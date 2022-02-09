疫情｜急症室嚴重超負荷　醫管局籲輕症者勿前往：求你去搵私營

第五波疫情嚴峻，有專家及學者引述數據推算至本月底或日增一萬宗個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（9日）表示，近兩日確診病人急促快速倍增，很多初確診患者到急症室求診，各區急症室嚴重超出負荷，呼籲輕微病徵者勿到急症室，可先行到私營醫院就診，強調「去急症室唔會快咗。」



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▼2月8日 荃灣兩個檢測站▼



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▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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本港今新增1161宗確診個案，再創新高，除了8宗輸入個案，其餘都是本地病例，大部分涉及Omicron變種病毒。個案當中涉及多個家庭群組，不少為十多二十人，都是在農曆新年前後有聚會而造成一家人確診 。

免影響其他緊急救治服務 李立業：去急症室唔會快咗

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（9日）表示，近兩日確診病人急促快速倍增，很多初確患者到急症室求診，各區急症室嚴重超出負荷，呼籲輕微病徵者勿到急症室，可先行到私營醫院就診，以免影響其他緊急救治服務。他又指檢測陽性市民可找家人或召喚私營速遞公司領樣本代交還，之後留在家中等候結果，並強調：「到急症室唔會快咗（知結果）。」

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（9日）表示，近兩日確診病人急促快速倍增，很多初確患者到急症室求診，各區急症室嚴重超出負荷。

確診者可能要等好幾日先送院 籲留在屋企耐心等候

他又説，當局要安排合適的醫院會考慮不同因素，當中包括年齡、長期病患等因素，所以部分人可能要等好幾日先住院，而較多無任何症狀人士，希望可以留在屋企耐心等候，院方會聯絡等待入醫院的市民，醫護人員亦會再作連繫，提供協助。

除了病人之外，大量初陽及等結果病人在等候，近兩日醫院內部隔離設施同社區治療設施已經飽和，將進一步修訂出院條件，當中無徵狀患者，毋須10日先出院，出院後作14日自我監察。另外，竹篙灣的設施將快用盡，並需要求更多隔離設施，有需要會逐減非急症服務，專科門診可選擇藥物覆檢服務。又倡退休人士積極參與自選兼職去照顧病人，及護理服務。