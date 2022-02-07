強制檢測｜61處上榜　深水埗13幢　新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢

本港昨日(6日)新增342宗確診個案，全部是本地患者。食物及衞生局今日（7日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應65宗本地感染個案、一宗與輸入個案有關的個案、一宗初步陽性檢測個案，以及黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個指明地方被納入強制檢測公告。



深水埗為重災區，有13幢大廈的居民需要強制檢測，主要是早前發現污水檢測呈陽性的福榮街、欽州街及鴨寮街一帶舊樓。屯門疫情仍嚴重，有5幢大廈上榜，包括新屯門中心7座審等。



▼2月6日強制檢測公告▼



+ 2

▼2月7日強制檢測公告詳情▼



+ 13

蘇屋邨、富昌邨、海麗邨各有一幢上榜

上榜地點遍布港九新界，其中住宅大廈有55幢，深水埗佔13幢，包括醫局街紹興大廈、元洲街景業大廈、欽州街德昌大廈、福榮街新榮大樓、南昌街南灣大廈、長沙灣道球安大廈及榮華大廈、保安道寶華閣、富昌邨富盈樓，以及只有門牌號碼的汝州街160-162號、大南街134-140A號、鴨寮街172-174號及保安道32號寶華閣。同樣屬深水埗區的尚有4幢大廈，包括長沙灣蘇屋邨彩雀樓和海麗邨海雅樓、石硤尾的石硤尾邨美映樓及南山邨南堯樓。即整個深水埗區有17幢樓宇上榜。

▼2月5日 深水埗福榮街104號居民撤離檢疫▼



+ 1

「大西北」及新界東合共21幢上榜

「大西北」共有10幢，元朗及天水圍共有5幢，當中包括嘉湖山莊翠湖居4座及莊麗湖居6座，以及天頌苑頌琴閣；屯門則有5幢：安定邨定祥樓、山景邨景華樓、良德街3號豐連2座、鳴琴路3號翠鳴臺及新屯門中心7座。

新界東則有11幢，沙田、大埔及粉嶺各有3幢，馬鞍山有2幢，當中有新城市廣場紅棉閣5座、沙田中心佳寧大廈、太湖山莊5座、粉嶺中心A座、錦豐苑錦萱閣及錦荷閣等。

新屯門中心。(資料圖片)

港島僅兩幢大廈納入強檢

除屯門、深水埗、長沙灣、旺角、石硤尾和黃大仙等各區的住宅大廈和屋邨，例如黃大仙彩雲(一)邨飛鳳樓、長沙灣海麗邨海雅樓、深水埗保安道32號寶華閣、深水埗富昌邨富盈樓、屯門安定邨定祥樓、新屯門中心7座、沙田新城市廣場紅棉閣5座等，。

另一重災區黃大仙，仍有兩幢上榜，分別是彩雲(一)邨飛鳳樓及翠竹花園13座；旺角、土瓜灣及紅磡也有數幢舊樓上榜。港島只有兩幢，除了銅鑼灣軒尼詩道454-456號舊樓，另一是北角老牌豪宅天后廟道雲峰大廈A座。

1.29中午曾到九龍帝京酒店喜宴堂要檢測

另外第56個處所為九龍帝京酒店六樓喜宴堂，任何人在1月29日上午11時至下午4時身處當中，便需前往檢測。

凡在1月24日至2月6日曾身處上述56個大廈或指定地方其中一處超過2小時，在未來數日要檢測3次，首次需於2月6日至8日進行，第二次於2月9日至11日進行，第三次在2月12至14日內進行。

▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



+ 2

因應衞生防護中心早前宣布更新涉及變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須按衞生署的公布於指明日期進行強制檢測，並須自行監察直至21日屆滿，相關大廈資料如下︰

+ 12

沙田美田邨美秀樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，2月6日晚圍封強檢。(羅君豪攝)

黃大仙、屯門和沙田污水樣本呈陽性

因應在黃大仙、屯門和沙田採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5處住宅的居民也要檢，包括黃大仙宏景花園第1座至第6座及宏景花園綜合大樓及停車場、黃大仙嘉峰臺第1座至第5座、屯門大興花園第二期第10座及第11座、屯門卓爾居第二期第5座及第6座和沙田美田邨美麗樓及美田商場被納入強制檢測公告，1月24日至2月6日曾身處在內超過兩小時者，需於2月6日至8日內前行檢測一次。

+ 1

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月7日)▼



+ 4

當局表示，位於沙田大會堂廣場（近新城市廣場）及上水保榮路體育館的流動採樣站今日會繼續運作，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。位於火炭禾寮坑路的流動採樣站會加強至逢星期一至六提供服務。

政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。