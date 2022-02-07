強制檢測｜61處上榜　包括屯門、深水埗等各區住宅和九龍帝京酒店

昨日本港(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告。



▼2月7日強制檢測名單▼



+ 13

上榜地點遍布港九新界，除屯門、深水埗、長沙灣、旺角、元朗和黃大仙等各區的住宅大廈和屋邨外，還包括九龍帝京酒店六樓喜宴堂。

因應衞生防護中心早前宣布更新涉及變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須按衞生署的公布於指明日期進行強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿，相關大廈資料如下︰

+ 12

沙田美田邨美秀樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，2月6日晚圍封強檢。(羅君豪攝)

黃大仙、屯門和沙田污水樣本呈陽性

因應在黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場、黃大仙嘉峰臺第1座至第5座、屯門大興花園第二期第10座及第11座、屯門卓爾居第二期第5座及第6座和沙田美田邨美麗樓及美田商場被納入強制檢測公告，1月24日至2月6日曾身處在內超過兩小時者也要檢測。

+ 1

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月7日)▼



+ 4

政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼全民自我檢測：記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測

