香港新冠疫苗接種計劃已推行了347天，現時有72%人口已接種兩劑新冠疫苗，80歲或以上的覆蓋率只有32%， 70至79歲的有60%， 60至69歲的大概是75%。社會正在熱烈討論如何可以增加疫苗接種率。

撰文：醫院管理局策略及發展總監李夏茵醫生



許多人對仍然對於接種疫苗卻步，在麻木猜測的時候，我們不妨看看其他國家的情況。

以色列無論人口數字，或者人口結構都和香港差不多，就連整體的接種率，也一樣是大概七成。今年一月時，他們正進入另一個疫情高峰期，每天大概有40000至60000新確診人士，進入二月，情況略有好轉，每天也有二萬多宗新症。從以色列的經驗來看，以香港現時相若的接種率，我們隨時有一樣的遭遇。我們有能力每天接收60000個新個案嗎？

事實上，各國的經驗及數據都顯示沒有接種疫苗的人士若感染了新冠病毒，死亡率遠超過已接種的。美國、瑞士的經驗是十一至十三倍的。這種情況在銀髮族尤其明顯。

以色列雖然只有12%的60歲或以上的人士還未接種兩劑疫苗，但在今年一月因新冠病毒而死亡的個案，這個年齡群組卻佔了43%。

以新加坡為例，他們的新冠疫苗接種率位於全球第四位，沒有接種疫苗的人士，無論是哪一個歲數群組，因新冠感染而入住深切治療部的都遠比有接種的多，由五至十倍不等。

至於死亡數字的差別，其數據顯示情況在60歲以上尤其明顯，在80歲或以上的組別，沒有接種疫苗的死亡率比有接種的為七倍。

香港人以靈巧跳脫為名，我們可否學習別人的經驗，不重蹈覆轍，萬衆一心，攜老帶幼地地去做接種疫苗。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

