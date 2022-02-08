最新｜消息：今至少新增383宗確診　大量昨初陽個案仍未轉確診

新冠肺炎Omicron疫情大爆發，病床爆滿。本港昨日（7日）新增614宗確診及逾600宗初初步確診個案，創疫情爆發以來新高，衞生署估算今日（8日）保守確診恐有800宗，有學生推斷或達1,000宗。疫廈大擴散，其中屯門良景邨圍封檢測揪出約50名隱形病人，大廈延長圍封至今日，未知會否如期解封或變「葵涌邨逸葵樓翻版」而要多封數日。竹篙灣檢疫中心今起逐步變醫院，患者密切接觸者及次接觸者，同時改為居家檢疫的「居安抗疫」計劃。



行政會議今日審議收緊限聚令等社交距進措施，料很大可能至2人；同時又會審批2月24日起的「疫苗通行證」計劃及第六輪防疫抗疫基金。特首林鄭月娥在行會通過後將公布詳情。



【10:48】消息指，今至少新增383宗確診，由昨午後截至今早8時，初步確診逾400宗，雖自昨午後初步確診個案有所減少，但疫情最新情況仍有待觀察，且仍有大量初陽個案未確診。

封區｜深水埗富昌邨富悅樓發現22宗初步確診 政府延長圍封至明早

【10:03】​政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午七時起限制在深水埗西邨路19號富昌邨富悅樓內人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（二月九日）上午約十時完成此行動。

政府發言人表示，富昌邨富悅樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現22宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於富昌邨富悅樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至二月九日，以免病毒進一步擴散。

【09:50】行政長官林鄭月娥在行政會議前，預告今日稍後她將再會見傳媒，交代收緊社交距離措施等防疫安排。她形容昨日新增逾600宗確診是動魄驚心，並重申香港必須堅持動態清零，因更符合香港利益，免醫療系統達無法負擔的壓力。

持續更新｜荃灣公園檢測站取籌機故障500人排隊 附地圖開放時間

【09:00】第五波疫情幾何式爆發，連日來大量地點被列入強制檢測，多個採樣站均大排長龍，部分更需輪候數小時。《香港01》以互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。在今早8時45分，深水埗楓樹街球場檢測站10點開放，目前已有數百名市民排隊輪候，人龍圍繞運動場排隊約一個圈。

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▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



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▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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▼2月7日強制檢測公告▼



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疫情｜單日確診數字連創新高 梁子超：兩周後單日或增過萬宗

【11:36】新冠肺炎每日新增個案連日創新高，呼吸系統專科醫生梁子超今日（8日）於港台節目表示，按照現時疫情，每2、3日新增個案便倍增，兩周後的單日新增個案或會過萬宗。現時收緊社交距離措施，未能即時減慢病毒傳播，但可以提高市民的危機感，認為現時有效控制疫情的方法，是市民減少外出，共渡時艱，「係呢兩個禮拜最重要一樣嘢，就係話唔單止要遵守政府可能會宣布嘅社交距離措施，唯一一樣嘢救到香港，就係大家都能夠醒覺，係呢段時間入面，真係要共渡時艱，你盡可能無必要就唔好出街，如果唔係根本上我哋係無可能阻截到已經係高度滲透我哋社區嘅病毒傳播」。

疫情｜沙田美田邨美致樓圍封檢測兩天 揪出15宗初確診 今早解封

【11:20】美致樓圍封一日半之後，於今早9時解封。政府最新公布，美致樓在第一及第二次檢測共有約4,000人次接受了檢測，當中發現15宗初步陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。

強制檢測｜85處上榜 深水埗、荃灣各佔7處 慈雲山7幢邨廈須檢測

【02:58】本港昨日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。食物及衞生局今日（8日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，以及慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有85個指明地方被納入強制檢測公告。



公告涉及的地點中，深水埗、荃灣、慈雲山各佔7個，情況最為嚴重。其中慈雲山全部7個地點都是因為污水樣本呈陽性而被納入，分別為慈康邨和慈樂邨多幢大廈。

▼2月7日強制檢測公告詳情▼



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▼2月7日 污水監測呈陽性區域檢測安排▼



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消防處借調前助理處長及長官到民安隊 統籌抗疫及日常要務

【01:00】本港疫情嚴峻，連日錄得破百宗確診，昨日（7日）更錄得疫情以來614宗高峰。衞生署早前設立竹篙灣跨部門協調小組，當中包括民安隊、醫療輔助隊、衞生署醫療隊等。據悉，消防處近日陸續借調人手到民安隊，協助防疫抗疫工作，繼早消防處前助理處長（牌照及審批）梁冠威統籌協調小組，最近再借調一名高級消防隊長，任職事務主任，處理日常要務。

疑再有司機確診 文錦渡口岸貨車須「吉車」走 99%蔬菜未能供港

【00:12】疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。



文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。



有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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昨日總覽：疫情．2.7｜確診614宗創新高 密切接觸者改家居檢疫

屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性 圍封檢測延長至周二

美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽 延長圍封至明早 政府：風險極高

增614宗確診創新高 明起啟動居安抗疫 密切接觸者在家隔離14天

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陳肇始料Omicron個案幾何級上升 明宣布收緊社交距離措施減人流

港鐵周五起晚上8時後縮班 等車要多一兩分鐘 東鐵綫變9分鐘一班

孔繁毅料確診勢再升 社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH

（香港01製圖）

醫管局建議快速測試陽性者 搭的士到急症室 將安排到戶外覆檢

疫情｜確診者威院急症室外睡帳篷 等通宵後仍未能見醫生入院

醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢 伊院一度輪候5小時

封區｜深水埗富昌邨富悅樓污水陽性強檢 三廈現傳播部分住戶撤離

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民政署派快速檢測套裝 前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼



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屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次 首位街坊凌晨5點排隊

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荃灣採樣站等逾兩小時 市民急取陰性結果上班 流動檢測站試派籌

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▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

