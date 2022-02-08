持續更新｜慈雲山千人苦等　多個檢測站要等1.5小時　附檢測地點

第五波疫情幾何式爆發，連日來大量地點被列入強制檢測，多個採樣站均大排長龍，部分更需輪候數小時。以下互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。



同時會持續更新各區檢測站排隊情況，供讀者參考，希望助讀者減少排隊輪候之苦。歡迎讀者於留言處提供各區檢測站排隊情況，留言請提供時間、地點、人龍情況。



即睇最新強檢大廈、污水呈陽性地點

【13:45】石塘咀市政大廈檢測站，現場目測200人排隊、預計需排1.5小時。

【13:45】大埔社區中心現場目測約150人 ，現場預計需排1小時。

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【13:34】慈雲山社區會堂現場目測至少逾千人正在排隊，人龍由社區會堂延伸至蒲崗村道一帶，龍尾市民在近惠康附近的籃球場排隊等待檢測。職員透露，因不想會社外太多人流聚集，便安排分流到籃球場，待會堂外人流較為疏散後，才安排球場市民回到會堂外繼續排隊。

2月8日13:34慈雲山社區會堂（曾鳳婷攝）

【13:26】馬鞍山遊樂場硬地足球場檢測站，人龍排滿整個球場。

【13:14】慈雲山社區會堂現場目測至少500人正在排隊，人龍由會社延伸至蒲崗村道一帶再U型排到隊尾和隊頭的中間位置。

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【12:47】太和邨的太和體育館，以及汀太路大埔體育館無人排隊，可直接進入檢測。其中太和體育館下午1時半至2時半午膳暫停檢測。

【12:20】大窩口社區中心現場目測300人、現場預計需排1.5小時。

【12:00】慈雲山社區會堂檢測站，目測超過300人排隊。

【12:00】火炭禾寮坑遊樂場現場目測約300人 ，現場預計需排1.5小時。

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【11:10】深水埗楓樹街球場檢測證，排隊檢測人士除球場內作「T字形」蛇餅，人龍亦三面圍着球場，有職員拿牌示意隊尾。

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【10:45】油塘道遊樂場測站目測超過300人排隊，人龍排滿球場。

【10:44】中環愛丁堡檢測站現場目測有接近900人排隊，排頭位市民已等候兩小時。

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【10:30】黃大仙廣場及黃大仙睦鄰街檢測站各有300人排隊。

【10:19】葵涌運動場檢測站目測約有350人，10時開場前，人龍由人龍延伸到葵興路至葵福路一帶。10時開場後，長者和輪椅人士優先進入。其他市民則分流到球場內排隊。

葵涌運動場設有派籌機，職員指一人只能取一張籌，會待人流較多後才會開始派籌。

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【10:17】深水埗麗閣社區會堂檢測中心，現場目測約200人，人龍由會堂打蛇餅堆滿對出空地，正沿長沙灣道向西九龍中心方向延伸。

【08:45】深水埗楓樹街球場檢測站10點開放，目前已有數百名市民排隊輪候，人龍圍繞運動場排隊約一個圈。

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【08:30】荃灣公園流動採樣站設派籌機，讓市民領取籌號按序入內檢測。不過取籌機出現故障，現場工作人員改用人手派籌，現場估計500市民到場輪候，人龍排到荃灣公園外近沙咀道，派籌派到535號，叫籌叫到240號。

根據現場通告，每小時可替約250至300人取籌，市民可掃瞄籌上的二維碼了解排隊情況，並需在叫籌後30分鐘內到達現場，否則籌號作廢。

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【08:30】 荃灣沙咀道遊樂場流動採樣站開放，現場目測約300人 / 人龍佔球場4份1， 現場預計需排1小時

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2月7日沙田區內檢測人龍



截至2月7日全港各區合共63個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。