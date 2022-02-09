封區｜良景邨良傑樓圍封發現70宗初陽個案　延長強檢至明日中午

政府今日（9日）宣布，良景邨良傑樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在周日及周二（6日及8日）的圍封檢測行動中發現70宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮，鑑於具有極高感染風險，決定延長封區時間，目標在明日（10日）約中午12時完成行動。



▼2月6日 屯門良景邨良傑樓良偉樓圍封強制檢測▼



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政府已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於2月6日、8日和9日指定時間接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。受檢人士必須按政府人員的指示留在處所內，以減少交叉感染的風險，政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。屯門民政事務處為受檢人士準備了飯盒和食物包，並為他們提供日用品和清潔用品。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果，強調會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。