疫情．最新｜今確診或近千宗　政府公布收緊社交限制及疫苗通行證

撰文：黃偉倫 孔繁栩 胡家欣 王潔恩 鍾妍 梁煥敏 勞敏儀 何蔓琪 曾凱欣 梁思行 馬世創 馬煒傑
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新冠肺炎Omicron疫情大爆發，病床爆滿。本港昨日（7日）新增614宗確診及逾600宗初初步確診個案，創疫情爆發以來新高，衞生署估算今日（8日）保守確診恐有800宗，有學生推斷或達1,000宗。疫廈大擴散，其中屯門良景邨圍封檢測揪出約50名隱形病人，大廈延長圍封至今日，未知會否如期解封或變「葵涌邨逸葵樓翻版」而要多封數日。竹篙灣檢疫中心今起逐步變醫院，患者密切接觸者及次接觸者，同時改為居家檢疫的「居安抗疫」計劃。

行政會議今日審議收緊限聚令等社交距進措施，料很大可能至2人；同時又會審批2月24日起的「疫苗通行證」計劃及第六輪防疫抗疫基金。特首林鄭月娥在行會通過後將公布詳情。

▼2月7日　工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼

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▼2月7日　深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼

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強制檢測｜85處上榜　深水埗、荃灣各佔7處　慈雲山7幢邨廈須檢測

【02:58】本港昨日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。食物及衞生局今日（8日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，以及慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有85個指明地方被納入強制檢測公告。

公告涉及的地點中，深水埗、荃灣、慈雲山各佔7個，情況最為嚴重。其中慈雲山全部7個地點都是因為污水樣本呈陽性而被納入，分別為慈康邨和慈樂邨多幢大廈。

▼2月7日強制檢測公告詳情▼

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▼2月7日　污水監測呈陽性區域檢測安排▼

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消防處借調前助理處長及長官到民安隊　統籌抗疫及日常要務

【01:00】本港疫情嚴峻，連日錄得破百宗確診，昨日（7日）更錄得疫情以來614宗高峰。衞生署早前設立竹篙灣跨部門協調小組，當中包括民安隊、醫療輔助隊、衞生署醫療隊等。據悉，消防處近日陸續借調人手到民安隊，協助防疫抗疫工作，繼早消防處前助理處長（牌照及審批）梁冠威統籌協調小組，最近再借調一名高級消防隊長，任職事務主任，處理日常要務。

疑再有司機確診　文錦渡口岸貨車須「吉車」走　99%蔬菜未能供港

【00:12】疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。

文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。

有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼

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▼2月7日　啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼

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▼2月6日　屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼

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昨日總覽：疫情．2.7｜確診614宗創新高　密切接觸者改家居檢疫

屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性　圍封檢測延長至周二

美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽　延長圍封至明早　政府：風險極高

增614宗確診創新高　明起啟動居安抗疫　密切接觸者在家隔離14天

疫情｜消息：今增614宗確診　單日數字倍升再穿頂　初陽亦逾300宗

幾何爆發｜一日600確診　病床僅夠撐10日　病人下周或需居家隔離

中大學者料單日確診或達千宗　檢測商籲市民學習自我檢測新技能

陳肇始料Omicron個案幾何級上升　明宣布收緊社交距離措施減人流

港鐵周五起晚上8時後縮班　等車要多一兩分鐘　東鐵綫變9分鐘一班

孔繁毅料確診勢再升　社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH

（香港01製圖）

醫管局建議快速測試陽性者　搭的士到急症室　將安排到戶外覆檢

疫情｜確診者威院急症室外睡帳篷　等通宵後仍未能見醫生入院

醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢　伊院一度輪候5小時

封區｜深水埗富昌邨富悅樓污水陽性強檢　三廈現傳播部分住戶撤離

東九龍廣泛地區污水檢測呈陽性　黃大仙、啟德、油塘逾10幢樓強檢

火眼實驗室重置工程展開　馬鞍山體育館竪起氣膜　華大基因再承辦

自我快速檢測｜有人一次過藥房買50盒　黃夏蕙斥有店舖加價1.3倍

民政署派快速檢測套裝　前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

▼2月7日　荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼

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屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次　首位街坊凌晨5點排隊

疫情｜多區逾千人冒寒排隊檢測　慈雲山長者累極坐斜坡路邊休息

荃灣採樣站等逾兩小時　市民急取陰性結果上班　流動檢測站試派籌

疫情│沙田多個檢測站打蛇餅　美林邨清潔工幫同事排隊望街坊體諒

伊利沙伯醫院ICU醫護染疫　17人除罩用膳要檢疫　病房停收新症

疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重　17名醫護人員中招遍佈10醫院

疫情｜4名警員及文員初步確診　於警察總部及警察體育遊樂會工作

疫情｜消防處3分局有消防員初確診　舂坎角染疫消防員今仍有上班

疫情｜黃大仙龍翔辦公大樓爆疫　社署保障助理及運房局工程師初陽

港大鈕魯詩樓10樓工作員工確診　校長張翔辦公室同層

Apple Store蘋果中環IFC店初四有員工確診　負責後勤工作

屯門市廣場DONKI一名員工初步確診　須暫停營業至另行通知

輕鐵站兼職員工初步確診　何文田站清潔工上班後不適　送院證染疫

疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱　黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁

晚市禁堂食婚宴紛延期　譽宴張家豪批港府抗疫失敗全港「埋單」

禁堂食｜食肆上季收益按年升3成　政府：第五波疫情令業務再受壓

疫情│沙田車公廟爆疫後　信眾無懼病毒　人日繼續香火鼎盛

圓玄學院明起暫停開放3日　市民暫未能攝太歲　未來安排視乎疫情

疫苗｜單日約2.3萬人打首針較昨增逾1倍　創五個月以來新高

疫苗｜緊急呼籲院舍院友打針　羅致光：供院舍檢疫設施快爆滿

新冠疫苗︳聶德權指逾七萬人今天接種　創單日新高

疫情│搶購潮再現　超市菜架近乎全空　快速檢測套裝缺貨

疫情｜菜價稍回落　茼蒿豆苗仍缺貨　菜販：香港都未試過咁

▼2月7日　伊院急症室要等5小時▼

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疫情．2.7｜確診614宗創新高　密切接觸者改家居檢疫天水圍男輔警初確診　於爆疫元朗廣場任正職　荃灣警區男警染疫屯門黃大仙多處污水呈陽性　嘉峰臺1至5座、卓爾居第5至6座納強檢確診大廈｜涉153幢　何文田豪宅君頤峰及皓畋、半山蔚巒閣上榜強制檢測｜61處上榜　深水埗區17幢　新屯門中心7座及嘉湖山莊2幢陳肇始料Omicron個案幾何級上升　明宣布收緊社交距離措施減人流中大學者料單日確診或達千宗　檢測商籲市民學習自我檢測新技能疫情｜工會指清潔工上班提心吊膽　憂強檢或隔離「手停口停」幾何爆發｜一日600確診　病床僅夠撐10日　病人下周或需居家隔離疫情｜消息：今增614宗確診　單日數字倍升再穿頂　初陽亦逾300宗醫管局籲自我檢測陽性人士到急症室「覆檢」　許樹昌梁子超同反對孔繁毅料確診勢再升　社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH消委會｜牛年十大消費新聞出爐　UA院線全線結業最矚目圓玄學院明起暫停開放3日　市民暫未能攝太歲　未來安排視乎疫情疫情｜菜價稍回落　茼蒿豆苗仍缺貨　菜販：香港都未試過咁屯門市廣場DONKI一名員工初步確診　須暫停營業至另行通知疫情｜黃大仙龍翔辦公大樓爆疫　社署保障助理及運房局工程師初陽醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢　伊院一度輪候5小時疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱　黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁港鐵周五起晚上8時後縮班　等車要多一兩分鐘　東鐵綫變9分鐘一班

▼2月6日　爆疫元朗廣續關閉消毒▼

增614宗確診創新高　明起啟動居安抗疫　密切接觸者在家隔離14天美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽　延長圍封至明早　政府：風險極高疫苗｜緊急呼籲院舍院友打針　羅致光：供院舍檢疫設施快爆滿Apple Store蘋果中環IFC店初四有員工確診　負責後勤工作疫情｜確診者威院急症室外睡帳篷　等通宵後仍未能見醫生入院醫管局建議快速測試陽性者　搭的士到急症室　將安排到戶外覆檢疫情｜多區逾千人冒寒排隊檢測　慈雲山長者累極坐斜坡路邊休息5公屋大廈疑爆橫向縱向傳播　土瓜灣院舍50長者撤離檢疫疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重　17名醫護人員中招遍佈10醫院禁堂食｜食肆上季收益按年升3成　政府：第五波疫情令業務再受壓疫情｜消防處3分局有消防員初確診　舂坎角染疫消防員今仍有上班火眼實驗室重置工程展開　馬鞍山體育館竪起氣膜　華大基因再承辦

▼2月6日　元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

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