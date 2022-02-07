疫情．最新｜增逾600宗初陽　3長者危殆或嚴重　多間公院醫護染疫

本港今日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。衞生防護中心總監徐樂堅宣布明日（8日）起竹篙灣將收輕症病人，居安抗疫同日啟動，即部分人士會在家居檢疫，會分開4天及14天檢疫期。徐稱，當局會先找出密切接觸者，了解檢疫人士家居環境是否合適，並為有關人士提供檢疫包、快速測試包、溫度計等。



【17:28】上環的保良局郭羅桂珍護老院有2名院友初確診，亦有職員快檢測呈陽性，逾70名長者列密切接觸者，需送檢疫。

醫管局建議快速測試陽性者 搭的士到急症室 將安排到戶外覆檢

【17:10】衞生防護中心總監徐樂堅稱，昨日有300宗個案，今日逾600宗，初陽亦逾600宗，明天確診個案可能接近600、700、800宗，但他強調個案向上升不等於無法控制疫情，市民若配合留家，絕對是截斷傳播有效措施。

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【16:55】張竹君表示，早前有員工初步確診的土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心，再多一名院友確診，約50位長者須檢疫。

【16:47】增614宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，無源頭個案多涉及接觸人較多行業，包括售貨員、清潔員、保安、工地工人。張又稱，今起不會再公布每宗個案詳細情況，因已「無乜意義」，但強檢大廈資料會盡快公布。

【16:45】多幢大廈現垂直傳播或橫向傳播，包括：啟田邨啟仁樓、安達邨謙達樓及天水圍俊宏軒九座等，當局將進行調查及研究是否需撤離。

疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重 17名醫護人員中招遍佈10醫院

【16:42】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，目前有2名病人危殆，包括一名77歲女病人及84歲男病人。另外，多間公院有醫護、病人助理及文員初確診，涉威爾斯、瑪嘉烈、伊利沙伯及北大嶼山等。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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【16:35】本港今日新增614宗確診，更錄得逾600宗初陽，衞生防護中心總監徐樂堅稱情況不樂觀，由於個案上升，公院床位緊張，明日將會啟用竹篙灣社區隔離設施，明天啟用居安抗疫計劃。

增614宗確診創新高 明起啟動居安抗疫 密切接觸者在家隔離14天

【15:30】食物及衞生局局長陳肇始形容本港疫情極度嚴峻，當局亦預告會考慮收緊限聚安排，消息指，或進一步「加辣」至兩人一枱。適逢晚市禁堂食令今(7日)滿月，餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界生意已大受打擊，倘堂食限制再擴大，將雪上加霜。對於即將公布詳情的疫苗通行證，他則指，業界寧提高通行門檻，以換取鬆綁堂食營業限制，包括規定食客進入餐廳前需最少接種兩針，「起碼可以營業耐啲、大家有工開先啦。」

疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱 黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽 延長圍封至明早 政府：風險極高

【15:21】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午八時及八時三十分起分別限制沙田美田邨美景樓及美致樓人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日決定延長相關圍封的執行日期，目標在明日上午約十時完成此行動。

政府發言人表示，美田邨美景樓及美致樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中分別發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於美田邨美景樓及美致樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至明日，以免病毒進一步擴散。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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【13:25】沙田美田邨美秀樓完成強檢，其間約1 890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢 伊院一度輪候5小時

【13:00】醫管局昨日疫情記者會上指，由於政府近日加大力度在社區檢測及派發快速抗原測試包，給市民自行檢測，不少市民驗到初陽便立即去急症室。今早（7日）10時起，從醫管局急症室等候時間所見，各區平均等候時間為6至8小時。記者今早到佐敦伊利沙伯醫院視察，雖然陸續前來急症室的市民並不算多，不過等候區內螢幕顯示等候時間需至少5小時。眼見較多的為長者、需躺臥病床的人士。另外，有些則市民從的士下車後，向職員表示認為自己有輕微發燒症狀的，隨即被帶往另一通道離開，繞過急症室等候區。

屯門市廣場DONKI一名員工初步確診 須暫停營業至另行通知

【12:45】新冠肺炎疫情嚴峻，本港確診數字不斷創新高。驚安之殿堂（DON DON DONKI）今日（7日）在Facebook表示，有初步確診者曾在屯門分店工作，故屯門市廣場店將暫停營業，直至另行通知。

圓玄學院明起暫停開放3日 市民暫未能攝太歲 未來安排視乎疫情

【11:27】因應近日新冠肺炎疫情十分嚴峻，為減低社區擴散風險，圓玄學院將由2月8日 (初八) 至2月10日(初十)將暫停對公眾開放, 期間將進行全院清潔及消毒, 直至另行通告為止。

【10:45】消息：今增614宗確診個案，初步陽性逾300宗，再創2年多疫情以來新高。

【09:36】屯門大興邨興昌樓政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求興泰樓受檢人士於二月五日及二月六日指定時間到採樣站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨一時，總共5 546人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

疫情｜黃大仙龍翔辦公大樓爆疫 社署保障助理及運房局工程師初陽

【09:02】社會福利署（社署）今日（7日）表示，一名在黃大仙龍翔辦公大樓慈雲山社會保障辦事處工作的社會保障助理初步確診。該名職員最近一次上班日期為1月31日，工作時一直有佩戴口罩，她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

▼2月6日強制檢測公告▼



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強制檢測｜61處上榜 深水埗13幢 新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢

【00:58】本港昨日(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告，上榜地點遍布港九新界。

深水埗為重災區，有13幢大廈的居民需要強制檢測，主要是早前發現污水檢測呈陽性的福榮街、欽州街及鴨寮街一帶舊樓。屯門疫情仍嚴重，有5幢大廈上榜，包括新屯門中心7座審等。

▼2月6日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜涉153棟 何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜

【00:47】本港爆發第五波疫情，衞生署周日（6日）公布，新增新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭。根據衞生署確診大廈名單，共有153棟大廈上榜，當中不乏私人屋苑。

長洲一名患者同時報住半山羅便臣道蔚巒閣（Peaksville）；新界區有元朗GRAND YOHO 3座，天水圍嘉湖山莊5期；九龍區就有何文田豪宅君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、將軍澳峻瀅1座等。尚有約160名患者的住處未有資料。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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昨日總覽：疫情．2.6｜兩日增685宗本地個案止疫難 社區多達320條傳播鏈

拜年變播毒 增342確診4成無源頭 有患者初一初二訪車公廟寶蓮寺

重症｜84歲無打針長期病患老翁染Delta 入院3天急惡化 留醫ICU

衞生署料疫情未到高峰 公院隔離病床快爆滿 竹篙灣將轉治療設施

疫情｜自我檢測陽性人士湧急症室 醫管局料周一求診人數飆升

▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



天水圍男輔警初確診 於爆疫元朗廣場任正職 荃灣警區男警染疫

食環署五員工初確診包括上水屠房督察 濕地公園農林督察中招

多個政府部門現患者 廉署總部有調查主任染疫 港台員工亦中招

屯門黃大仙多處污水呈陽性 嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢

一晚圍封5大廈 美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性 疑有隱形病人

疫情｜元朗廣場爆疫 市民排隊等檢測逾2小時 人龍長達300米

封區｜沙田新翠邨爆發 圍封現13初陽 新月樓高座一單位8人中招

大興邨｜興泰樓延長圍封至周一早上 強檢發現11初陽及1宗不確定

疫情｜高拔陞指醫管局病床飽和人手壓力大 須削非緊急手術或治療

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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疫情｜林鄭：接種首劑疫苗人口突破八成 本周公布疫苗通行證詳情

疫苗｜元朗接種中心已預約也需「打蛇餅」 市民：唔打冇得飲茶

倡聘50歲下打齊3針市民參與抗疫解人手荒 梁子超：幫手圍封派飯

內地蔬果供應減 食衞局：有司機入境內地後到未經申報地方需隔離

菜源突切斷 菜心飆至$28斤 打邊爐必選茼蒿與豆苗同缺貨｜疫情批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

通脹｜加價潮 樂事薯片半年狂加22% 刀嘜花生油同期加價近9%

IKEA沙田分店、千色店荃灣分店員工初步確診 各停業一至兩天消毒

全民檢測｜招彥燾：每晚封區似買大小 應推快速與核酸混合檢測