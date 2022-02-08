疫情．最新｜今確診或近千宗　政府公布收緊社交限制及疫苗通行證

新冠肺炎Omicron疫情大爆發，病床爆滿。本港昨日（7日）新增614宗確診及逾600宗初初步確診個案，創疫情爆發以來新高，衞生署估算今日（8日）保守確診恐有800宗，有學生推斷或達1,000宗。疫廈大擴散，其中屯門良景邨圍封檢測揪出約50名隱形病人，大廈延長圍封至今日，未知會否如期解封或變「葵涌邨逸葵樓翻版」而要多封數日。竹篙灣檢疫中心今起逐步變醫院，患者密切接觸者及次接觸者，同時改為居家檢疫的「居安抗疫」計劃。



行政會議今日審議收緊限聚令等社交距進措施，料很大可能至2人；同時又會審批2月24日起的「疫苗通行證」計劃及第六輪防疫抗疫基金。特首林鄭月娥在行會通過後將公布詳情。



▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



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▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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強制檢測｜85處上榜 深水埗、荃灣各佔7處 慈雲山7幢邨廈須檢測

【02:58】本港昨日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。食物及衞生局今日（8日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，以及慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有85個指明地方被納入強制檢測公告。



公告涉及的地點中，深水埗、荃灣、慈雲山各佔7個，情況最為嚴重。其中慈雲山全部7個地點都是因為污水樣本呈陽性而被納入，分別為慈康邨和慈樂邨多幢大廈。

▼2月7日強制檢測公告詳情▼



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▼2月7日 污水監測呈陽性區域檢測安排▼



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消防處借調前助理處長及長官到民安隊 統籌抗疫及日常要務

【01:00】本港疫情嚴峻，連日錄得破百宗確診，昨日（7日）更錄得疫情以來614宗高峰。衞生署早前設立竹篙灣跨部門協調小組，當中包括民安隊、醫療輔助隊、衞生署醫療隊等。據悉，消防處近日陸續借調人手到民安隊，協助防疫抗疫工作，繼早消防處前助理處長（牌照及審批）梁冠威統籌協調小組，最近再借調一名高級消防隊長，任職事務主任，處理日常要務。

疑再有司機確診 文錦渡口岸貨車須「吉車」走 99%蔬菜未能供港

【00:12】疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。



文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。



有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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昨日總覽：疫情．2.7｜確診614宗創新高 密切接觸者改家居檢疫

屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性 圍封檢測延長至周二

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陳肇始料Omicron個案幾何級上升 明宣布收緊社交距離措施減人流

港鐵周五起晚上8時後縮班 等車要多一兩分鐘 東鐵綫變9分鐘一班

孔繁毅料確診勢再升 社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH

（香港01製圖）

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醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢 伊院一度輪候5小時

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火眼實驗室重置工程展開 馬鞍山體育館竪起氣膜 華大基因再承辦

自我快速檢測｜有人一次過藥房買50盒 黃夏蕙斥有店舖加價1.3倍

民政署派快速檢測套裝 前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼



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屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次 首位街坊凌晨5點排隊

疫情｜多區逾千人冒寒排隊檢測 慈雲山長者累極坐斜坡路邊休息

荃灣採樣站等逾兩小時 市民急取陰性結果上班 流動檢測站試派籌

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疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重 17名醫護人員中招遍佈10醫院

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▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

