疫情．最新｜沙田美田邨美秀樓完成強檢　現5宗初陽及1宗結果待定

本港新冠肺炎疫情已失控，昨日（5日）再錄得超過300宗確診個案，並有超過300宗初步確診，連續三日高企在300宗以上。醫院管理局已使用約1,500張病床，料未包括大部分昨日確診的342名病人及逾300名初步確診患者住院，局方已計劃將無病徵及病情輕微的已打疫苗年輕確診者，逐步搬到竹篙灣檢疫中心隔離治療，而患者的次密切接觸者則改居家4日檢疫，料日內落實。



【13:25】沙田美田邨美秀樓完成強檢，其間約1 890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現5宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

屯門市廣場DONKI一名員工初步確診 須暫停營業至另行通知

【12:45】新冠肺炎疫情嚴峻，本港確診數字不斷創新高。驚安之殿堂（DON DON DONKI）今日（7日）在Facebook表示，有初步確診者曾在屯門分店工作，故屯門市廣場店將暫停營業，直至另行通知。

【11:27】因應近日新冠肺炎疫情十分嚴峻，為減低社區擴散風險，圓玄學院將由2月8日 (初八) 至2月10日(初十)將暫停對公眾開放, 期間將進行全院清潔及消毒, 直至另行通告為止。

【10:45】消息：今增614宗確診個案，初步陽性逾300宗，再創2年多疫情以來新高。

【09:36】屯門大興邨興昌樓政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求興泰樓受檢人士於二月五日及二月六日指定時間到採樣站，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨一時，總共5 546人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:02】 社會福利署（社署）今日（7日）表示，一名在黃大仙龍翔辦公大樓慈雲山社會保障辦事處工作的社會保障助理初步確診。該名職員最近一次上班日期為1月31日，工作時一直有佩戴口罩，她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

▼2月6日強制檢測公告▼



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強制檢測｜61處上榜 深水埗13幢 新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢

【00:58】本港昨日(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告，上榜地點遍布港九新界。

深水埗為重災區，有13幢大廈的居民需要強制檢測，主要是早前發現污水檢測呈陽性的福榮街、欽州街及鴨寮街一帶舊樓。屯門疫情仍嚴重，有5幢大廈上榜，包括新屯門中心7座審等。

▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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▼6日確診者居住大廈▼



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確診大廈｜涉153棟 何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜

【00:47】本港爆發第五波疫情，衞生署周日（6日）公布，新增新增342宗確診個案，當中136宗沒有源頭。根據衞生署確診大廈名單，共有153棟大廈上榜，當中不乏私人屋苑。

長洲一名患者同時報住半山羅便臣道蔚巒閣（Peaksville）；新界區有元朗GRAND YOHO 3座，天水圍嘉湖山莊5期；九龍區就有何文田豪宅君頤峰8座、皓畋1座、九龍城嘉匯1座及8座、將軍澳峻瀅1座等。尚有約160名患者的住處未有資料。

▼2月6日 沙田美田邨美景樓圍封強制檢測▼



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▼2月6日 沙田美田邨美秀樓圍封強檢▼



2.6 疫情疫情蔓延至元朗，區內檢測中心大排長龍：



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昨日總覽：疫情．2.6｜兩日增685宗本地個案止疫難 社區多達320條傳播鏈

拜年變播毒 增342確診4成無源頭 有患者初一初二訪車公廟寶蓮寺

重症｜84歲無打針長期病患老翁染Delta 入院3天急惡化 留醫ICU

衞生署料疫情未到高峰 公院隔離病床快爆滿 竹篙灣將轉治療設施

疫情｜自我檢測陽性人士湧急症室 醫管局料周一求診人數飆升

▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



天水圍男輔警初確診 於爆疫元朗廣場任正職 荃灣警區男警染疫

食環署五員工初確診包括上水屠房督察 濕地公園農林督察中招

多個政府部門現患者 廉署總部有調查主任染疫 港台員工亦中招

屯門黃大仙多處污水呈陽性 嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢

一晚圍封5大廈 美田邨及良景邨共5幢污水呈陽性 疑有隱形病人

疫情｜元朗廣場爆疫 市民排隊等檢測逾2小時 人龍長達300米

封區｜沙田新翠邨爆發 圍封現13初陽 新月樓高座一單位8人中招

大興邨｜興泰樓延長圍封至周一早上 強檢發現11初陽及1宗不確定

疫情｜高拔陞指醫管局病床飽和人手壓力大 須削非緊急手術或治療

▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼



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疫情｜林鄭：接種首劑疫苗人口突破八成 本周公布疫苗通行證詳情

疫苗｜元朗接種中心已預約也需「打蛇餅」 市民：唔打冇得飲茶

倡聘50歲下打齊3針市民參與抗疫解人手荒 梁子超：幫手圍封派飯

內地蔬果供應減 食衞局：有司機入境內地後到未經申報地方需隔離

菜源突切斷 菜心飆至$28斤 打邊爐必選茼蒿與豆苗同缺貨｜疫情批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

批發商料蔬菜零售價急升兩成 跨境司機憂剔除免檢疫名單影響供應

通脹｜加價潮 樂事薯片半年狂加22% 刀嘜花生油同期加價近9%

IKEA沙田分店、千色店荃灣分店員工初步確診 各停業一至兩天消毒

全民檢測｜招彥燾：每晚封區似買大小 應推快速與核酸混合檢測