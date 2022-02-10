增986確診丨石塘咀檢測站即日籌派完　附各區檢測點

第五波疫情大爆發，2月9日單日過千人確診，連日大量地點被列入強制檢測，多個採樣站均大排長龍，部分檢測站更提早截龍。以下互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。



同時持續更新各區檢測站排隊情況，供讀者參考，希望助讀者減少排隊輪候之苦。歡迎讀者於留言處提供各區檢測站排隊情況，留言請提供時間、地點、人龍情況。



請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

即睇最新強檢大廈、污水呈陽性地點

【1405】石塘咀體育館檢測站所有無預約即日籌已派完，現場只有已預約檢測及輪候自費檢測隊伍。現場有約50人輪候自費檢測，龍尾近香港大學站B1出口。職員表示每日派籌數量不同，要視乎預約人數及檢測能力。檢測中心將於下午二時半重開。

民建聯中西區支部主席楊學明表示，石塘咀檢測中心今日是首日實施派籌安排，早上有大量街坊輪候，人龍一度排上山道，但派發的籌號有限，很快已派完。

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【1350】屯門大興社區會堂，排隊人數不足100人。

【1345】粉嶺和興體育館，現場目測約250人排隊，現場預計需排2.5小時。

【1330】屯門青田遊樂場檢測站，約100人排隊。

【1320】屯門建生社區會堂檢測站，約200人排隊。

【1300】大圍新翠邨檢測站，表示由早上8時排隊至下午1時。

【1230】鰂魚涌社區會堂停車場目測約300人排隊，預計需排至少2個半小時，龍尾到逸樺園1座。而為預約及自費檢測市民服務的鰂魚涌社區綜合大樓檢測中心門外約20人排隊。

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【1230】天水圍天晴社區會堂約有約300人排隊，人龍圍繞會堂外空地「打蛇餅」，排至戶外天橋。

【1210】長沙灣體育館設派籌機，已派逾千個籌，現時已叫號到700。體育館外有約300名市民輪候，當中大部份人已取籌。職員表示已取籌號的市民可按照籌號上的二維碼，或手機應用程式，查看叫號情況，大約需輪候兩小時，但不少已取籌的市民仍然留在現場等候。職員表示，現時仍會繼續派籌。

【1210】大埔社區中心人龍於運動場內「打蛇餅」，隊伍延伸至中心外，有市民帶同摺椅等候，約需輪候1小時。太和體育館亦有大批市民排隊，人龍沿樓梯延至場館外，約需輪候1.5小時。

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【1200】天水圍天瑞體育館約有400人等候。

【1133】梁顯利油麻地社區中心分預約及自費即場檢測共5條隊，現場約600人排隊，排隊等候即場檢測的人龍在中心外「打蛇餅」，職員指如沒預約需排至少兩小時。

【1125】葵涌4號貨櫃碼頭、和黃物流中心對開約有100人輪候上流動檢測車進行檢測，保安指由於該檢測車下午12時45分停止服務，故上午11時已經截龍。

葵涌貨櫃碼頭車閘内另有一檢測站，保安提醒該檢測站為員工專用，不對外開放。

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【1110】油麻地鴉打街臨時遊樂場目測約300人排隊，排滿整個遊樂場，人流外延至圍繞整個新光商業大廈一圈，預計需排約2小時。

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【1055】旺角麥花臣運動場目測排隊人數約500人，接近排滿半個球場，預計需排約2小時。

【1045】元朗安興路遊樂場約400人排隊，職員現以人手派籌。

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【1015】 元朗市東社區會堂未經預約人士隊伍約300人，輪候時間約2小時。

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【1010】土瓜灣體育館上午500個強制檢測籌，及200個自費檢測籌已派完。職員指，今早8時開始派籌，約10分鐘已派完，下午將於2時半再派籌，呼籲市民下午才到場輪候。職員又建議未有籌的在場人士，可到亞皆老街的流動檢測站。

現時土瓜灣體育館門外，及對出的球場有逾200名市民輪候，所有人均已取籌。有人向現場長者讓出強制檢測籌，但長者表示希望等妻子一同檢測，故不會使用手上的籌，下午再輪候。

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【1000】青衣長發社區中心目測400人排隊，隊伍沿中心外圍排至中華基督教會燕京書院，現場並無派籌，隊頭市民稱早上7時已到達。

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【1000】葵涌運動場至少700人排隊，人龍排至興芳路行人天橋約600米長，龍頭市民表示6時許已到場。 場地昨日有告示表明有3500籌，但工作人員指今日指會視情況而定，可能派發3000至4000個籌。

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【0910】屯門青田遊樂場目測約 200人排隊，隊伍仍在足球場內，估計須排隊1.5小時。

【0900】沙田新城市廣場目測200人排隊 ，頭位市民表示7點到達。

【0900】坑口檢測中心場內約400人排隊，人龍已排出中心對出的培成花園，繞到培成里，有預約自費檢測人龍亦有逾百人。龍尾職員指難以預計排隊時間，估計沒有預約人士至少要排兩小時。

居於翠林邨需要強檢的李婆婆今日於公園外等候，她表示因行動不便，工人正在公園內代她排隊，但等候20分鐘只前進約10米，相信要下午才能進行檢測。

西貢區區議員陳耀初表示，昨日街坊排隊時間約需6小時，今日富寧花園亦新增兩座居民需要強制檢測，相信輪候時間會較昨日長。他表示，正向民政署爭取派籌及長者優先隊伍。

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【0900】中環愛丁堡廣場目測3百人排隊，現場預計需排1小時 ，只接受599F強制檢測人士。

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【0850】荃灣公園約700人排隊，人流圍繞運動場一圈，估計須排2-3小時，現場有告示指今日限4000籌。

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【0830】深水埗楓樹街球場約有200人排隊，人龍比昨日短，圍繞球場約3圈半，龍尾在長沙灣道巴士站附近。

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【0830】屯門大興社區會堂目測約 100人，人龍排到社區會堂對開公園位置約100米長，龍尾緩慢增長。現場10點開門，龍頭市民早上6點到社區會堂門口位置排隊；由於檢測中心開10時，有市民稱需要返工所以無法繼續排隊。

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【0820】荃灣沙咀道球場約有250人排隊，時間約1小時，龍頭剛剛完成檢測的市民指職員開放11個檢測站，所以都「清得快」。

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【0800】大圍美林體育館若有80人排隊。

【0750】屯門建生社區會堂目測約200至300人排隊，人龍排到環繞社區會堂一個圈至對開巴士站位置約300米長。檢測站早上8時開門，排龍頭市民凌晨4時到達社區會堂門口位置；有市民表示，由於屯門其他檢測地方開10時，所以選擇到建生社區會堂排隊做檢測。

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2月9日各區檢測站情況



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截至2月10日全港各區合共65個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。