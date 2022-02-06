疫情．最新｜食環署五員工初確診　上水屠房衞生督察上周五有上班

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，今日（5日）新增342宗確診個案，全部是本地患者，僅比昨日343宗屬本地感染個案少一宗；今日初步確診也有逾300宗。醫院管理局表示，3,000張病床已佔用了一半，料以目前的新增趨勢來看，日內會爆滿，將移送無徵狀或輕症病人到竹篙灣檢疫中心隔離治療。



▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



【20:40】漁農自然護理署表示，一名在天水圍香港濕地公園工作的農林督察確診。該名人員負責香港濕地公園濕地保護區的護理工作，日常工作毋須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，他工作時有佩戴外科口罩及遵守有關防疫措施，最近亦沒有外遊紀錄。

漁護署發言人指該署正按衞生防護中心指引，安排全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。因應疫情，香港濕地公園已由1月7日起暫停開放，直至另行通知。

▼2月6日 屯門良景邨良傑圍封強制檢測▼



一晚圍封5大廈 美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性 疑有隱形病人

【20:35】沙田美田邨美致樓同樣因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上8時半起將大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）中午約10時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

【20:10】沙田美田邨美景樓同樣因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上8時起將大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）中午約10時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

【20:00】食環署公布兩名衞生督察及三名工人初步確診。署方表示，已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近街道進行清潔消毒，並正安排與相關員工一同執勤的同事接受病毒測試。

其中一名衞生督察於食環署位於天水圍的辦事處上班，負責當區防治蟲鼠工作。她最近一次上班日期為1月28日，她因其居住地點被納入強制檢測公告而接受強制檢測；另一名衞生督察於上水屠房的食環署辦事處上班，負責肉類檢驗工作，他最近一次上班日期為2月4日（上周五），他因曾到訪的食肆被納入強制檢測公告而接受強制檢測。

三名工人方面，其中一名工人曾於旺角道垃圾站及汝州街垃圾站當值，負責潔淨工作。她最近一次上班日期為1月29日，她因出現病徵而接受檢測；同區另一名工人則負責旺角區的潔淨工作，她最近一次上班日期為2月4日，因其居住地區情況而進行「願檢盡檢」檢測。

另一名工人則於食環署位於上水新城路的辦事處上班，負責潔淨工作，最近一次上班日期為2月1日，其家人早前被界定為密切接觸者，故她自2月4日起被送往竹篙灣檢疫中心接受強制檢疫。

沙田美田邨美秀樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，2月6日晚圍封強檢。(羅君豪攝)

【19:56】屯門良景邨良傑樓和良偉樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時半將大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）中午約12時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

【19:32】沙田美田邨美秀樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上7時半將大廈列為指明「受限區域」，大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約10時完成此行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。

多個政府部門現患者 廉署總部有調查主任染疫 港台員工亦中招

【19:04】民政事務總署公布，一名在梁顯利油麻地社區中心工作的兼職助理活動幹事確診。該名兼職員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為1月30日，上班前有作體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀，上班期間有佩戴外科口罩。她於梁顯利油麻地社區中心負責後勤工作，並無接觸公眾人士或參與避寒中心工作。她於1月30日在社區檢測中心作病毒測試，結果陰性，2月2日在其居住地區進行「願檢盡檢」檢測後確診，現正接受治療。

衞生署料疫情未到高峰 公院隔離病床快爆滿 竹篙灣將轉治療設施

【17:45】劉家獻表示表，醫管局有約3,000張病床供新冠肺炎病人，現在有1,500名病人在各院及臨時醫院留院。他表示，以每日新增300病人，很快滿額，將在70％至80%滿時已要用隔離設施做病床，會與政府及衞生署商討，安排無病徵及輕症的病人入去。

【17:36】林文健表示，逾320宗個案無源頭，是指找不到源頭，因為掌握不到之前傳了幾多代，所以好多隱形傳播；他稱未能準確推斷高峰期，但肯定未達高峰，預計會再升。

至於是否幾何式上升，他表示，按過往經驗，確診宗數突發上升，就代表有超級傳播，例如絲麗群組起碼一傳760人，如社區一有這樣情況，幾何式就會發生。他重申不知超級傳播幾時發生，只能做好兩手準備，一是靠市民做好防護，減少社交接觸，超級傳播會減低；二精準防疫要加強，檢測、防疫，預計高峰期未到時，要保護好醫療系統。

▼2月2日 大年初二約百市民冒雨拜車公▼



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拜年變播毒 增342確診4成無源頭 有患者初一初二訪車公廟寶蓮寺

【17:23】林文健表示，有不少個案涉及寶蓮寺、車公廟及元朗廣場，反映保持社交距離、減少社交聚集十分重要，希望大家減少聚集。張竹君表示，涉車公廟及寶蓮寺患者，他們都是初一、初二去過，不是說病源在該處，而是或有傳播，因Omicron容易傳播。

張竹君表示，元朗廣場主要員工有關，廣場多人去過，難說有源頭，因為大家住附近，當然會去或去食店，難說所有個案有關，但十多位員工確診，令人擔心，肯定有大污染。百樂護老院長者有老人中招，患者無出街，多數被人傳染。

【17:12】林文健表示，本港已累計有320宗源頭不明個案，如一個案代表一傳播鏈，就代表社區多於320條傳播鏈。

【17:06】林文健表示，現時家居檢疫主要準備針對密切接觸者及次接觸者，是為確保醫院當病床不夠用時，可騰空竹篙灣中心，避免醫療系統崩潰，爭取時間空間做好防控，提高人群包括長者打針率。

他指當公立醫院隔離病床去到臨界點，就會啟動竹篙灣一二期就用，讓醫管局安排病人入住檢疫中心；正在檢疫的人，視乎情況會否安排家居檢疫，會先研究是否適合。

【16:59】張竹君表示，今日初步確診人數逾300人。

重症｜84歲無打針長期病患老翁染Delta 入院3天急惡化 留醫ICU

【16:54】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，個案13400情況仍然危殆，新增一名84歲長期男病患者（個案14814）情況嚴重，其他仍穩定。他呼籲長者、長期病患者及老人院內人士盡快打針。

劉家獻表示，該男病人有高血壓，染Delta，2月3日初時只有咳，病情輕微，但惡化十分快，今日已入深切治療部，他非住老人院。

疫情｜自我檢測陽性人士湧急症室 醫管局料周一求診人數飆升

劉家獻就急症室爆棚作出呼籲，他指近日政府大力度在社區做檢測，派了很好多快速測試包，不少市民知初步陽性即去急症室，致出現大量求診人士，需要長時間在急症分流檢測站外檢測，才可再安排入院。他呼籲市民如在社區中心檢測，收到SMS是陽性結果時，繼續留在家中等候署方指示，「即使去到急症室係唔會加快入院流程。」

他表示，如果經過快速檢測是陽性，如無感染病徵，請保持冷靜，希望到急症室時耐心等候醫護人員安排進一步檢測，已確認檢測結果。他指因疫情持續嚴重，明天是周末第一個工作者，預期明天急症室人數急增或出現飽和，呼籲市民如出現輕微病徵，請去普通科門診或私營醫療服務求醫。

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日新增342宗陽性個案，全屬本地患者。其中本地懷疑有DELTA佔20宗，其他疑多為Omicorn。暫有約100與其他個案相關，其他相關調查中。主要分佈在深水埗 、黃大仙、沙田、屯門、油尖旺、九龍城等等。她指有不少病人新春去過很多聚餐，料因中國人傳統而食飯拜年，有患者去過車公廟、寶蓮寺等，「好擔心有傳播！」

張表示，元州街百樂安老院有一名93歲女長者確診，她無打針，約30位長者及7位員工要檢疫；將軍澳寶林邨救世軍寶林長者之家也有院友確診；何文田香港耀能協會盛康園有2確診及2初陽，如廚房、護士等，人數計算緊，1樓至3樓院友需要檢疫。

大廈方面︰沙田石門邨美石樓有兩個07單位確診，衞生署人員已到場視察。屯門大興邨興泰樓要有幾個單位有人確診，分布甚散，兩個06單位、兩個10樓單位，會查是否有垂直、橫向傳播，而決需否檢疫。

深水埗Hazrat Siddique Akbar Society回教寺院累計有11位人士確診，一人初陽；元朗廣場累計13名工作人士確診，包括清潔工、保安、售貨、餐廳工作員。

▼2月2日深水埗回教寺院爆疫▼



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【16:38】林文健續指，由於大量個案上升，近日已公布如令公院病床不敷應用，會將檢疫中心竹篙灣一二期逐步騰出，予醫管局部分適合條件的病人使用，現時已如火如荼籌備，包括如何將密切接觸者轉去家居檢疫，形容已經「枕戈待發」。他再次呼籲市民抗疫，包括長者接種率，現時80歲以上打左兩針得22%，70至80歲打兩針都只有50%，遠不遠唔到防護要求，再強烈呼籲長者及其家人帶他們去打針。他指今次有很多跨家庭聚會，新春期間更愈演愈烈，希望大減少聚會。

【16:33】衞生署署長林文健醫生在疫情記者會上表示，疫情形勢相當危急，今日再增逾300宗個案。他指過去兩周累計已1,921個案，無源頭已逾320宗，逾八成是omicron。第五波疫情，源頭是香港海景絲麗酒店及倉鼠群組引起，確認絲麗引起有768宗個案， 倉鼠群組則有84宗，兩組仍有個案搵到。他指社區傳播鏈有三位數字，不少近日是跨家庭聚會，逾24幢大廈有垂直傳播。

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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【16:30】香港電台表示，一名在旺角道1號商業中心21樓辦公室上班的職員初步確診 2019 冠狀病毒病。該名職員在工作期間有配戴口罩，日常工作無須接觸公眾。最後一日上班日為2月4日。港台已安排在相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯絡，作出適當跟進。

疫情｜新巴城巴客量跌四成 母公司稱難維持前線薪金 促政府補貼

【14:56】第五波新冠肺炎疫情持續擴散，新巴城巴母公司匯達交通今日（6日）表示，第五波疫情下，乘客量大跌逾四成，之前本身已錄得每月2,500萬元虧損，現時財務狀況再急速惡化，並預期收入跌勢會加劇，形容財務狀況「已缺乏可持續性」，更預告「維持前線員工的職位及薪金」的目標變得艱難，促請政府將公共交通營辦商納入第六輪防疫抗疫基金，提供合理援助，例如補貼員工的薪金。

【13:59】消息稱，今日再增至少140宗初陽。據今日較早前報道，新增初陽個案或包括廉署執行處助理調查主任及一名曾到IKEA沙田店工作人士，另亦包括沙田新翠邨及屯門大興邨多幢大廈居民。較早時消息亦稱，今日增約340宗確診，再次逼近疫情以來單日新高，亦是連續兩日單日個案逾300宗，絕大部分為本地感染個案。

批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

【14:04】繼前日（4日）有跨境司機確診新冠肺炎，昨日（5日）再有司機身處內地專為跨境司機而設的驛站酒店確診，同場多名司機結果一度被禁足接受檢測，直至今早（6日）才陸續離開，供港蔬果再次受到影響。

香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，部份菜檔反映未能取貨售賣，今日蔬菜零售價平均貴兩成，其中豆苗甚至可能貴一倍。有跨境司機工會亦擔心，雖然是次受影響的司機，暫時陸續返港，但由於曾入住同一驛站酒店，有可能暫時被剔除於免檢疫名單，最終導致可過境的司機人手減少，直言：「都好頭痛」。

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疫情｜元朗廣場爆疫 市民排隊等檢測逾2小時 人龍長達300米

【13:40】疫情蔓延到元朗廣場，商場内的潮館、牛角等都有職員確診，當局建議整個商場關閉消毒，曾經到訪商場的市民亦需接受強制檢測。今早10時正，元朗市東社區會堂檢測中心已大排長龍，隊伍長達200至300米，有市民在排隊當中抱怨政府安排，亦有市民自備膠椅，在寒風刺骨的街上等候接受檢測。

▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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菜源突切斷 菜心飆至$28斤 打邊爐必選茼蒿與豆苗同缺貨｜疫情

【13:35】有逾百名香港中港跨境司機入住的羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，酒店須隔離檢疫，司機不能出房，未能送貨，致大批供港鮮貨產品如蔬菜等受影響。菜源突然切斷下，全港菜檔菜價狂飆，荃灣街市今日（6日）菜心價格比農曆新年價期間更貴，由每斤15元加至28元，加價超過80%，今日冷冰冰，但熱門的火鍋菜類如茼蒿及豆苗都缺貨。

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【13:06】廉署發言人表示，得悉一名執行處助理調查主任昨日初步確診，正待衞生防護中心確認個案及進一步指示。廉署指，該名人員在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為一月二十八日，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。他初步確診前14日內，在執勤期間沒有接觸公眾人士。

廉署已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。廉署已調配人手，以確保服務不受影響。

廉署助理調查主任初步確診 北角總部返工 過去14日未接觸公眾

▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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大興邨｜興泰樓延長圍封至周一早上 強檢發現11初陽及1宗不確定

【12:45】​屯門大興邨興泰樓昨起圍封檢測，政府最新公布，興泰樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在圍封檢測行動中發現11宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，情況令人憂慮。鑑於興泰樓具有極高感染風險，政府決定把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至二月七日，以免病毒進一步擴散，目標是在周一（7日）上午約七時三十分完成此行動。

政府又鄭重呼籲宣告生效時不在家、包括正出外工作的居民請如常回到興泰樓，遵照檢測安排。此外，曾於過去兩個星期到訪興泰樓超過兩小時的人士，亦須按早前發出的強制檢測公告在二○二二年二月七日或之前接受強制檢測。

疫情｜高拔陞指醫管局病床飽和人手壓力大 須削非緊急手術或治療

【12:35】醫院管理局行政總裁高拔陞今於電視節目承認，病床即將飽和，整體人手的壓力大，須調整其他服務，如減少非緊急的預約手術或治療服務。但他指有信心處理今波疫情，惟須集中資源，優先處理須接受治療的病人。他亦多次強調，醫管局的系統隨著疫情改變，以不斷調整策略及治療方案。

【12:20】消息稱，今日再增約340宗確診，再次逼近疫情以來單日新高，亦是連續兩日單日個案逾300宗，絕大部分為本地感染個案。

疫情｜IKEA沙田分店員工初步確診 暫停營業兩日清潔消毒

【11:50】IKEA表示，因應有初步確診者近日曾於IKEA沙田店工作，為保障所有顧客及員工的健康及安全，沙田店將於2022年2月6日及7日暫停營業。IKEA指將安排專業清潔公司對全店進行消毒及深層清潔，而所有同事亦將進行新型冠狀病毒核酸檢測。

封區｜沙田新翠邨爆發 圍封現13初陽 新月樓高座一單位8人中招

【09:45】沙田新翠邨圍封檢測完成，政府在新月樓低座發現3宗初步陽性檢測個案涉及三個單位、新月樓高座發現8宗初步陽性檢測個案涉及一個單位、新偉樓低座沒有發現個案，而新偉樓高座發現2宗初步陽性檢測個案涉及兩個單位，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓圍封檢測▼



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封區｜屯門大興邨興昌樓完成強檢 發現2宗初步確診個案

【08:26】政府昨引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），昨日下午七時起限制在屯門指明「受限區域」、即屯門大興街6號大興邨興昌樓及大興街2號大興邨興泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日上午約八時完成興昌樓的強制檢測行動，並正在興昌樓進行執法行動。截至今日凌晨一時，興昌樓有2 633人接受了檢測，當中發現兩宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月5日 屯門大興邨興昌樓圍封檢測▼



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強制檢測｜增62處僅列住宅無食肆 嘉亨灣2座「龍床盤」菁雋上榜

【06:30】香港昨日新增351宗新冠肺炎個案，343宗屬本地個案創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄。政府將62個指明地方納入強制檢測名單，其中59個與初步陽性檢測個案或陽性檢測個案有關。上榜地點全是住宅或商住樓宇，以觀塘區較多，有12個；其次是沙田區，有9個。當中不乏高尚住宅區，如灣仔肇輝臺14號嘉苑A座和西灣河嘉亨灣2座等；屯門「龍床盤」菁雋亦榜上有名。

▼2月5日強檢住宅名單▼



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▼2月5日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜達182幢 病毒殺入山頂The Mayfair 沙田新增個案最多

【01:34】本港新冠肺炎疫情嚴峻，周六（5日）破紀錄新增351宗確診個案，當中161宗案正在調查感染源頭。根據衞生署更新確診者資料，該批本地患者居於182幢樓宇，當中以居於沙田區的新增確診個案最多，單日達50宗；新增確診個案第二多的為屯門區，達44宗個案，不過當中有25宗是居於被圍封檢測的大興邨興平樓。

另外，多個屋苑在第五波疫情中首度有住戶確診，更涉及不少豪宅，包括不少業主均為名人的山頂The Mayfair，新增兩名患者居住；以及尖沙咀凱譽。另外，不少上榜大廈亦涉多宗確診個案，例如藍田啟田邨啟仁樓有九名患者居住，不過由於當日未有公布源頭不明個案，未知相關九名患者是否屬同一家庭。

▼2月5日 污水檢測樣本呈陽性區域▼



新冠肺炎｜一名海關關員初步確診 負責機場停機坪行李檢查

【00:58】一名海關關員初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該人員最後一日上班日為2月1日，於最後上班日後曾與朋友用膳，該朋友其後證實確診。人員昨晚（5日）初步證實對2019冠狀病毒病呈陽性反應。

港人司機羅湖隔離酒店圍封 逾百司機禁足未能送菜 料蔬菜今稀缺

【00:01】懷疑有跨境司機確診新冠肺炎（COVID-19），有負責運輸蔬菜的香港司機昨晚（5日）向《香港01》表示，供香港司機入住的羅湖智選假日酒店疑曾有確診司機入住，昨日酒店須隔離檢疫，司機不能出房，並需在下午2至4時進行檢測，故逾百香港司機昨晚未能送貨，大批鮮貨產品如蔬菜等大受影響。

▼2月5日 跨境新鮮食物貨車司機無法離開酒店載貨回港▼



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▼2月5日 沙田新翠邨新月樓及新偉樓居民接受檢測▼



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昨日總覽：疫情．2.5｜竹篙灣下周改收無病徵患者 最壞情況輕症者居家隔離

疫情｜消息：今增350宗確診 勢創爆疫兩年新高 初確診至少150宗

增343宗本地個案 屯門將軍澳、深水埗5幢樓現傳播 初陽約200宗

孔繁毅指現為疫情最嚴峻及關鍵期 市民3天內完成快測可追蹤個案

竹篙灣下周變無病徵患者醫院 陳肇始：未來病人或家居隔離治療

家居檢疫｜本港大廈屢爆垂直傳播 梁子超：劏房不宜檢疫

元朗廣場爆發 多名潮館、牛角及豐澤清潔工、保安及客服主任確診

元朗廣場大爆疫 衛生署呼籲關門深層清潔 下午茶客：要即刻走

元朗爆疫｜4個檢測站近千人排隊 6時半突截龍 市民斥：迫我犯法

灣仔山頂多處污水呈陽性 涉禮賓府、警總、山頂花園及地利根德閣

▼2月5日 屯門大興邨興泰樓圍封檢測▼



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▼2月5日 屯門大興邨興昌樓和興泰樓圍封檢測▼



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封區｜沙田新翠邨、屯門大興邨4廈污水陽性 疑有隱形患者須強檢

封區｜沙田新翠邨新月樓及新偉樓污水陽性 疑有隱形患者圍封強檢

上水彩園邨、屯門良景邨等6屋苑污水呈陽性 政府籲市民檢測

上水彩園邨、油塘海傲灣污水呈陽性 曾身處人士須強檢

屯門大興邨延長圍封一日 發現13宗初步陽性及2宗不確定

▼2月5日 深水埗福榮街104號A單位與C單位居民須撤離▼



封區｜翠竹花園第14座完成圍封 發現兩宗初陽、一宗結果不確定

封區｜深水埗兩列舊樓完成圍封檢測 發現四宗初步陽性個案

增至少6名公務員染疫涉多個部門 破產管理署周一關閉金鐘櫃枱

WFH｜港府停非必要服務 警牌照櫃位停開 一文盡覽各類服務調整

殺入馬場｜蘇偉賢馬房策騎員初陽 1.29出席婚禮同場友人確診

旺角消防局署理隊目初步確診 年初三有上班 已消毒工作地點

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測



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全民自我檢測｜記者親試點做快速測試 緊記勿等超過25分鐘睇結果

聶德權：未來兩周關鍵期要減市面人流 有信心接種率兩日內達八成

全民自我檢測｜林哲玄：替小朋友採樣需點耐性 未必所有人能掌握

疫苗通行證｜接種率近八成 為回校上課家長帶子女打針：敷衍住先

文錦渡關口一度停進出 菜價貴芥蘭24元一斤 菜販：貨源無法運到

疫情｜銅鑼灣SOGO崇光百貨有員工初步確診 今明兩天停業消毒

▼2月5日 SOGO崇光百貨銅鑼灣店停業兩日消毒清洗▼



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▼2月5日 供港蔬菜緊張致菜販加價▼



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