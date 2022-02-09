疫情｜增1161確診首破千　逾10間護老院爆發　張竹君籲院友快打針

第五波疫情持續升温，確診個案個案每日創新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，今日錄得1161宗確診個案，數字再創新高，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。

有部分個案涉及共5間護老院或殘疾人士院舍，包括大角嘴欣穎護老院、沙田沙角邨的中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院深水埗的溫暖護老、仁濟李衛少琦護老院，以及位於牛頭角扶康會樂華成人訓練中心。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，新增1161宗確診個案，數字再創新高。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（9日）公布，新增1161宗確診個案，當中1153宗屬本地個案，數字再創新高，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。確診個案大多疑為Omicron，不少個案涉及新年前後的家庭聚會。張竹君形容，「10幾20個人（參與聚會），一家、一家人確診」。另外，其餘大部分的個案涉及家庭主婦、長者或退休人士，曾經到過商場、街市等。

▼2.9 政府圍封天水圍天盛苑盛賢閣▼



+ 2

再多5間老人院或殘疾人士院舍現個案 部分人士需檢疫

另外，多間護老院出現確診個案，其中包括大角嘴欣穎護老院，個案涉及一名居單人房的長者，院內部分人士需要作檢疫。位於沙田沙角邨的中華基督教禮賢會香港區會禮賢會王少清頤養院，分別有一名院友及工作人員確診。張竹君指，疑似出現院內爆發，居一樓的50位院友需要檢疫。

位於深水埗的溫暖護老院有一名院友確診後過身，院內人士或需要檢疫，而仁濟李衛少琦護老院亦有一名護理員確診。牛頭角扶康會樂華成人訓練中心現兩宗初步陽性個案，涉及一名工作人員及一名院友，部分人士需要檢疫。

▼2月8日 大圍美林邨美楓樓圍封強檢▼



+ 1

張竹君指，留意到近期的個案涉及超過10間老人院或殘疾人士院舍，有部分院舍因出現爆發，需作檢疫，呼籲長者及院舍院友盡快打針。

▼2月8日 大埔宏福苑宏盛閣及宏志閣圍封強檢▼

