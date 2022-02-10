單日逾8萬人打針破紀錄　12歲童針後胸痛　60歲男死前14日曾打針

疫苗接種計劃踏入第349天，本港合共接種超過1,153萬劑次疫苗，單日接種連續3日新高，有83,541劑次。食物及衞生局亦公布，截至本月6日前一周，有一名12歲兒童在接種第二劑復必泰疫苗後胸痛，情況穩定。至今本港共有64宗離世前14日內接種疫苗的死亡個案，最新為一名60歲男子。



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根據政府疫苗接種計劃網頁顯示，截至2月9日晚上8時，本港共接種11,533,730劑次疫苗，已接種第一針有5,473,630人，佔12歲或以上人口81.3%；已接種第二針有4,919,161，佔73%；已接種第三針有1,119,723人。

單日接種劑次連續3日創新高，錄得83,541劑次，當中第一針有36,584劑次，第二針18,057劑次，第三針28,900劑次。

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食衞局亦公布，截至本月6日晚上8時，衞生署共接獲6,918宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.06%，而臨時統計數字顯示，截至本月6日，在過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名12歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，情況穩定。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括64宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，當中截至本月6日，在過去一星期，衞生署共接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

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