方仲賢藏10枝無電池鐳射筆　脫管武罪　但拒捕及妨礙司法公正罪成

浸大學生會前會長方仲賢前年在深水埗鴨寮街購買10枝鐳射筆，遭警員截查時曾逃跑，事後發現其手機曾作重設。方因而被控管有攻擊性武器、抗拒警務人員及妨礙司法公正共3罪，辯方反駁鐳射筆沒電池，又指警員當時穿便裝，方曾閃開屬合理舉動。法官今日（8日）裁定方管有攻擊性武器罪脫，但抗拒警員罪、妨礙司法公正罪成。



被告方仲賢（23歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒警署警長。方另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

方仲賢被裁定藏有攻擊性武器罪脫，但拒捕及妨礙司法公正罪成。(盧翊銘攝)

事發經過。(詳看下圖)

休班警購物聽到鄰店對話

控方案情指，案發當日有休班警員與同袍到深水埗鴨寮街購物，但碰巧聽到鄰店有一男一女在對話，該女子聲稱：「呢枝嘢係藍光嚟架，小心啲用，會射穿野架。」休班警探頭一望，發現女子正示範用鐳射光照射報紙，並見到被告欲購鐳射筆。

方被截曾逃跑及大叫

休班警員後來著該女子作同樣示範，發現在鐳射光照射下，報紙在4至5秒內燻黑冒煙，於是向上司匯報。他再見到方折返店舖後通知上司，上司嘗試截停方時，方即逃跑，但仍遭截停，方之後不斷掙扎，又稱遭警員叉頸並大叫，引來市民圍觀。方後來表示不適被送院，警方檢取其電話後，發現其手機曾在當日進行重置。

鐳射筆內並無電池

方未有出庭自辯，其代表律師指當日深水埗並沒有發生騷亂，雖然暴動中有示威者以鐳射筆照射警方，但不代表方會這樣做，而且方知道鐳射筆沒有電池，若他真想用作攻擊性武器，為何不買電池呢？

突被搭膊頭閃開屬合理

律師又指，截查方的警員身穿便裝，他突然搭方的膊頭，方「閃開兩步」屬合理動作，他非因為知道對方是警員而閃開，控方加控阻差只為了對付方。

律師認為，控方未能證明方電話所流失的資料與藏有攻擊性武器的控罪有關，在救護車上的救護員也未聞警員曾提醒方會檢取其電話作證物，認為控方未能成功舉證。

案件編號：DCCC1119/2020