疫情．最新｜天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本陽性　下午2時圍封檢測

新冠病毒疫情「爆到七彩」，連續兩日新增逾600宗屢創單日新高，昨（8日）初步確診逾500宗，料今日也不樂觀，醫院管理局推算明日（10日，星期四）起日增逾1,000宗，有專家及學者引述數據推算至本月底或日增一萬宗。



政府昨日公布收緊社交距離措施，將商場、超市、百貨公司等6類處所，納入表列處所名單，當中理髮店和宗教場所更要由明日起關閉，直至本月24日起實施「疫苗通行證」才准重開；政府同時明起收緊限聚令至2人，免打疫苗的B及C類食肆，每枱人數上限由目前4人減至2人，要打疫苗的D類食肆每枱也由最多6人減至4人。因此，今日是最後機會免打疫苗剪髮和4人午餐機會。



▼商場納入表列處所 2月24日起必須打疫苗才可進入▼



▼2月8日 強制檢測公告詳情▼



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第五波｜DONKI再有員工初確診 銅鑼灣名珠城分店停業至另行通知

【11:40】第五波疫情來勢洶洶，確診個案牽涉各行各業。驚安之殿堂今日（9日）在社交媒體公布，由於銅鑼灣名珠城店分店有員工初步確診，該店將暫停營業直至另行通知。

【13:46】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本陽性今午2時圍封檢測，政府指由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診 涉8單位 中午解封

【13:46】沙田美林邨美楓樓昨晚圍封檢測，截至約2670人接受了檢測，當中美楓樓A座發現八宗初步陽性檢測個案涉及四個單位，美楓樓B座發現七宗初步陽性檢測個案涉及四個單位。自今日中午約十二時起，居民出示陰性檢測結果可離開。

疫苗通行證｜飲食業形容酒席生意壽終正寢 街市販商恐人流跌3成

【11:35】政府將於2月24日推出「疫苗通行證」，進入多個場所前都需出示接種紀錄。港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮今早（9日）於港台節目表示，自從要使用「安心出行」進入街市後，人流已少三至四人，預料「疫苗通行證」推出後，會再少兩至三成人流。他表示，不少人選擇到街市外的店鋪買餸：「外面就做到最爆晒棚，我哋就冷清清」。

餐務管理協會主席梁振華於同一節目表示，新措施下，酒席宴會將全部取消，形容「壽終正寢」。他又指，明天起D類食肆時段都只容許最多四人一枱，估計整體生意會跌八成。

封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封 共現33宗初陽

【11:23】第5波疫情大爆發，多棟大廈被圍封強檢。今早（9日)三棟大廈，包括大埔宏福苑宏志閣、宏盛閣，以及深水埗富昌邨富悅樓正式解封。三幢樓宇共發現33宗初步確診，宏盛閣有一個樣本須再次檢測。

疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕 嘆拆帳出糧僱員手停口停

【10:55】疫情急速失控，政府昨日（8日）宣布擴大受599F章限制的表列處所，髮型屋明日（10日）起關閉至2月24日凌晨零時，之後需實施疫苗通行證。香港美髮美容業商會會長江樹林今早（9日）表示，業界對突然停業決定感到錯愕，直言從未料到。他續指，不少從業員屬自僱人士，收入以拆帳計算，未必有底薪，停業等同即時「手停口停」。他又稱，部份髮型屋面積較大，半個月鋪租已可達30萬元。

家庭聚會只限兩個住戶 照顧者不計 陳松青：親人需為照顧非探訪

【10:53】政府昨日（8日）宣布再度收緊社交距離措施，限聚令首次縮減至二人，而且適用於私人地方，禁止兩個家庭以上的聚會。食物及衞生局常任秘書長陳松青今早（9日）於港台節目表示，規例以住戶為單位，如超過兩個住戶，於一個私人地方聚集便屬違規，但照顧者不受限制。不過被問到究竟甚麼情況下才可獲豁免？如孕婦的父母，及老爺奶奶同時上門照顧，會否違法呢？陳松青表示：「頭先你提到唔少情況，可能都需要特定嘅照顧者，咁只要個照顧者係真係個目的係為咗照顧嗰個人，而唔係純粹嚟探訪佢嘅時候呢，其實個照顧者本身，就唔會計入去兩個住戶嘅限制入面。」

幾何爆發｜單日個案提早破千 消息：今增1161宗確診及逾800初陽

【10:07】本港第五波疫情瀕臨失控，消息指，今日新增1161宗確診個案，初陽亦達800宗，較昨日625宗確診幾近倍增，再創疫情新高，亦比專家及醫管局內部預測早一日破千。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨晚表示，根據醫管局的內部估算，大約本周四（10日）確診數字可能破千宗，希望收緊社交距離措施可以遏制疫情。

▼2月8日 疫情記者會公布確診宗數再創新高▼



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【09:37】大埔宏福苑宏志閣昨晚圍封檢測，其間約530人接受檢測，當中發現4宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪248戶，當中28戶在過程中沒人應門。自今日上午約九時十五分起，居民出示陰性檢測結果可離開。

【08:35】深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測延長一天，今早約8時30分解封，截至今日凌晨零時，富悅樓在第一及第二次檢測共有約4820人次接受了檢測，當中發現29宗初步陽性檢測個案，衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約875戶，當中76戶在過程中沒人應門。自今日上午約八時三十分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊，可在提供個人資料後，經由指定出口離開。

疫苗｜周二77763人打針再創單日新高 診所現打針人潮

【08:10】新冠病毒Omicron疫情大爆發，政府收緊社交距離措施，新增超市、商場、髮型屋等6類處所納入「疫苗通行證」計劃，必須打疫苗才可進入，近日觸發接種疫苗潮。當局昨晚（8日）公布有77,763人打針（包括第一、二及三針），連續兩日創單日新高，較前日（7日）再多4,776人。

接種人數比每日接種中心6萬個名額為多，負責接種計劃的公務員事務局局長聶德權前晚曾在Facebook撰文，特別指出到診所打針人數屢創新高，以前日計心率佔38.9%。有網民昨也在Facebook上載相片，顯示將軍澳有診所外，出現等打疫苗人潮。

各年齡層已打新冠疫苗比率。

疫情｜4月或現新變種病毒 梁子超：不排除更早、致命性未必減

【08:00】新冠病毒肆虐全球已經長達兩年，有最新的數據分析發現，差不多每波疫情，隔百多天便會出現全新的變種病毒，引發新一浪的全球大型傳播，分析更推算，最快今年4月Omicron或會再變，出現全新的變種病毒。



呼吸系統科專科醫生梁子超指，不排除這個可能性，但時間上需視乎全球的抗疫策略，例如部分國家採用「與病毒共存」的政策，有機會令病毒因大量傳播下，加快變異的速度。新冠病毒的傳播高位在於患者初發病或未進院時期，「現時（病毒）或已高度適應人類嘅傳播」，形容新變種病毒未必毋須減低其致命性，仍可達至高傳播力，直言「唔好諗住個病毒一定會自然減弱」。

強制檢測｜增65處包括宗教場所 「四小龍」碧海藍天、昇悅居上榜

【05:09】本港昨日（8日）新增625宗新冠肺炎個案，再創新高。政府將65個指明地點納入強制檢測名單，其中60個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點。

上榜地點遍佈各區，絕大部份是住宅，以黃大仙、觀塘、深水埗和屯門區較多，各佔7個，當中不乏中產住宅和豪宅，包括荔枝角「四小龍」中的碧海藍天3座及昇悅居8座、土瓜灣傲雲峰6座和沙田玖瓏山日瓏閣2座。

另外，指定時間內到過深水埗和九龍城道兩間伊斯蘭教宗教場所的人亦須強檢。

新冠肺炎｜城大團隊估算第五波25萬人染疫 料二月底或三月達高峰

【00:59】城大生物醫學系團隊早前開發數學模型，推算若社交程度較聖誕及元旦假期水平僅減少25%，第五波疫情可能會令約25萬人感染，認為該推算與本港目前疫情走勢相近。團隊又預測，第五波新冠肺炎疫情二月底或三月會達高峰。▼2月8日污水檢測呈陽性需檢測區域▼

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何文田豪宅天鑄、御龍居污水呈陽性 民政署向清潔工派檢測包

【00:06】環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，再發現有區域污水呈陽，納入強制檢測名單，包括：

．愉景灣

．美林邨美桃樓

．盛苑盛旭閣

．盛苑盛謙閣

．天盛苑盛頤閣

新巴城巴呻窮 疫情客量跌料月蝕6,000萬元 警告若無補貼或裁員

【00:01】新巴城巴母公司匯達交通指，第五波疫情令財務狀況急速惡化。兩巴總經理﹙營運﹚馬詹唯周二﹙8日﹚向傳媒表示，上月虧損加劇，由原本月蝕2,500萬元，大增六成至4,000萬元。



馬詹唯預計，在新防疫措施下，今月虧損情況會再惡化，推算虧損數字將達6,000萬元或以上。兩巴希望港府支援公共交通營辦商，包括豁免繳交租金等費用，並補貼員工薪金。他續稱，如未能獲得補貼，不排除採取任何措施「止血」，包括裁減前線職員。



行政長官林鄭月娥周二亦公布第六輪防疫抗疫基金，將涵蓋40多項措施，估計涉約260億元。她強調，第六輪基金也會支援間接受影響行業，例如載客運輸業等。惟細節有待公布。

▼2月8日 各區髮型屋外現剪髮人龍▼



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▼2月8日 食肆2.24提升限制至員工及食客必須打疫苗▼



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▼2月8日 大圍美林邨1美楓樓圍封強檢▼



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▼2月8日 大埔宏福苑宏盛閣及宏志閣圍封強檢▼



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昨日總覽：疫情．2.8｜確診625宗再創新高 政府收緊防疫措施理髮店停業

疫情｜許樹昌：醫管局內部估算 本周四起每日確診破千宗

疫情｜單日確診數字連創新高 梁子超：兩周後單日或增過萬宗

第五波｜消息：增至少625宗確診 逾400宗初確診 再創新高

增625宗確診再創單日新高 19個家庭聚會大爆疫 最大群組涉47人

73歲長期病老翁昨入院篩查初步陽性今凌晨離世 中年漢病情嚴重

居安抗疫｜首批17大廈有密切接觸者檢疫 涉君臨天下及消防宿舍

疫廈名單｜全港800幢確診大廈總覽 深水埗獨佔百幢 5分區逐區睇

▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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疫情｜居安抗疫計劃今正式啟動 截至中午向 38 人發居家檢疫令

疫情｜衞生署一周內兩度放寬出院條件 周三起毋須居家隔離14日

醫管局兩日累計39名醫護及職員確診 伊利沙伯醫院兩ICU重開

消息：限聚令收緊至兩人 B、C類食肆規定二人一枱 髮型屋須關閉

防疫措施有辣有甜一文看清 禁2個以上跨家庭聚會 失業獲派一萬

疫苗通行證Q&A｜私人聚會禁多於兩個家庭 定義原來好嚴格

限聚令｜禁止兩個家庭以上私人地方聚會 邀朋友在家打麻雀違法？

剪髮舖納入表列處所周四起關閉 2.24起入商場及超市須已打疫苗

疫苗通行證│周四停業前趕「尾班車」 多區髮型屋外排長龍

疫苗通行證│大幅收緊抗疫措施 行政會議非官守成員一致支持

入商場要先打針 領展料須聘千名保安存挑戰 或關部份商場出入口

疫苗通行證│無打針居民禁經商場回家 林鄭：可以搵另一條途徑走

疫苗通行證｜住宅入口連接商場 未打針要兜路10分鐘捱風雨

疫苗通行證｜D類食肆後日先行 六月底起18歲以上須打第三針

疫苗通行證｜未打針禁入街市 檔販憂生意減 市民：殺到嚟就照做

▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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疫苗︱政府修訂僱傭條例 僱主可「合法」解僱不打針無法上班員工

新冠疫苗｜銅鑼灣禮頓中心增復必泰接種中心 今起可網上預約

張宇人批兩周後推疫苗通行證遲 鄧飛促强化「安心出行」追蹤功能

疫情｜黃大仙超市蔬菜被搶購一空 居民：第一次見菜架係空嘅

林鄭月娥：中央助購百萬計快速抗原檢測包 定點檢測成效佳續沿用

抗疫基金6.0︱涉款260億元下周交財會 短期失業者一筆過派萬元

持續更新｜荃灣公園檢測站取籌機故障500人排隊 附地圖開放時間

封區｜深水埗富昌邨富悅樓發現22宗初步確診 政府延長圍封至明早

一晚圍封大埔及沙田三大廈 深水埗富悅樓2樓居民需撤離檢疫

良景邨良傑樓須續圍封檢測 預計最快晚間解封 居民：要返工架

疫情｜美致樓美景樓圍封檢測兩天 共揪出28宗初確診 今早解封

急症室爆滿 初陽患者隨時等一日才送隔離 醫護組織促先電話分流

查揭逾九成人不明「動態清零」 團體籲政府加強講解

陳肇始稱檢測站排隊不直接影響衞生 疫苗通行證與減人流措施同步

檢測｜多區打蛇餅 深水埗楓樹街昨最長排4小時 議員倡室內分流

公共醫療醫生協會︰醫護身心疲累 抽調人手非急症手術減三至五成

6警員及3輔警初步確診 包括駐西九龍總區 消防處3名員工染疫

律政中心私人秘書初確診 康文署三職員染疫 包括救生員及保安員

疫情｜消防處3名員工初步確診 廉政公署1名執行處文書助理染疫

荔枝角收押所一名還押人士初步確診 塘福懲教所工藝導師染疫

疫情｜曾訪爆疫元朗廣場郵差初確診 元朗區今日兩天派遞或有延誤

菜荒｜5跨境司機確診 文錦渡貨車運力僅剩3成 司機被要求戴N95

天價菜心｜街市狂飆至一斤40元 超市店員預告周三無菜心

▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

