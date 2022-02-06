廉署助理調查主任康文署工人初確診　跑馬地遊樂場緩跑徑暫停開放

廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨日初步確診，正待衞生防護中心確認個案及進一步指示。他在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為1月28日，工作時有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，初步確診前14日內，在執勤期間沒有接觸公眾人士。

康文署一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人亦初步確診，她最近上班日為1月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。署方宣布，跑馬地遊樂場內緩跑徑暫停開放至明日上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。



廉政公署今(6日)公布，得悉一名執行處助理調查主任昨(5日)初步確診。(資料圖片)

廉署發言人表示，已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。廉署已調配人手，以確保服務不受影響。

發言人指，已提醒所有人員注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳播風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。廉署會繼續嚴格執行各項防疫措施，並繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。

此外，康樂及文化事務署一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人言亦初步確診。該名員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為1月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。她早前因其居住大廈有確診者，故進行病毒測試，並獲通知初步確診。康文署正安排與該名員工一同執勤的同事接受病毒測試，並已按衞生防護中心指引，全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。



跑馬地遊樂場內的緩跑徑暫停開放至明日（7日）上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。



本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，多個政府部門及公營機構人員相繼染疫，消息指，本港今新增約340宗確診個案，昨日則錄得351宗確診，本地個案佔343宗，當中有161宗須調查源頭，創下疫情爆發兩年以來，單日最多確診新紀錄。

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