進行的檢測不能替代強制檢測。巿民如對身體狀況有懷疑、曾到訪疫情爆發的地方或曾接觸患者等，應盡快到檢測中心接受檢測。