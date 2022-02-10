疫情｜增13公務員染疫　1823熱線客服主任、房署、社署等職員中招

連日來有多名公務員染疫。政府發言人公布多宗政府僱員染疫個案，今日（10日）至少多13人確診或初步陽性。其中房屋署一名助理屋宇裝備督察、一名二級私人秘書昨日初步確診，今日再多一名民事諮詢及申索組的房屋事務主任初步確診。染疫公務員遍及多個部門，包括土地註冊處、海事處、社署、水務署、民航處、在職家庭及學生資助事務處、民政總署及效率促進辦公室。

此外，由於染疫個案涉及1823一名客戶服務主任，將安排與該名員工有接觸的員工接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作，1823集中處理與疫情及環境衞生有關來電，但來電的輪候及來函的處理時間可能會較長。



一名助理屋宇裝備督察2月9日初步確診。（資料圖片／梁鵬威攝）

房屋署表示，染疫的助理屋宇裝備督察於周一（7日）接受病毒檢測，昨日初步確診，同日最後一天在辦公室上班，他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最近工作時沒有與公眾人士接觸，其辦公室已按照衞生防護中心指引，安排全面清潔和消毒。

該署亦有一名二級私人秘書昨日初步確診，辦公室位於何文田香港房屋委員會總部第三座九樓，最後一天上班日期是1月31日，最近工作時沒有與公眾人士接觸。房署已按照衞生防護中心的指引，為辦公室安排進行全面清潔和消毒，亦已要求所有在此辦公室工作的職員和工人接受病毒檢測。

此外，該署今日再多一名民事諮詢及申索組的房屋事務主任初步確診，辦公室位於何文田房屋委員會總部，最後一天在辦公室上班的日期是2月4日，他在2月8日因身體不適求診及進行檢測。

海事處小輪助理員確診

海事處亦表示，一名在一艘入境事務處船隻工作的小輪助理員確診，日常工作無須接觸公眾，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。海事處已按衞生署衞生防護中心指引安排，為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。

社會福利署表示，一名在東九龍精神科中心醫務社會服務部工作的職員確診。（資料圖片/黃偉民攝）

東九龍精神科中心醫務社會服務部暫時關閉

社會福利署表示，一名在東九龍精神科中心醫務社會服務部工作的職員確診，已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有社署職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。位於鑽石山東九龍分科診所二期一樓的東九龍精神科中心醫務社會服務部會暫時關閉，重開安排稍後公布。

土地註冊處金鐘政府合署19樓客戶服務中心今關閉

此外，土地註冊處一名職員亦初步確診，該名職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為2月4日。該處將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。土地註冊處設於金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日恢復服務。

水務署表示，一名抄錶員昨日初步確診，最近一次上班日期為1月31日，他最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇的水錶房進行抄錶工作。（資料圖片）

再有水務署抄錶員染疫

水務署表示，一名抄錶員昨日初步確診，最近一次上班日期為1月31日，他最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇的水錶房進行抄錶工作。該署已安排全面清潔及消毒該名職員位於灣仔活道的辦公室，並已安排與他在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。

民航處今日得悉一名外判保養維修人員初步確診。（資料圖片）

民航處外判保養維修人員初確

民航處表示，一名外判保養維修人員初步確診，主要在民航處總部設備大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾，最近一次當值日期為2月4日。該處已與衞生防護中心聯絡，並安排同層人員進行病毒測試，及對相關工作地方進行徹底清潔消毒。與該人員共同當值的人員目前沒有出現病徵。

兩名學資處文書助理染疫

在職家庭及學生資助事務處表示，兩名於學生資助處工作的文書助理初步確診，分別在長沙灣政府合署12樓及工業貿易大樓5樓上班，最近一次上班日期分別為1月31日及2月4日，日常工作無須接觸公眾。

民政總署兩名職員初步確診

民政事務總署表示，一名大埔區議會秘書處的二級法定語文主任，以及一名離島民政事務處的二級工程督察初步確診。兩名染疫員工最近一次上班日期均為2月7日。該署已安排與他們在同一地點工作的同事接受病毒測試，

1823客戶服務主任中招 來電輪候及來函處理時間或較長

效率促進辦公室表示，轄下的1823一名客戶服務主任初步確診。該員工的辦公室位於葵芳永得利廣場一期10樓，並不對外開放。她最近一次返回辦公室日期為2月7日，約停留1.5小時。效率促進辦公室已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，安排與該名初步確診員工有接觸的員工接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。

1823會繼續維持服務，並集中處理與疫情及環境衞生有關的來電，但來電的輪候及來函的處理時間可能會較長。