疫情．最新｜洪福邨洪樂樓今晚圍封　大圍街市周五周六關閉消毒

本港今日(10日)新增986宗確診個案，初陽個案約800宗，增一名94歲女病人離世，累計216名病人死亡。公立醫院增23名醫護及職員染疫，累計家居檢疫共有1306人，涉571個大廈單位。



▼2月9日 食肆收緊限制及髮型屋關閉前夕情況▼



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市民須向商戶的手機展示「安心」碼及針卡，聽到「咚咚」兩聲，代表已接種疫苗。（創科局圖片）

▼2月9日強制檢測名單▼



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【21:12】食環署宣布，因應有確診個案與大圍街市有關連，為審慎起見，該街巿將於明日（二月十一日）及後日（二月十二日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

封區｜元朗洪福邨洪樂樓污水陽性被圍封 目標周五中午12時完成

【19:37】政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午七時三十分起限制在元朗洪福邨洪樂內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（二月十一日）約中午十二時完成此行動。

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【18:56】政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午二時起限制在天水圍天盛苑盛賢閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日下午約五時完結，行動中，環境局、環境保護署、元朗民政事務處、警務處、食物環境衞生署和衞生署控煙酒辦公室動員共約200名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。

相關執法行動於下午約五時完成，政府共檢查了約730名受檢人士的檢測報告，發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」（見附件）。

政府亦提醒沒有應門的約30戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

梁卓偉倡積極考慮封城 若維持現狀下月2.8萬人染疫 每日死20人

【17:20】港大醫學院進行流行病學模型推算，若維持現時社交距離措施，預料到三月中至下旬會是疫情高峰期，屆時感染人數可達28,000人，包括無症狀感染人士，確診者可達至逾萬人，而每日將會有15至20名病人死亡，到6月中累計死亡人數約為950多人。

港大醫學院院長梁卓偉解釋，現時實施的措施可以有效將Omicron傳播基數減至1.5，但不代表疫情受控，而需要將基數減至低於1水平，方可有效控制疫情，令確診數字走下坡。

他認為，現階段最有效方法是採取封城措施，做法可遏止傳播率可達至八成半，倡政府考慮，否則確診數字可於一日內翻倍，又補充，若政府在末達致零確診的情況下就撤銷封城，疫情可能會出現反彈。

【17:20】愉景灣廣場爆疫、至少 4名清潔工人、2名客戶服務人員及2名店員，共8人確診，擔心有傳播所以要求愉景灣廣場關閉清潔。

第5波疫情以來，懷疑Omicron個案患者有56%已打兩針，懷疑Delta個案有49%患者已打兩針。

▼2月10日 屯門各處檢測點大排長龍▼



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【17:16】徐德義表示明白多區好多人要做檢測需求。需求好大，如大量做到得，可早發現早隔離早治療，但知道市民在一場地等得太長，真係好不理想，再次向受影響人士致歉。但政府無忽視狀況，其實過去數天已檢視，用不同方法改善，例如在人流處理上，聘請人在現場處理隊伍，例如長者/孕婦/傷殘等可排關愛隊；引入派籌機都不錯，有正面回應，故會有10部派籌機減人流，會陸續安排不同檢測站設派籌機機。

【17:15】食物及衞生局副局長徐德義表示，以前疫情較受控時，不同處所會容許婚禮進行，但婚禮除法定人士，會有親友在場慶祝，故有上限人數，婚禮是群體聚集會有風險場景。今次疫情嚴峻，要加強措施，最初覺得婚禮不應該進行，但考慮普通人未必分到婚禮及註冊微妙的分別，可能有人未必需要慶典儀式，但要一個法律程序，故要寫得仔細些，法例下要照顧註冊結婚的需要，所以網上清楚寫明容許婚姻條例下可註冊，可滿足註冊需要。

【17:05】公院員工染疫情況：

1)一名北區醫院醫生

2)10名護士：東區醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛、葵涌、威爾斯親王、博愛、屯門、青山、天水圍

3)2名專職醫療人員來自紅十字會輸血服務中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院

4)10位文職、支援人員來自東區醫院、明愛、北區、屯門、青山、聯合、香港中文大學中醫診所暨教研中心工作

醫院已進行追綜及清潔。染疫者均有做好防護，無病人列為緊密接觸者，20多位員工要檢疫。

明愛醫院早前有2護士確診，再多一同事及2病人確診，或有爆發，袁國勇教授已前往視察。

【16:55】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，增加一名94歲有長期病患女病者(#18712)死亡，她8日因呼吸困難及有心臟衰竭入院，篩查陽性，初時情況隱定，後持續惡化，今日死亡、即確診2日內死，她並無接種疫苗。

危殆患者三人：

-84歲(#14814)、將軍澳醫院，無打針

-80 歲已打兩針，最後一針是去年9月接種

-97歲並無打針

嚴重患者六人：

-50歲男病人(#14930)聯合醫院留醫

-84歲男病人( #17506)

-77歲女病人(#13400)瑪麗醫院留醫

- 57歲(#16485)廣華醫院留醫

- 56歲病人(#15540)屯醫醫院留醫

-91歲女病人(#16687)瑪麗醫院留醫

大部份危殆及嚴重病人無打針，或只打1至2針、去年接種，建議要盡快打針，如打了2針盡快安排打第3針。提醒市民去急症室或普通科門診，一定要講清楚是否強檢或做抗原測試陽性，因為根據風險評估要安排地方等候避免交差感染。

【16:44】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今增986宗確診個案及800宗初陽，12月31日至今，有5200宗個案，不計今天個案，由小於1歲至104歲，36是年齡中位數。愉景灣廣場個案增加，有客戶服務員、清潔人員及店員，要關閉大清洗。

--溫暖老人院之前有過身個案，還有3個其他個案，老人院要整間檢疫

-大圍東華三院莫黃鳳儀安老院1人初陽，住在房內，房內其他人士要檢疫

-君悅護理中心有初陽，可能有快速測試陽性個案，一些人士需檢疫

-東華三院何東安老院，有工作人士初陽，無同其他院友接觸

-上海佛教李莊悅明護老院2院友初陽，3員工初陽，有傳播會跟進

-葵涌騰達護老院，有保健員確診

封區檢測｜朗屏邨鵲屏樓、鳳屏樓解封 共發現14宗初步陽性個案

【15:09】元朗朗屏邨鵲屏樓昨晚被圍封強檢，約980名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪399戶，當中23戶在過程中沒人應門。同一屋邨內同被圍封的鳳屏樓，約890名身處「受限區域」內的人士接受檢測，亦發現七宗初步陽性檢測個案；政府派員到訪371戶，14戶沒人應門。

封區｜良景邨良傑樓發現73宗初陽已解封 3宗檢測結果不確定

【13:59】政府表示，截至今日（10日）凌晨零時，良景邨良傑樓在三次檢測共有約4,650人次已接受檢測，共發現73宗初步陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置。

▼2月10日 良景邨良傑樓解封▼



確診者在家等4日未送院 全家人染疫︰本來1個、依家變幾個中招

【13:30】第五波疫情嚴峻，昨（9日）確診數字創新高約1,100宗，令醫療系統不勝負荷。有確診市民、居於油塘的陳先生今（10日）致電港台節目，批評政府安排不善，僅通知他們在家等待，至今仍未獲最新通知，以致同住家人亦出現懷疑確診的徵狀。他由本周一（7日）等待至今日，合共4日仍未獲送院。

疫情｜房署助理屋宇裝備督察初陽 海事處小輪助理員確診

【13:16】連日來有多名公務員染疫，房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察昨日初步確診，同日最後一天在辦公室上班。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最近工作時沒有與公眾人士接觸。



此外，在一艘入境事務處船隻工作的小輪助理員亦確診，最後執勤日期為上周六（5日）。

屯門良傑樓圍封多日堆滿垃圾山 住戶指07、09單位大量確診疑傳播

【12:53】本港新冠疫情肆虐，多區大廈爆疫，早前政府於2月6日晚上起，圍封屯門良景邨良傑樓檢測，直至今（10日）仍未解封。良傑樓住戶陳先生及何先生，今日於港台節目表示，大廈圍封數日後垃圾堆湧現，更形容指「「出面垃圾堆到3層咁高。」他們亦批評當局沒有清晰的指示，以致有2個確診者的緊密接觸者離開單位檢測。他們透露，確診單位集中於07及09單位，甚至擴散至03單位，有合理懷疑大廈現垂直傳播。此外，何先生的兒子不幸於昨日確診，至今仍未送院，現時只能戴著口罩照顧兒子。

▼2月10日 元朗市東社區會堂檢測大排長龍▼



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長沙灣檢測站設派籌機 承辦商接報現賣籌、假籌 派員限一人一籌

【11:29】本港新冠疫情嚴峻，近日本港各區社區檢測中心及流動檢測站大排長龍，昨日（9日）位於長沙灣體育館的檢測站投入運作，設有派籌機避免市民排隊。該檢測站承辦商駿嶺生物科技營運總監孫詠琪，今（10日）接受電台訪問時表示，籌號上印有二維碼方便市民查詢最新輪候情況，將派員控制「一人一籌」以杜絕炒籌。

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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疫情｜消息：增986確診、300初確診 檢測超負荷或未反映全面情況

【11:27】消息：今增約986宗確診，另初步陽性則約300宗。

疫苗通行證今起D類食肆推行 薛永恒指安心出行助揪62宗陽性個案

【11:08】「疫苗通行證」今日（10日）起率先在D類食肆推行，創新及科技局局長薛永恒表示，「疫苗通行證」收實名記錄效果，當處所出現感染個案，有助追蹤辦更快更精準找出密切接觸者，或可能受感染人士。



他又指，至今已有超過43萬市民接收「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出陽性，且大部份屬近期個案，認為「安心出行」提示有一定成效。

▼2.10「疫苗通行證」率先在D類食肆推行▼



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限聚令｜未來兩周不准辦婚禮「彈弓手」 準新人批政府指示混亂

【10:45】本港疫情肆虐，周三(9日)錄得1,161宗確診，再創下爆發疫情兩年多以來單日新高。港府以強力手段收緊防疫措施，包括周四(10日)起重推二人限聚令，並禁止兩個家庭以上進行私人聚會，港府公告更一度勒令，未來兩周不可舉行婚禮。



食衞局官員周三傍晚接受傳媒訪問時表示，仍容許婚姻註冊，但僅限新人及兩位見證人參與；港府同心抗疫官網晚上則更新有關公告，刪去不可舉辦婚禮一說，列明活動場所可進行無供應飲食、不多於20人聚集的婚禮，稍夜時分官網則再更新至與官員口徑一致，有新人大嘆措施混亂，「五時花六時變」，無所適從。原訂於本月中結婚的邵小姐坦言心急如焚，又批評港府的安排，令眾新人打亂結婚計劃，「之前又話打完針可以放寬，點知(措施)愈推愈辣……我已經唔係擺酒大搞，只係想知道，可以點處理？」

袁國勇指人力資源無力應對疫情 籲騰空亞博竹篙灣隔離未打針長者

【10:23】本港新冠疫情肆虐，昨（9日）確診數字創新高錄得約1,100宗，隔離檢疫措施或將爆滿。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（10日）在商台節目表示，亞博館社區治療中心、竹篙灣檢疫中心如短時間內爆滿，可騰空亞博館等檢疫中心，隔離未接種疫苗的高危市民如長者等，至於病徵輕微的患者則安排居家隔離較實際。他相信待社交距離措施落實後，若市民配合抗疫，確診數字將逐漸回落。

WFH｜政府延長在家工作安排至2月18日 籲全港僱主跟隨減社區人流

【10:20】本港疫情嚴峻，政府今日（10日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府再次呼籲全港僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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即時繁殖率1.8 中大教授料一周內疫情續爆 單日將錄得5千宗確診

【10:11】本港新冠肺炎疫情肆虐，昨（9日）確診數字創高錄得約1,100宗個案。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今（10日）於電台節目表示，由受感染至確診整個過程為7日，因此昨日確診數字僅反映大年初二的數據。他指，若以現時即時傳播率為1人傳染給1.8人計算，預料未來數日為上升周期，將有2,600人及5,000人受感染。但他估計，隨著政府規定的社交距離措施生效，預期2月底至3月初疫情將會見頂，其後將慢慢橫行並回落。

強制檢測｜增70處元朗區佔22 山頂梅道1號、半山區輝煌豪園上榜

【03:12】本港周三（9日）新增1161宗新冠肺炎確診個案，首次單日破千。全港70處被納入強制檢測名單，當中53個是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點，其餘17個污水樣本檢測呈陽性。

上榜地點有22個在元朗區，大部份是污水樣本檢測呈陽性；深水埗和沙田區亦佔較多，分別有9個和7個。

名單上還包括一些天價豪宅，包括山頂梅道1號The Mayfair和半山區西摩道3號輝煌豪園等。

檢疫大廈｜涉300幢大廈 豪宅貝沙灣南灣及曼克頓山上榜

【02:05】新冠病毒Omicron疫情嚴峻，政府推行「居安抗疫」計劃讓密切接觸者在家檢疫最多14日。根據衞生署衞生防護中心周三（9日）公布的檢疫大廈名單，合共有300個幢大廈或住所有市民檢疫。沙田區及元朗區各有39幢佔最多。檢疫大廈有不少豪宅，包括南區大型豪宅屋苑貝沙灣南灣、美孚曼克頓山Manhattan Hill Tower 5座等。

▼2月9日檢疫大廈名單▼



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多區污水檢測呈陽性存隱形患者 元朗重災近20幢大廈強檢

【00:30】政府周三（9日）晚上表示，元朗、大埔、深水埗、青衣等多區污水樣本呈陽性，顯示有關地區的處所可能有隱性患者，當中元朗是重災區，近20幢大廈要強制檢測，包括遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、朗屏邨畫屏樓，而大埔廣福邨廣禮樓亦榜上有名。



民政事務總署周四（10日）起，亦會向蘇屋邨和長宏邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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▼2月9日新增「疫廈」▼



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確診大廈｜多106幢有人確診 美孚新邨3期全中 羅便臣道80號上榜

▼2月9日 港島中環及小西灣出檢測人潮▼



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昨日總覽：疫情．2.9｜確診及初確診達2000宗 染疫病人需數日才可入院

今增1161確診首度破千 公院多30醫護職員染疫 逾10間護老院中招

疫苗通行證｜向食肆手機展示安心碼及針卡 「咚咚」兩聲安心食飯

外傭快測呈陽性往急症室被遣回家 兩少主確診 僱主現身：點解？

疫情｜醫療系統頻爆煲 醫管局：確診要幾日才送院 求勿到急症室

疫情｜第五波 兩初確診老翁入院3日內死亡 三中年危殆或嚴重

強制檢測｜馬鞍山等至少7個採樣站截龍 區議員批檢測站不足

公務員確診｜消防、社署、運輸及稅局相繼中招 多個部門職員強檢

公海遊│皇家加勒比遊輪宣布「唔玩」遷新加坡 星夢郵輪擬申清盤

疫情｜計累17808人確診 1990人留醫 推算2167患者未入院

第五波｜DONKI再有員工初確診 銅鑼灣名珠城分店停業至另行通知

疫苗通行證｜飲食業形容酒席生意壽終正寢 街市販商恐人流跌3成

疫苗通行證｜理髮店明起關閉業界錯愕 嘆拆帳出糧僱員手停口停

家庭聚會只限兩個住戶 照顧者不計 陳松青：親人需為照顧非探訪

2月9日估算未入院人數

封區｜宏福苑宏志閣宏盛閣、富昌邨富悅樓解封 共現33宗初陽

封區｜良景邨良傑樓圍封發現70宗初陽個案 延長強檢至明日中午

封區｜天盛苑盛賢閣污水呈陽性 政府圍封強檢 目標明午12時完成

封區｜美林邨美楓樓A、B座共發現15宗初確診 涉8單位 中午解封

疫情｜再增12警員染疫 中大9員生確診 足跡遍及眼科醫院、威院

竹篙灣檢疫中心兩民安隊員初步確診 部分隊友暫停職務及檢測

菜荒｜蔬菜批發價飆 菠菜漲價1.7倍 油麥菜青白菜貴近一倍

菜荒｜3成跨境司機隔離 靠加班保鮮活品供應 業界恐情況惡化

菜荒｜大量跨境貨車滯留內地 深圳口岸延長通關3.5小時助疏導

國泰兩前機艙服務員涉違防疫令提堂 准保釋至4月再訊

▼2月9日 深水埗檢測人潮▼



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▼2月8日 黃大仙廣場及慈雲山檢測站人龍打蛇餅▼



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▼2月8日 「火眼實驗室」設立中▼



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▼2月8日 蔬菜供應緊張售價升▼

