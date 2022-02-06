廉署助理調查主任初步確診　北角總部返工　過去14日未接觸公眾

廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨日初步確診，正待衞生防護中心確認個案及進一步指示。他在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為1月28日，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，初步確診前14日內，在執勤期間沒有接觸公眾人士。

發言人表示，與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測。



廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨(5日)初步確診。(資料圖片)

廉署發言人表示，已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。廉署已調配人手，以確保服務不受影響。

發言人指，已提醒所有人員注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳播風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。廉署會繼續嚴格執行各項防疫措施，並繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。



本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，多個政府部門及公營機構人員相繼染疫，消息指，本港今新增約340宗確診個案，昨日則錄得351宗確診，本地個案佔343宗，當中有161宗須調查源頭，創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄。

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