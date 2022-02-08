疫情．直播｜疫苗通行證2.24推行　6月最後階段要打齊三針

新冠肺炎Omicron疫情大爆發，病床爆滿。本港昨日（7日）新增614宗確診及逾600宗初初步確診個案，創疫情爆發以來新高，衞生署估算今日（8日）保守確診恐有800宗，有學者推斷或達1,000宗。疫廈大擴散，其中屯門良景邨圍封檢測揪出約50名隱形病人，大廈延長圍封至今日，未知會否如期解封或變「葵涌邨逸葵樓翻版」而要多封數日。竹篙灣檢疫中心今起逐步變醫院，患者密切接觸者及次接觸者，同時改為居家檢疫的「居安抗疫」計劃。



行政會議今日審議收緊限聚令等社交距進措施，料很大可能至2人；同時又會審批2月24日起的「疫苗通行證」計劃及第六輪防疫抗疫基金。特首林鄭月娥在行會通過後將公布詳情。



【16:50】分階段推行疫苗通行證：

第一階段︰2.24疫苗通行證，12歲或以上要進入疫苗通行證處所，至少打一針，才符合要求

第二階段︰4月底開始，要求所有18歲以上人士必須至少打兩針，18歲以上人士3至4星期可以打第二針，所以有兩個月時間疫苗通行證：顧客、員工及使用者都需要符合疫苗接種要求，未有疫苗接種要求的處所，在新要求下，要分階段符合接種疫苗要求，豁免：12歲以下小童，以及經醫生證明因健康原因不適合接種疫苗的人士。除此之外，其他員工、顧客及使用者必須符打針要求。

12至17歲人士在第二階段，仍要最少一針，因打個別疫苗，打兩針要等12周

最後階段︰全面接種，6月底開始，所有18歲以上，屆時如果打兩針人士滿9個月，要補打多針才合符合疫苗通行證要求，如果第二針未滿9個月，都符合疫苗通行證要求，但９個月期限內要打埋第三劑才符合要求

12至17歲︰6月底起，距第一針超過6個月，必須打第二針，才符合通行證要求，例如復必泰，建議等12星期，如果第第一針6個月內，都符合，6個月內要打第二針

12歲以下︰接種計劃剛開始，暫時通行證不適用

【16:41】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，宗教場所及髮型屋周四起要關閉，兩戶人以上不能在私人處所聚會，但照顧者獲豁免。

【16:30】因應疫情最新情況，康樂及文化事務署今日（8日）宣布，原定於3月11至20日在維多利亞公園舉行的二零二二年香港花卉展覽將會取消，以減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險。

【16:17】林鄭月娥表示，今早已向中央提出支援，接收緊支援，內地檢測人員深圳一批一批來緊，上次2020年9月500幾個檢測員，來自廣東及廣西幫手，今次都來緊香港，有檢測人員內地可來，量沒有問題，只要有足夠實驗室。另外，已向中央求助購買快速抗原檢測包，已購買百萬，等送來香港。聚焦地向中央要求幫助，更有成效。

【16:10】林鄭月娥表示，檢測策略係風險評估，要視乎將檢測能力放邊度，最有成效，搵到確診個案從而切斷傳播鏈。如何知道地方強檢，如出現感染個案的大廈、小區、工作間有確診個案，就做強檢，第五波1月初到現在，共1575個強檢命令，檢測量好大，針對處所，無論是處所出現個案，做追蹤發現有確診個案，或污水檢測發現陽性。

【16:00】前線參與抗疫工作的基層員工，包括清潔、保安員工，面對高暴露風險的員工，例如機場工作貨運員工，每人每月獲二千元津貼，為期5個月，由2月開始發放到年中，即共一萬元，無論政府承辦商或受僱於私人物管公司都有。

▼2月8日 特首林鄭月娥公布收緊社交距離措施▼



【15:55】推出第六輪防疫抗疫基金︰

1.14公佈推出上一輪希望做得快，無去立法會申請撥款，以餘款35.7億元做第五輪基金，支援新一輪受影響企業人士受惠，以及長期處於冰封行業，主要是旅遊業受惠。考慮到因應疫情發展，要延長及加強社交距離措施推出第六輪，整體建議規劃完成，連同應急款項，要注資約260億元。涵蓋40多項措施，第六輪認真參考了立會議員及業界意見，要求同事以更體恤態度處理建議及需要支援的企業及人士，目標盡量涵蓋受社交距離措施影響行業及人士，詳細內容要等，仍在整理中，已與財委會主席已有共識，特別財務委員會下周二開會申請約260億元撥款，到時有詳細資料，爭取周一早上公佈。包括提供一次性一萬元失業「支援」。

【15:50】第二部分，非今日批准，但行會已備悉事項將會推行︰

1)政府計劃修訂僱傭條例，避免抗疫工作引起的勞資糾紛，勞福局會盡快修訂及提交草案予行會及提交立法會討論，目的有三個︰

-僱員2月24日之前要疫苗通行證才可返工，或在餐飲場所返工，但拒絕不打針，沒有疫苗通行證不能上班，導致僱主解僱，修例下不會被視為「不合理解僱」，如果僱員不合作，僱主都無辦法，否則僱主都會犯例

-如有僱主因僱員接受強檢或圍封檢疫而無法返工，僱主若將其解僱，將會構成「不合理解僱」

-僱員因強制檢疫無法上班，衞生署為接受強檢人士，發出檢疫令或醫務證明，會在法例下被視為病假紙證明（合資格僱員可申領病假）

希望修訂可令抗疫工作中減少勞資爭拗，之前已呼籲，但仍有勞工界團體表示好擔心，為明確工作而修例。

▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



【15:45】收緊社交距離措施：

1)修訂兼增加一條新例

擴大受599F規定表列處所，原有17項處所（餐飲、美容、健身中心），新加入6項，包括宗教場所、商場、百貨公司，街市（或市集）、超市、髮型及理髮屋

2)社交距離措施延長至2月24日凌晨

這段期間關閉新加入處所，宗教處所及理髮店髮型屋，週四（2月10起）生效

3)落實所有受599章規定處所，全部要用疫苗通行證。包括17處所加4項處所，6類處所要用安心出行，雖然不用關閉，但要用疫苗通行證。

4.疫苗通行證2月24日推行，有一類處所先導計劃早幾日推行，餐飲處所，有一類一直要打針，員工及食客要打針，業界有意見餐飲處所可先行

5)其他處所會用行政手段，其他處所引入通行證，包括學校、大學、接受政府資助的處所例如社署資助日間中心、活動中心、青年中心、公營機構、政府寫字樓等

6)收緊限聚令，目前599G下公眾地方群組聚會人數4人上限收緊至２人

7)限聚令適用私人場所，禁止兩個家庭以上進行跨家庭聚會

8)違強檢令或圍封強檢令，罰款增至10000元

▼2月8日 政府公布理髮店及髮型屋2月10日起停業▼



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消息：限聚令收緊至兩人 B、C類食肆規定二人一枱 髮型屋須關閉

【14:18】第五波疫情急劇惡化，政府今日將公布收緊防疫措施，以及公布「疫苗通行證」詳情。消息指，社交距離措施將重新收到最嚴厲，B、C類食肆將「加辣」至限定兩人一枱。髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後，將要求進入者須完成接種疫苗，「疫苗通行證」計劃同時會覆蓋商場，公共交通工具暫時不會納入該計劃。

疫情｜黃大仙超市蔬菜被搶購一空 居民：第一次見菜架係空嘅

【13:10】因有本港跨境司機確診被禁足隔離，令本港蔬菜供應不穩，市面幾乎「一菜難求」，零售價更上升一至兩倍。今早（8日）黃大仙有超市的新鮮蔬菜均被搶購一空，只剩下小量粟米及芋頭。有附近居民表示「第一次見菜架係空嘅」，唯有到鄰近街市買較貴的蔬菜；亦有市民認為街市菜價太貴，「不如買飯盒算」。



記者再到鄰近的大城街街市視察菜價，大部分蔬菜都是二十至三十元一斤，亦有菜檔改以「一份」計，有檔菜檔主表示對供應有信心，相信一至兩日價格便會回復正常。

第五波｜消息：增至少625宗確診 逾400宗初確診 再創新高

【12:41】第五波疫情持續「幾何式上升」，昨日更新增逾600宗初步陽性個案。消息指，今日（8日）截至中午新增625宗確診個案，以及400宗初步確診個案，再創兩年疫情來來新高。消息稱，昨日下午起收到的初確診個案雖然有減少，但相信未能反映疫情受控，個案仍有大幅上升風險。

疫情｜曾訪爆疫元朗廣場郵差初確診 元朗區今日兩天派遞或有延誤

【12:27】香港郵政今日（8日）表示，一名隸屬元朗派遞局的郵差初步確診，負責元朗山下村、孖峰嶺路、欖口園、欖口壆及新起村街的派遞工作，元朗派遞局不對外開放。他最近曾到訪被納入強制檢測公告的元朗廣場，於2月6日接受病毒測試，今日接獲衞生防護中心通知初步確診。

新冠疫苗｜銅鑼灣禮頓中心增復必泰接種中心 今起可網上預約

【12:05】政府早前公布，會加開位於銅鑼灣的「禮頓中心衛星社區疫苗接種中心」。接種中心於今日（8日）9時起開始接受預約，周五（11日）正式投入服務，首日接種僅餘少量名額。公務員事務局局長聶德權在社交網站表示，新設立的疫苗接種中心位於銅鑼灣禮頓中心7樓停車場，設有專用升降機由地下直達樓層，開放時間為朝8晚8，中午1時半至2時半關閉進行清潔消毒。

檢測｜多區打蛇餅 深水埗楓樹街昨最長排4小時 議員倡室內分流

【11:48】新冠肺炎疫情持續擴散，多區出現排長龍檢測的情況。深水埗區議員李庭豐今早（8日）於港台節目表示，昨午（7日）有約600人於深水埗楓樹街遊樂場排隊檢測，有街坊排隊逾2小時亦未能做檢測，估計部份人或需排隊3、4小時。他認為，政府應開放室內地方分流，以免市民長時間在室外排隊。

▼2月7日 中環愛丁堡廣場檢測點排長龍▼



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公共醫療醫生協會︰醫護身心疲累 抽調人手非急症手術減三至五成

【11:47】新冠肺炎疫情持續擴散，急症室爆滿，港府將竹篙灣檢疫中心改作社區隔離設施，收輕症或無徵狀感染新冠患者。



公共醫療醫生協會會長凌霄志今早（8日）於港台節目表示，因各個醫院聯網都需抽調人手到竹篙灣社區隔離設施，預料未來兩周，大部份醫院的非急症手術，以及內窺鏡手術，將會減少三至五成。他又稱，現時醫護人員身心疲累，希望醫管局恢復發放特別津貼。

疫情｜單日確診數字連創新高 梁子超：兩周後單日或增過萬宗

【11:36】新冠肺炎每日新增個案連日創新高，呼吸系統專科醫生梁子超今日（8日）於港台節目表示，按照現時疫情，每2、3日新增個案便倍增，兩周後的單日新增個案或會過萬宗。現時收緊社交距離措施，未能即時減慢病毒傳播，但可以提高市民的危機感，認為現時有效控制疫情的方法，是市民減少外出，共渡時艱，「係呢兩個禮拜最重要一樣嘢，就係話唔單止要遵守政府可能會宣布嘅社交距離措施，唯一一樣嘢救到香港，就係大家都能夠醒覺，係呢段時間入面，真係要共渡時艱，你盡可能無必要就唔好出街，如果唔係根本上我哋係無可能阻截到已經係高度滲透我哋社區嘅病毒傳播」。

疫情｜美致樓美景樓圍封檢測兩天 共揪出28宗初確診 今早解封

【11:20】美田邨美景樓及美致樓的污水樣本近日對新冠病毒檢測呈陽性，當局於2月6日晚上將大廈圍圍封強檢，行動中分別發現10宗及12宗初步陽性檢測個案，指由於兩座大廈具有極高感染風險，決定延長其強制檢測行動至今日。

【10:48】消息指，今至少新增383宗確診，由昨午後截至今早8時，初步確診逾400宗，雖自昨午後初步確診個案有所減少，但疫情最新情況仍有待觀察，且仍有大量初陽個案未確診。

急症室爆滿 初陽患者隨時等一日才送隔離 醫護組織促先電話分流

【10:34】第五波新冠肺炎疫情持續蔓延，確診者人數不斷上升，醫療系統壓力日增，急症室更出現爆滿。有市民昨日（7日）向《香港01》投訴，指檢測初步陽性後，在急症室外的帳篷等候，至通宵仍未能入院。



香港護士協會主席源志敏今早（8日）於港台節目表示，有不少初步陽性的市民到急症室求助，按程序需要先接受覆檢，但需要等候5、6小時；正式確診後，則要再等待送往隔離設施，長則等候逾15小時，甚至有人在帳篷靜候逾20小時，即連同覆檢，隨時等候超過24小時。他坦言情況非常不理想。

▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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封區｜深水埗富昌邨富悅樓發現22宗初步確診 政府延長圍封至明早

【10:03】​政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午七時起限制在深水埗西邨路19號富昌邨富悅樓內人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日決定延長相關宣告的執行日期，目標是在明日（二月九日）上午約十時完成此行動。

政府發言人表示，富昌邨富悅樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在昨日圍封檢測行動中發現22宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於富昌邨富悅樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至二月九日，以免病毒進一步擴散。

【09:50】行政長官林鄭月娥在行政會議前，預告今日稍後她將再會見傳媒，交代收緊社交距離措施等防疫安排。她形容昨日新增逾600宗確診是動魄驚心，並重申香港必須堅持動態清零，因更符合香港利益，免醫療系統達無法負擔的壓力。

持續更新｜荃灣公園檢測站取籌機故障500人排隊 附地圖開放時間

【09:00】第五波疫情幾何式爆發，連日來大量地點被列入強制檢測，多個採樣站均大排長龍，部分更需輪候數小時。《香港01》以互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。在今早8時45分，深水埗楓樹街球場檢測站10點開放，目前已有數百名市民排隊輪候，人龍圍繞運動場排隊約一個圈。

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▼2月7日 工作人員在馬鞍山體育館重設「火眼實驗室」▼



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▼2月7日 深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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▼2月7日強制檢測公▼



【02:58】本港昨日（7日）新增614宗確診個案，創疫情爆發以來新高，並有逾600宗初步確診。食物及衞生局今日（8日）凌晨就強制檢測公告刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，以及慈雲山、油塘、九龍城和黃大仙採集到檢測呈陽性的污水樣本，有85個指明地方被納入強制檢測公告。



公告涉及的地點中，深水埗、荃灣、慈雲山各佔7個，情況最為嚴重。其中慈雲山全部7個地點都是因為污水樣本呈陽性而被納入，分別為慈康邨和慈樂邨多幢大廈。

▼2月7日強制檢測公告詳情▼



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▼2月7日 污水監測呈陽性區域檢測安排▼



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消防處借調前助理處長及長官到民安隊 統籌抗疫及日常要務

【01:00】本港疫情嚴峻，連日錄得破百宗確診，昨日（7日）更錄得疫情以來614宗高峰。衞生署早前設立竹篙灣跨部門協調小組，當中包括民安隊、醫療輔助隊、衞生署醫療隊等。據悉，消防處近日陸續借調人手到民安隊，協助防疫抗疫工作，繼早消防處前助理處長（牌照及審批）梁冠威統籌協調小組，最近再借調一名高級消防隊長，任職事務主任，處理日常要務。

疑再有司機確診 文錦渡口岸貨車須「吉車」走 99%蔬菜未能供港

【00:12】疑再有本港跨境司機周一（7日）確診，即4天內共有3日疑有跨境司機確診，文錦渡口岸貨車須「吉車」回港。



文錦渡口岸昨日（7日）早上10時起，已有跨境司機在口岸對開的錦上花接駁場大排長龍，等待載貨。但至晚上10時，內地執法人員通知他們要「吉車」回港，更有司機被告知「未來會關閉幾日」，99％內地蔬菜今日不能供港。



有蔬菜批發商估計今早及下午縱使再派車出發，或都未能補貨。

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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



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▼2月7日 啟田邨啟仁樓部分居民撤離檢疫▼



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▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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昨日總覽：疫情．2.7｜確診614宗創新高 密切接觸者改家居檢疫

屯門良景邨良傑樓驚現50人初步陽性 圍封檢測延長至周二

美田邨美景樓美致樓錄22宗初陽 延長圍封至明早 政府：風險極高

增614宗確診創新高 明起啟動居安抗疫 密切接觸者在家隔離14天

疫情｜消息：今增614宗確診 單日數字倍升再穿頂 初陽亦逾300宗

幾何爆發｜一日600確診 病床僅夠撐10日 病人下周或需居家隔離

中大學者料單日確診或達千宗 檢測商籲市民學習自我檢測新技能

陳肇始料Omicron個案幾何級上升 明宣布收緊社交距離措施減人流

港鐵周五起晚上8時後縮班 等車要多一兩分鐘 東鐵綫變9分鐘一班

孔繁毅料確診勢再升 社交距離須加辣包括兩人一枱及大部份人WFH

（香港01製圖）

醫管局建議快速測試陽性者 搭的士到急症室 將安排到戶外覆檢

疫情｜確診者威院急症室外睡帳篷 等通宵後仍未能見醫生入院

醫管局籲自行檢測陽性市民到急症室複檢 伊院一度輪候5小時

封區｜深水埗富昌邨富悅樓污水陽性強檢 三廈現傳播部分住戶撤離

東九龍廣泛地區污水檢測呈陽性 黃大仙、啟德、油塘逾10幢樓強檢

火眼實驗室重置工程展開 馬鞍山體育館竪起氣膜 華大基因再承辦

自我快速檢測｜有人一次過藥房買50盒 黃夏蕙斥有店舖加價1.3倍

民政署派快速檢測套裝 前區議員批混亂：長者看不明英文說明書

▼2月7日 荃灣公園流動採樣站採用派籌制▼



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屯門居民大廈現確診者被公司要求檢測三次 首位街坊凌晨5點排隊

疫情｜多區逾千人冒寒排隊檢測 慈雲山長者累極坐斜坡路邊休息

荃灣採樣站等逾兩小時 市民急取陰性結果上班 流動檢測站試派籌

疫情│沙田多個檢測站打蛇餅 美林邨清潔工幫同事排隊望街坊體諒

伊利沙伯醫院ICU醫護染疫 17人除罩用膳要檢疫 病房停收新症

疫情｜三確診長者兩危殆一嚴重 17名醫護人員中招遍佈10醫院

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疫情｜消防處3分局有消防員初確診 舂坎角染疫消防員今仍有上班

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屯門市廣場DONKI一名員工初步確診 須暫停營業至另行通知

輕鐵站兼職員工初步確診 何文田站清潔工上班後不適 送院證染疫

疫苗通行證｜恐收緊至2人1枱 黃家和倡提高打針門檻換取堂食鬆綁

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▼2月7日 伊院急症室要等5小時▼



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▼2月6日 爆疫元朗廣續關閉消毒▼



▼2月6日 元朗體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

