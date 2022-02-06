強制檢測｜增62處　涉肇輝臺嘉苑A座、嘉亨灣2座、「龍床盤」菁雋

撰文：蕭通
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本港昨日（5日）新增351宗新冠肺炎個案，343宗屬本地個案創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄。政府將62個指明地方納入強制檢測名單，其中59個與初步陽性檢測個案或陽性檢測個案有關。
上榜地點全是住宅或商住樓宇，以觀塘區較多，有12個；其次是沙田區，有9個。當中不乏高尚住宅區，如灣仔肇輝臺14號嘉苑A座和西灣河嘉亨灣2座等；屯門「龍床盤」菁雋亦榜上有名。

▼2月5日強制檢測住宅名單▼

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觀塘區12處上榜樓宇大部份是公屋或居屋大廈，包括牛頭角上邨常逸樓、秀茂坪邨秀和樓、藍田興田邨彩田樓、順利邨利祥樓、油塘高俊苑俊匯閣和高翔苑高飛閣等。

昨日有兩座大廈圍封檢測的沙田區中，9個指明地點亦是以公屋為主，包括新田圍邨富圍樓、瀝源邨貴和樓、大圍美林邨美楓樓和美田邨美全樓，此外還有大圍景田苑敬心閣、馬鞍山富安花園6座和迎海1期5座。

▼2月5日　沙田新翠邨新月樓及新偉樓圍封檢測▼

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元朗廣場有多名店舖員工和商場職員確診，須關閉消毒，所在的元朗區也有8座大廈被納入強檢名單，包括元朗富來花園A和B座、翹翠峰6座、天水圍天悅邨悅榮樓和悅泰樓等。

▼2月5日　元朗廣場大爆疫關閉作深層消毒▼

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其他上榜地點零散各區，不乏高尚住宅區，如灣仔肇輝臺14號嘉苑A座、西灣河嘉亨灣2座和上環帝后華庭1座。另外，「龍床盤」屯門青棉徑 2 號菁雋、荃灣麗城花園3期7座、油麻地駿發花園2座和坪洲金坪邨金坪樓也須強檢。

污水檢測呈陽性　三處列強檢

鑑於有污水樣本檢測呈陽性，有三處被列入強檢名單，包括黃大仙東頭(二)村裕東樓、貴東樓和屯門大興花園第一期第1及2座。

▼2月５日強制檢測名單▼

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▼2月5日　污水檢測樣本呈陽性區域▼

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