元朗逾百人冒雨排隊檢測　有市民指未收到結果影響上班丨持續更新

第五波疫情持續爆發，本港昨日（12日）新增1514宗確診個案，另有逾1500宗初步確診，多個處所及住宅都需要強制檢測。最新有12個檢測站增設派籌機，市民可網上留意叫籌號。本文的互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，詳列各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。政府宣布，考慮到全港整體的檢測需求，位於愉景灣消防局側空地的流動採樣站會由今日（13日）起停止運作。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，因檢測需求大，當局已修改大廈強制檢測的準則，例如一棟大廈在短期內有兩個單位受影響、有確診個案，才會將要求大廈強檢；收到安心出行提示也不需即刻檢測，因並非法例列明強制。



讀者亦可前往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站，了解最新叫籌情況

請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

【1000】中環愛丁堡廣場未見人龍，現場少於20人排隊。

【0915】元朗市東社區會堂有超過100名市民冒雨等候，人龍向朗和路延伸。在隊伍隊頭、隊尾及隊中均有職員協助市民，預計約1小時便能完成檢查。

從事三行的劉小姐指，今早在8時會堂開放前已到場排隊，她曾於本月7日在上址進行第一次檢測，輪候時間高達七個半小時，惟今日到場人流大減。她稱由隊尾排到隊頭只需要約一小時。她提到，因第一次檢測結果未在24小時內取得，故影響上班。

劉小姐指，因公司要求提供首次檢測陰性結果後方能上班，故在本月8日便再次到訪檢測站，職員僅稱，要在48小時才有結果，並讓劉小姐再次進行檢測。結果，劉小姐於9日才收到第一次檢測結果，但第二次卻至今仍未收到。她坦言，若不幸陽性，亦會受延遲收到的報告影響，或已感染同住家人，故希望能盡快獲得相關檢測結果。

+ 1

【08:40】全港多區檢測站今日人流較日前稀疏，據往政府大型採樣站籌號排隊狀況網站資料，荃灣公園檢測站已派發逾500個籌，目前處理221至240籌號。而土瓜灣體育館社區檢測中心則派發逾350個籌，目前處理121至140籌號。



今年成立的初創公司「雞仔蛋軟件（Egg Waffle Software）」發布「香港隊友」網站，供網民報料講述全港各個檢測站情況，據早上約8時資料，沙田大會堂廣場（近新城市中心）及大圍新翠邨足球場等候時間均少於30分鐘。至於西貢坑口社區會堂人流較多，預計需輪候於2小時。

截至2月12日全港各區合共58個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。