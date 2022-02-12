元朗市東社區會堂400人排隊　龍頭凌晨4時到場　附位置│持續更新

第五波疫情持續爆發，2月11日錄得1325宗確診，多個處所及住宅都需要強制檢測。最新有13個檢測站增設派籌機，市民可網上留意叫籌號，《香港01》會每15分鐘更新叫籌號，方便讀者留意各站排隊情況。

另有互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。政府宣布，考慮到全港整體的檢測需求，位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會由明日（13日）起停止運作。



讀者亦可前往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站，了解最新叫籌情況

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

【08:30】元朗市東社區會堂檢測中心目測約400人排隊，人龍400米長，至旁邊戶外停車場內，預計需排2至3小時。檢測中心早上8時開門，排頭位的鍾生鍾太凌晨4時已到場，他們指出，居住的大廈有人確診所以要強檢，因需要上班，怕遲來會多人，所以早些到場，兩人檢測後稱「都幾快手」。

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【08:20】大埔社區中心籃球場早上8時開門前，已有逾百人排隊，人龍不斷伸延至近大埔街巿正門對開，目前等候人數已超過300人，預計需排超過1小時。

巿民郭小姐稱，今早約7時便到場等候，由於早前亦曾到上址接受檢測，輪候時間超過數小時，故今早帶備書本解悶，她大約8時15分前已可進入社區中心範圍內等候，認為較想像中快捷及流暢。

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截至2月12日全港各區合共58個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。