再增公務員染疫　破產管理署公眾櫃台職員初陽　下周一關閉辦事處

第五波疫情嚴峻，政府為減社區人流，擴大公務員在家工作安排。行政長官林鄭月娥昨日（4日）在記者會上指，已擴大特別上班安排至下周五，評估約有三成公務員在家工作。

不過，公務員確診情況未有截斷，破產管理署一名職員今（5日）初步確診，於金鐘道政府合署高座10樓的公眾櫃台工作，最後上班日為年廿九（1月31日）。破產管理署宣布該公眾櫃台會於下周一（7日）起關閉，並在翌日起，只提供緊急和必須的公共服務。



港府發言人指，一名在金鐘道政府合署高座10樓，破產管理署公眾櫃枱工作的女職員初步確診，最後上班日期為1月31日，上班前的體溫檢測顯示體溫正常，而且無出現任何病徵。

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破產管理署表示，已安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，已要求同層的所有職員接受檢測，並會在家工作直至取得陰性結果為止。受事件影響，金鐘道政府合署內的破產管理層公眾櫃枱下周一會關閉，並於下周二起縮短服務時間，在上午9時至中午12時以及下午2時至4時，只會提供緊急和必須的公共服務，直至另行通知，其他辦事處的服務時間亦維持不便。