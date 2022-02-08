疫情｜消防處3名員工初步確診　廉政公署1名執行處文書助理染疫

本港疫情持續，再有消防員染疫。消防處今日（8日）公布，有3名員工初步確診，包括1名駐守荃灣消防局的總隊目、1名駐守天水圍救護站的救護員、以及1名於消防處總部大廈上班的合約僱員，他們最後上班分別為上月19日、本月2日及4日。



此外，廉政公署亦有1名執行處文書助理今日確診，她於北角廉政公署大樓工作，負責後後勤工作，無需接觸公眾，最後返回辦公室的上班日為上月31日，為第二名在總部工作染疫的廉政公署人員。



消防處今日（8日）表示，有3名員工初步確診。（資料圖片）

消防總隊目、救護員及合約僱員初步確診

消防處表示，分別有3名員工初步確診，其中1位為駐守荃灣消防局的消防總隊目，他的最後上班日為上月19日，他於昨日（7日）參與自願檢測、並初步確診。另1位則為在消防處總部大廈上班的合約僱員，其最後上班日期為本月4日，同樣參與自願檢測，於今日初步確診。

而駐守天水圍救護站的救護員，其最後上班日為本月2日，因他的家屬在本月3日初步確診，他其後亦被送往檢疫設施接受強制檢疫，於昨日初步確診。處方續指，根據衞生防護中心指示，天水圍救護站所有人員均無須接受強制檢疫或檢測。

消防處指，三名員工在工作期間均有均有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。處方已按衞生防護中心指引清潔消毒相關工作地點及附近位置，並已就人手作出相應調配，確保服務不受影響。

廉政公署。（資料圖片）

廉政公署1名執行處文書助理初步確診

廉政公署亦公布，有1名執行處文書助理今日初步確診，她在北角廉政公署大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾，最後返回辦公室的上班日為上月31日。而她在工作時，有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。

廉署續指，有另一位於同一樓層工作的廉署人員曾與該名文書助理有接觸，署方會按衞生防護中心指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作；署方已調配人手，以確保服務不受影響。

另外，在職家庭及學生資助事務處表示，一名於學生資助處工作的職員初步確診。該名職員在長沙灣政府合署12樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為1月31日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。處方會為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。

滙豐黃埔花園分行員工確診 明起暫停服務

另外，滙豐銀行宣布，由於滙豐黃埔花園分行及卓越理財中心（黃埔花園第4期商場地下G6, 6A及G7號舖）有一名員工確診感染新冠病毒，該分行由明日（9日）起暫停服務，直至另行通知。該名員工於分行最後上班日期為本月4日。

該分行已進行深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。