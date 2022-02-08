第五波｜消息：今增383宗確診　逾400宗初確診　大量個案仍待確定

第五波疫情持續「幾何式上升」，昨日更新增逾600宗初步陽性個案。消息指，今日（8日）暫時只新增383宗確診個案，其中只包括部份昨日的初步確診個案，但昨日逾600宗初陽個案中，仍累積大當個案暫未能正式轉為確診，相信與累積大量初陽個案有待公共衞生檢測中心覆檢確認有關。

至於初步確診方面，連同未正式確診的200多宗個案，暫時錄得至少400宗。消息稱，昨日下午起收到的初確診個案雖然有減少，但相信未能反映疫情受控，個案仍有大幅上升風險。



行政長官林鄭月娥今早在行政會議前，預告今日稍後將再會見傳媒，交代收緊社交距離措施等防疫安排。她形容，昨日新增逾600宗確診是動魄驚心，並重申香港必須堅持動態清零，因更符合香港利益，免醫療系統達無法負擔的壓力。



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消息指，今日（8日）新增至少383宗確診個案，其中包括昨日的初步確診個案，但昨日仍有個案仍未正式轉為確診。至於初步確診方面，連同未正式確診的200多宗個案，暫時錄得至少400宗。消息稱，當局昨日下午起收到的初步個案數字有減少，但大量初陽個案仍待公共衞生檢測中心確定。

衞生防護中心總監徐樂堅昨在在疫情記者會上表示，現時疫情不樂觀，個案數目持續上升，大部分個案涉及跨家庭聚集，按目前數字推斷，昨有逾600宗，相信今日的確診數字會更高，可能達至600至800宗。

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