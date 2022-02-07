疫情．最新｜今確診料再逾300宗　醫管局料病床即將爆滿

本港新冠肺炎疫情已失控，昨日（5日）再錄得超過300宗確診個案，並有超過300宗初步確診，連續三日高企在300宗以上。醫院管理局已使用約1,500張病床，料未包括大部分昨日確診的342名病人及逾300名初步確診患者住院，局方已計劃將無病徵及病情輕微的已打疫苗年輕確診者，逐步搬到竹篙灣檢疫中心隔離治療，而患者的次密切接觸者則改居家4日檢疫，料日內落實。



▼2月6日強制檢測公告▼



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強制檢測｜61處上榜 深水埗13幢 新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢

【00:58】本港昨日(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告，上榜地點遍布港九新界。

深水埗為重災區，有13幢大廈的居民需要強制檢測，主要是早前發現污水檢測呈陽性的福榮街、欽州街及鴨寮街一帶舊樓。屯門疫情仍嚴重，有5幢大廈上榜，包括新屯門中心7座審等。

▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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▼6日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜涉153棟 何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜

【00:47】本港爆發第五波疫情，衞生署周日（6日）公布，新增新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭。根據衞生署確診大廈名單，共有153棟大廈上榜，當中不乏私人屋苑。

長洲一名患者同時報住半山羅便臣道蔚巒閣（Peaksville）；新界區有元朗GRAND YOHO 3座，天水圍嘉湖山莊5期；九龍區就有何文田豪宅君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、將軍澳峻瀅1座等。尚有約160名患者的住處未有資料。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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昨日總覽：疫情．2.6｜兩日增685宗本地個案止疫難 社區多達320條傳播鏈

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▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



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多個政府部門現患者 廉署總部有調查主任染疫 港台員工亦中招

屯門黃大仙多處污水呈陽性 嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢

一晚圍封5大廈 美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性 疑有隱形病人

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封區｜沙田新翠邨爆發 圍封現13初陽 新月樓高座一單位8人中招

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▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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全民檢測｜招彥燾：每晚封區似買大小 應推快速與核酸混合檢測