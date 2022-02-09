持續更新｜長沙灣體育館新站派籌1小時即截龍　亞皆老街500人排隊

第五波疫情幾何式爆發，連日來大量地點被列入強制檢測，多個採樣站均大排長龍，部分更需輪候數小時。以下互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。



同時會持續更新各區檢測站排隊情況，供讀者參考，希望助讀者減少排隊輪候之苦。歡迎讀者於留言處提供各區檢測站排隊情況，留言請提供時間、地點、人龍情況。



今日新增4個檢測站於下午投入服務，包括愉景灣聖公會偉倫小學對開空地、愉景灣消防局側空地（下午1時至8時開放）；長沙灣體育館（近興華街）、亞皆老街遊樂場（下午2時至8時開放）。



即睇最新強檢大廈、污水呈陽性地點

【17:00】荃灣公園4號網球場旁空地檢測站，今日籌號已派發完畢。

【16:30】愉景灣聖公會偉倫小學對開空地檢測站今日400個籌已派完，目測有70人排隊，現場約有6個採樣站。另外，愉景灣消防局側空地檢測站今日700個籌已派完，持籌號的人可直接入內檢測，目測約有90名未有取籌號的人排隊，希望能有名額作檢測。

【16:15】小西灣社區會堂目測約250人排隊，預計需排1小時。

【16:15】荃灣沙咀道球場目測約500人排隊。

【15:30】長沙灣體育館目測1000人排隊，人龍排滿體育館外公園，現時已截龍，即使有籌在手也預計需排1小時才可做檢測。在場職員表示，今日下午兩時起開始人手派籌，共派了1200個籌，但在下午3時許已派完所有籌號，要明早10時才會再派籌，「但不知道明日會派幾多籌」。職員又指，今早10時起已有市民在體育館外排隊等候檢測。

來到現場才知籌號已派完的夏太直言，安排甚差，因為所有檢測中心都可以即場做檢測，但此新檢測站在派完籌後即截龍，「完全沒有消息說何時派籌，何時派完」。她又指，自己雖然暫時未需要強檢，但因疫情爆發，擔心染疫所以前往檢測。

需要強檢的張小姐直言，自己去過4至5個檢測站都要「排長龍」，故來長沙灣體育館「碰運氣」，沒想到會這麼快截龍。另外，亦有市民得悉體育館截龍後，改往麗閣社區會堂或楓樹街遊樂場做檢測。

【15:30】葵涌石排街公園目測約400排隊，人龍圍繞公園兩圈，預計需排3小時，不設派籌。

【15:30】葵涌大連排道臨時檢測站目測300人排隊，下午2時半已截龍。

【14:40】有網民於facebook群組表示，馬鞍山遊樂場硬地足球場檢測站由於排隊人數眾多，職員已在隊尾截龍。

2月9日馬鞍山恆安檢測站（fb群組「馬鞍山之友」圖片）

【14:30】今日新增4個檢測站，其中亞皆老街遊樂場於下午2時營運。下午2時半現場目測500人，人龍排滿半個球場，現場預計需排一個小時。

檢測站提早於下午1時半為市民檢測。前九龍城區議員關浩洋表示，今早11時已有45至50名市民等候檢測，他認為新設的檢測站有助舒緩土瓜灣體育館檢測中心的壓力，「之前體育館（做檢測）要等約4至5小時」。

原在土瓜灣體育館等候檢測的張小姐得悉亞皆老街遊樂場新開檢測站後，改往前來檢測，她表示亞皆老街輪候時間比土瓜灣短，流程尚算順暢。

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【14:25】大埔體育館人龍圍繞體育館一圈後，開始於大門外「打蛇餅」。

【14:00】屯門大興社區會堂，目測約100人排隊。

【13:30】中環愛丁堡廣場測約600人排隊。

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【12:45】葵涌大連排道臨時檢測站目測40人排隊，流動檢測車預計下午約2時15分才到達，但中午12時15分時已有人在場排隊等候。

【12:15】鰂魚涌社區會堂及停車場目測約400人排隊，人龍沿基利路排至逸樺園旁，預計需排個半至兩小時。現場職員表示，有預約及願意自費檢測的人可於社區會堂進行檢測，而未有預約者則於停車場進行檢測。不少市民身穿工作服排隊做檢測，有已完成檢測的市民表示，大約等候逾一小時。

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【12:15】天水圍天晴社區會堂目測約400人排隊。

【11:30】馬鞍山遊樂場硬地足球場流動採樣站今早人流非常多，當區區議員麥潤培表示，早上約11時半估計有1000至2000人排隊，球場內打滿「蛇餅」，隊尾於球場外再圍多一圈，估計等候時間約4至5小時。

馬鞍山至少3個地點列入強檢名單，但區內只有馬鞍山遊樂場一個流動採樣站。麥估計，只是利安邨利華樓一幢便有3000至4000人須強檢，今早有居民6時便開始排隊，籲增加檢測站。他又指，場內沒有足夠椅子提供給長者，同時未有設置電子派籌機或網上預約，現場不少居民鼓譟，但秩序良好。

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【11:30】觀塘遊樂場目測約500人排隊，預計需排個半至兩小時。檢測站原本僅開放一個足球場予市民排隊等候，惟現場人龍排滿一個足球場後，再排到場外並圍繞球場半圈。有警員到場協助擴大檢測站範圍，望場外等候檢測的人可進入球場範圍。

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【11:15】天水圍天瑞體育館目測約800至1000人排隊，人龍從體育館延伸至200米外足球場。

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【11:15】深水埗麗閣社區會堂目測過千人排隊，預計需排約4小時。

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【11:10】油塘社區會堂目測超過500人排隊。

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【11:05】旺角麥花臣遊樂場目測約300人排隊，估計需排兩小時。

【10:45】油麻地鴉打街臨時遊樂場目測約200人排隊，由於球場面積不大，人龍除了四邊圍起球場和旁邊的大廈，龍尾更延伸至對面行人路、王子酒店外。

【10:30】黃大仙東頭社區中心目測約400人排隊，人龍圍繞社區中心一圈，預計需排1小時。

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【10:15】屯門安定友愛社區中心目測逾100人排隊，預計需輪候個多小時。

【10:10】深水埗白田社區會堂現場目測排隊人數越過700人，預計需要輪候4小時。

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【10:00】沙田美林邨檢測站現場目測約1000人排隊。

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【10:00】葵涌運動場現場目測約1000人排隊，龍頭於早上7時到達，人龍排至興芳路行人天橋約600米長，預計需排約3小時。

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【10:00】土瓜灣體育館無預約上午臨時籌已額滿，逾50人排隊拿下午籌，持下午籌人士兩時半起才可入場。另現場有過百名已預約在早上十時檢測的人士等候，有無預約的市民鼓譟，批評等候時間太長。

【09:30】土瓜灣體育館目測400至500人排隊，無預約須強檢人士排滿三分之一個球場，預計需排45分鐘至1小時。

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【09:15】大窩口社區中心目測排隊人數不足200人，預計需排30分鐘至1小時。

【08:45】深水埗楓樹街遊樂場距開站後約1小時，人龍圍繞球場一圈，球場內約五分一位置「打蛇餅」。

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【08:30】荃灣公園目測400人排隊，人龍排滿半個球場，預計需排1小時15分鐘。現場設派籌，取籌後可四處走動，再憑籌號上的二維碼查看叫籌情況。

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【08:00】深水埗楓樹街遊樂場目測700人排隊，由遊樂場檢測入口圍繞遊樂場位置排逾一圈半，隊尾為黃竹街變電站，預計需排1小時。

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【08:00】荃灣沙咀道球場檢測站已有500人排隊輪候，人龍排滿半個球場，預計需排1小時。

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【08:00】沙田瀝源社區會堂現場目測600至700人排隊，預計需排1小時，人龍排滿半個空地 。

截至2月9日全港各區合共65個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。