疫情．最新｜沙田新翠邨圍封發現13宗初陽　涉新月樓及新偉樓

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，昨日（5日）新增351宗確診個案，其中343宗屬本地感染個案，創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄；初步確診數字亦有約200宗，同樣創下爆疫以來新高。

食物及衞生局局長陳肇始昨午表示，污水監測結果顯示疫情在各區蔓延，部份住宅大廈出現垂直或橫向傳播，情況令人極度憂慮。加上市民參與節日活動及社交接觸，都會引發新感染群組，預計香港短期內個案會幾何式上升。

她續說，當局已制訂應變計劃，包括最快下周將竹篙灣檢疫中心，改為社區隔離設施，專門收輕症及無徵狀感染的新冠患者。當局同時會啟動名為「居家抗疫STAY HOME SAVE」 的家居檢疫安排。她更預告，若連竹篙灣設施都不夠用，極低風險無徵狀患者或居家隔離。



【09:45】沙田新翠邨圍封檢測完成，政府在新月樓低座發現3宗初步陽性檢測個案涉及三個單位、新月樓高座發現8宗初步陽性檢測個案涉及一個單位、新偉樓低座沒有發現個案，而新偉樓高座發現2宗初步陽性檢測個案涉及兩個單位，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓圍封檢測▼



+ 8

封區｜屯門大興邨興昌樓完成強檢 發現2宗初步確診個案

【08:26】政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），昨日下午七時起限制在屯門指明「受限區域」、即屯門大興街6號大興邨興昌樓及大興街2號大興邨興泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約八時完成興昌樓的強制檢測行動，並正在興昌樓進行執法行動。截至今日凌晨一時，興昌樓有2 633人接受了檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓圍封檢測▼



+ 11

強制檢測｜增62處僅列住宅無食肆 嘉亨灣2座「龍床盤」菁雋上榜

【06:30】香港昨日新增351宗新冠肺炎個案，343宗屬本地個案創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄。政府將62個指明地方納入強制檢測名單，其中59個與初步陽性檢測個案或陽性檢測個案有關。上榜地點全是住宅或商住樓宇，以觀塘區較多，有12個；其次是沙田區，有9個。當中不乏高尚住宅區，如灣仔肇輝臺14號嘉苑A座和西灣河嘉亨灣2座等；屯門「龍床盤」菁雋亦榜上有名。

▼2月5日強檢住宅名單▼



+ 1

▼2月5日確診者居住大廈▼



+ 9

確診大廈｜達182幢 病毒殺入山頂The Mayfair 沙田新增個案最多

【01:34】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周六（5日）破紀錄新增351宗確診個案，當中161宗案正在調查感染源頭。根據衞生署更新確診者資料，該批本地患者居於182幢樓宇，當中以居於沙田區的新增確診個案最多，單日達50宗；新增確診個案第二多的為屯門區，達44宗個案，不過當中有25宗是居於被圍封檢測的大興邨興平樓。



另外，多個屋苑在第五波疫情中首度有住戶確診，更涉及不少豪宅，包括不少業主均為名人的山頂The Mayfair，新增兩名患者居住；以及尖沙咀凱譽。另外，不少上榜大廈亦涉多宗確診個案，例如藍田啟田邨啟仁樓有九名患者居住，不過由於當日未有公布源頭不明個案，未知相關九名患者是否屬同一家庭。

▼2月5日 污水檢測樣本呈陽性區域▼



新冠肺炎｜一名海關關員初步確診 負責機場停機坪行李檢查

【00:58】一名海關關員初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該人員最後一日上班日為2月1日，於最後上班日後曾與朋友用膳，該朋友其後證實確診。人員昨晚（5日）初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。

港人司機羅湖隔離酒店圍封 逾百司機禁足未能送菜 料蔬菜今稀缺

【00:01】懷疑有跨境司機確診新冠肺炎（COVID-19），有負責運輸蔬菜的香港司機昨晚（5日）向《香港01》表示，供香港司機入住的羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，昨日酒店須隔離檢疫，司機不能出房，並需在下午2至4時進行檢測，故逾百香港司機昨晚未能送貨，大批鮮貨產品如蔬菜等大受影響。▼2月5日 跨境新鮮食物貨車司機無法離開酒店載貨回港▼

+ 1

▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓居民接受檢測▼



+ 22

昨日總覽：疫情．2.5｜竹篙灣下周改收無病徵患者 最壞情況輕症者居家隔離

疫情｜消息：今增350宗確診 勢創爆疫兩年新高 初確診至少150宗

增343宗本地個案 屯門將軍澳、深水埗5幢樓現傳播 初陽約200宗

孔繁毅指現為疫情最嚴峻及關鍵期 市民3天內完成快測可追蹤個案

竹篙灣下周變無病徵患者醫院 陳肇始：未來病人或家居隔離治療

家居檢疫｜本港大廈屢爆垂直傳播 梁子超：劏房不宜檢疫

元朗廣場爆發 多名潮館、牛角及豐澤清潔工、保安及客服主任確診

元朗廣場大爆疫 衛生署呼籲關門深層清潔 下午茶客：要即刻走

元朗爆疫｜4個檢測站近千人排隊 6時半突截龍 市民斥：迫我犯法

灣仔山頂多處污水呈陽性 涉禮賓府、警總、山頂花園及地利根德閣

▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



+ 1

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓和興泰樓圍封檢測▼



+ 12

封區｜沙田新翠邨、屯門大興邨4廈污水陽性 疑有隱形患者須強檢

封區｜沙田新翠邨新月樓及新偉樓污水陽性 疑有隱形患者圍封強檢

上水彩園邨、屯門良景邨等6屋苑污水呈陽性 政府籲市民檢測

上水彩園邨、油塘海傲灣污水呈陽性 曾身處人士須強檢

屯門大興邨延長圍封一日 發現13宗初步陽性及2宗不確定

▼2月5日 深水埗福榮街104號A單位與C單位居民須撤離▼



封區｜翠竹花園第14座完成圍封 發現兩宗初陽、一宗結果不確定

封區｜深水埗兩列舊樓完成圍封檢測 發現四宗初步陽性個案

增至少6名公務員染疫涉多個部門 破產管理署周一關閉金鐘櫃枱

WFH｜港府停非必要服務 警牌照櫃位停開 一文盡覽各類服務調整

殺入馬場｜蘇偉賢馬房策騎員初陽 1.29出席婚禮同場友人確診

旺角消防局署理隊目初步確診 年初三有上班 已消毒工作地點

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測



+ 8

全民自我檢測｜記者親試點做快速測試 緊記勿等超過25分鐘睇結果

聶德權：未來兩周關鍵期要減市面人流 有信心接種率兩日內達八成

全民自我檢測｜林哲玄：替小朋友採樣需點耐性 未必所有人能掌握

疫苗通行證｜接種率近八成 為回校上課家長帶子女打針：敷衍住先

文錦渡關口一度停進出 菜價貴芥蘭24元一斤 菜販：貨源無法運到

疫情｜銅鑼灣SOGO崇光百貨有員工初步確診 今明兩天停業消毒

▼2月5日 SOGO崇光百貨銅鑼灣店停業兩日消毒清洗▼



+ 3

▼2月5日 供港蔬菜緊張致菜販加價▼



+ 1