疫情｜房署助理屋宇裝備督察初陽　海事處小輪助理員確診

連日來有多名公務員染疫，房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察昨日初步確診，同日最後一天在辦公室上班。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最近工作時沒有與公眾人士接觸。
此外，在一艘入境事務處船隻工作的小輪助理員亦確診，最後執勤日期為上周六（5日）。
染疫的助理屋宇裝備督察於周一（7日）接受病毒檢測，昨日初步證實對新冠病毒呈陽性。他工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，其辦公室已按照衞生防護中心指引，安排全面清潔和消毒。
海事處亦表示，一名在一艘入境事務處船隻工作的小輪助理員確診，日常工作無須接觸公眾，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。海事處已按衞生署衞生防護中心指引安排，為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。
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