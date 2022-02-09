疫情｜計累17808人確診　1990人留醫　推算2167患者未入院

第五波疫情來勢洶洶，本港至今累計17808人確診，政府鼓勵市民自願檢測揪出隱形患者。不過，連日來各公立醫院急症室外，都有不少經快速測試呈初步陽性結果的患者求診，等候入院接受治療。《香港01》整理衞生署及醫管局的累計確診數字、出院及住院數字，以及死亡數字，推算至今至少2167名患者尚未安排入院，仍然留在社區中，帶來隱憂。



2月9日估算未入院人數

《香港01》整理衞生署及醫管局最近數字，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上公布，本港新增1161宗個案，累計有17808人確診。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，截至今日上午9時，過去24小時呈報累計13436人已出院，另有1990人留醫。

翻查醫管局資料，本港至今有215人因疫情離世，若以此推算，17808名確診人士扣去康復出院人士、正住院患者及死亡人數，推算大約有2167名患者尚在等待入院。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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醫管局：確診者要等數日才可入院

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日在疫情記者會上表示，這兩日確診病人急促倍增，很多人初陽到急症室，各區急症室嚴重超出負荷，並影響其他緊急救治服務。

李又表示，快速測試陽性市民可找家人或速遞取樣本，切勿去急症室，由於求診人數驚人，在安排合適醫院時會考慮不同因素，包括年齡或長期病患等因素，「所以可能要等好幾日先住院，好多無症狀，希望屋企耐心等候」，醫管局會聯絡等待入院市民，提供協助。

▼2月9日新增「疫廈」▼

