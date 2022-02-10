疫情．最新｜天盛苑盛賢閣完成圍封　現10宗初陽、四樣本須再檢測

本港昨日（9日）新增1,161宗確診個案，約800宗初步陽性，源頭不明個案已累計達1,400宗，代表有1,400條隱形傳播鏈。同時重症病人也開始增多，其中兩名七旬翁近一兩日不治，第五波首現死亡個案；另有二人危殆及三人嚴重，當中三人為50多歲中年漢。



政府今（10日）起收緊社交距離措施，限聚令人數4變2，而D類運作模式餐飲處所率先實行「疫苗通行證」，並縮減至最多4人一枱，B及C類食肆均減至2人一枱，而晚市禁堂食維持，所有餐飲處所均不得舉行宴會。髮型屋及理髮店與及宗教場所，今起關閉至本月23日。政府計劃2月24日起實施疫苗通行證。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

▼2月9日強制檢測名單▼



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封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

【15:09】元朗朗屏邨鵲屏樓昨晚被圍封強檢，約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪399戶，當中23戶在過程中沒人應門。同一屋邨內同被圍封的鳳屏樓，約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，亦發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪371戶，14戶沒人應門。

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

【13:59】政府表示，截至今日（10日）凌晨零時，良景邨良傑樓在三次檢測共有約4,650人次已接受檢測，共發現73宗初步陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、依家變幾個中招

【13:30】第五波疫情嚴峻，昨（9日）確診數字創新高約1,100宗，令醫療系統不勝負荷。有確診市民、居於油塘的陳先生今（10日）致電港台節目，批評政府安排不善，僅通知他們在家等待，至今仍未獲最新通知，以致同住家人亦出現懷疑確診的徵狀。他由本周一（7日）等待至今日，合共4日仍未獲送院。

疫情｜房署助理屋宇裝備督察初陽 海事處小輪助理員確診

【13:16】連日來有多名公務員染疫，房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察昨日初步確診，同日最後一天在辦公室上班。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最近工作時沒有與公眾人士接觸。



此外，在一艘入境事務處船隻工作的小輪助理員亦確診，最後執勤日期為上周六（5日）。

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

【12:53】本港新冠疫情肆虐，多區大廈爆疫，早前政府於2月6日晚上起，圍封屯門良景邨良傑樓檢測，直至今（10日）仍未解封。良傑樓住戶陳先生及何先生，今日於港台節目表示，大廈圍封數日後垃圾堆湧現，更形容指「「出面垃圾堆到3層咁高。」他們亦批評當局沒有清晰的指示，以致有2個確診者的緊密接觸者離開單位檢測。他們透露，確診單位集中於07及09單位，甚至擴散至03單位，有合理懷疑大廈現垂直傳播。此外，何先生的兒子不幸於昨日確診，至今仍未送院，現時只能戴著口罩照顧兒子。

長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

【11:29】本港新冠疫情嚴峻，近日本港各區社區檢測中心及流動檢測站大排長龍，昨日（9日）位於長沙灣體育館的檢測站投入運作，設有派籌機避免市民排隊。該檢測站承辦商駿嶺生物科技營運總監孫詠琪，今（10日）接受電台訪問時表示，籌號上印有二維碼方便市民查詢最新輪候情況，將派員控制「一人一籌」以杜絕炒籌。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

【11:27】消息：今增約986宗確診，另初步陽性則約300宗。

疫苗通行證今起D類食肆推行 薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

【11:08】「疫苗通行證」今日（10日）起率先在D類食肆推行，創新及科技局局長薛永恒表示，「疫苗通行證」收實名記錄效果，當處所出現感染個案，有助追蹤辦更快更精準找出密切接觸者，或可能受感染人士。



他又指，至今已有超過43萬市民接收「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出陽性，且大部份屬近期個案，認為「安心出行」提示有一定成效。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

【10:45】本港疫情肆虐，周三(9日)錄得1,161宗確診，再創下爆發疫情兩年多以來單日新高。港府以強力手段收緊防疫措施，包括周四(10日)起重推二人限聚令，並禁止兩個家庭以上進行私人聚會，港府公告更一度勒令，未來兩周不可舉行婚禮。



食衞局官員周三傍晚接受傳媒訪問時表示，仍容許婚姻註冊，但僅限新人及兩位見證人參與；港府同心抗疫官網晚上則更新有關公告，刪去不可舉辦婚禮一說，列明活動場所可進行無供應飲食、不多於20人聚集的婚禮，稍夜時分官網則再更新至與官員口徑一致，有新人大嘆措施混亂，「五時花六時變」，無所適從。原訂於本月中結婚的邵小姐坦言心急如焚，又批評港府的安排，令眾新人打亂結婚計劃，「之前又話打完針可以放寬，點知(措施)愈推愈辣……我已經唔係擺酒大搞，只係想知道，可以點處理？」

袁國勇指人力資源無力應對疫情 籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

【10:23】本港新冠疫情肆虐，昨（9日）確診數字創新高錄得約1,100宗，隔離檢疫措施或將爆滿。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（10日）在商台節目表示，亞博館社區治療中心、竹篙灣檢疫中心如短時間內爆滿，可騰空亞博館等檢疫中心，隔離未接種疫苗的高危市民如長者等，至於病徵輕微的患者則安排居家隔離較實際。他相信待社交距離措施落實後，若市民配合抗疫，確診數字將逐漸回落。

WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人流

【10:20】本港疫情嚴峻，政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府再次呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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即時繁殖率1.8 中大教授料一周內疫情續爆 單日將錄得5千宗確診

【10:11】本港新冠肺炎疫情肆虐，昨（9日）確診數字創高錄得約1,100宗個案。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今（10日）於電台節目表示，由受感染至確診整個過程為7日，因此昨日確診數字僅反映大年初二的數據。他指，若以現時即時傳播率為1人傳染給1.8人計算，預料未來數日為上升周期，將有2,600人及5,000人受感染。但他估計，隨著政府規定的社交距離措施生效，預期2月底至3月初疫情將會見頂，其後將慢慢橫行並回落。

強制檢測｜增70處元朗區佔22 山頂梅道1號、半山區輝煌豪園上榜

【03:12】本港周三（9日）新增1161宗新冠肺炎確診個案，首次單日破千。全港70處被納入強制檢測名單，當中53個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點，其餘17個污水樣本檢測呈陽性。

上榜地點有22個在元朗區，大部份是污水樣本檢測呈陽性；深水埗和沙田區亦佔較多，分別有9個和7個。

名單上還包括一些天價豪宅，包括山頂梅道1號The Mayfair和半山區西摩道3號輝煌豪園等。

檢疫大廈｜涉300幢大廈 豪宅貝沙灣南灣及曼克頓山上榜

【02:05】新冠病毒Omicron疫情嚴峻，政府推行「居安抗疫」計劃讓密切接觸者在家檢疫最多14日。根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的檢疫大廈名單，合共有300個幢大廈或住所有市民檢疫。沙田區及元朗區各有39幢佔最多。檢疫大廈有不少豪宅，包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣、美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5座等。

▼2月9日檢疫大廈名單▼



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多區污水檢測呈陽性存隱形患者 元朗重災近20幢大廈強檢

【00:30】政府周三（9日）晚上表示，元朗、大埔、深水埗、青衣等多區污水樣本呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者，當中元朗是重災區，近20幢大廈要強制檢測，包括遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、朗屏邨畫屏樓，而大埔廣福邨廣禮樓亦榜上有名。



民政事務總署周四（10日）起，亦會向蘇屋邨和長宏邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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▼2月9日新增「疫廈」▼



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確診大廈｜多106幢有人確診 美孚新邨3期全中 羅便臣道80號上榜

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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昨日總覽：疫情．2.9｜確診及初確診達2000宗 染疫病人需數日才可入院

今增1161確診首度破千 公院多30醫護職員染疫 逾10間護老院中招

疫苗通行證｜向食肆手機展示安心碼及針卡 「咚咚」兩聲安心食飯

外傭快測呈陽性往急症室被遣回家 兩少主確診 僱主現身：點解？

疫情｜醫療系統頻爆煲 醫管局：確診要幾日才送院 求勿到急症室

疫情｜第五波 兩初確診老翁入院3日內死亡 三中年危殆或嚴重

強制檢測｜馬鞍山等至少7個採樣站截龍 區議員批檢測站不足

公務員確診｜消防、社署、運輸及稅局相繼中招 多個部門職員強檢

公海遊│皇家加勒比遊輪宣布「唔玩」遷新加坡 星夢郵輪擬申清盤

疫情｜計累17808人確診 1990人留醫 推算2167患者未入院

第五波｜DONKI再有員工初確診 銅鑼灣名珠城分店停業至另行通知

疫苗通行證｜飲食業形容酒席生意壽終正寢 街市販商恐人流跌3成

疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕 嘆拆帳出糧僱員手停口停

家庭聚會只限兩個住戶 照顧者不計 陳松青：親人需為照顧非探訪

2月9日估算未入院人數

封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封 共現33宗初陽

封區｜良景邨良傑樓圍封發現70宗初陽個案 延長強檢至明日中午

封區｜天盛苑盛賢閣污水呈陽性 政府圍封強檢 目標明午12時完成

封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診 涉8單位 中午解封

疫情｜再增12警員染疫 中大9員生確診 足跡遍及眼科醫院、威院

竹篙灣檢疫中心兩民安隊員初步確診 部分隊友暫停職務及檢測

菜荒｜蔬菜批發價飆 菠菜漲價1.7倍 油麥菜青白菜貴近一倍

菜荒｜3成跨境司機隔離 靠加班保鮮活品供應 業界恐情況惡化

菜荒｜大量跨境貨車滯留內地 深圳口岸延長通關3.5小時助疏導

國泰兩前機艙服務員涉違防疫令提堂 准保釋至4月再訊

▼2月9日 深水埗檢測人潮▼



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▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

