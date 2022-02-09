疫苗通行證｜髮型屋關閉在即　WFH市民趕最後一剪　速剪店排長龍

髮型店被納入表列處所停業，明起（10日）關閉兩周。不少市民今日（10日）趕著最後限期衝到理髮店，今早十時起位於港鐵尖東站內的快速理髮店QB House門外有至少有十多位市民排隊等候。店內有只有兩位職員負責理髮，有市民指「今日最後一日」，趁著在家工作，時間比較鬆動邊便一早前來。又指這些理髮店應該不用擔心會等太耐，男士只需大概15分鐘左右便可以簡單理好。另一間位於兆康西鐵站的分店，今早大概九時多便有市民在外等候。



自政府昨午（8日）宣布收緊防疫措施，髮型屋周四起關閉，直到本月24日疫苗護照推出。昨傍晚多區髮型屋已有不少市民趕「尾班車」理髮，多區速剪店出現人龍，超過十多人於門外排隊。有市民認為剪髮屬生活必須，新措施下髮型屋突然需停業略為擾民，又指若停業持續或會托朋友「幫手剷兩野」。