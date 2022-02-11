持續更新｜加開2個檢測站　十站新設派籌機　附地圖睇位置、時間

第五波疫情持續爆發，2月10日錄得986宗確診，多個處所及住宅都需要強制檢測，不少檢測站都大排長龍，其中有不少出現提早截龍。以下互動地圖列出當日開放的社區檢測中心及流動採樣站位置，並列出各處開放時間、服務對象，以及是否室內場地，方便讀者尋找就近的檢測地點。



同時持續更新各區檢測站排隊情況，供讀者參考，希望助讀者減少排隊輪候之苦。歡迎讀者於留言處提供各區檢測站排隊情況，留言請提供時間、地點、人龍情況。



今日（11日）將加開兩檢測站，分別位於安達邨善達樓側籃球場、葵涌石排街公園。另10個檢測站設派籌機，地圖將以不同顏色顯示。



請留意部分流動採樣站僅於特定日子開放，或僅面向特定服務對象，如當區居民、指定職業等。讀者可於互動地圖中：（1.）搜尋住所或身處地點，（2.）放大該區域，（3.）點選附近檢測站，（4.）再查閱開放時間、服務對象、是否室內場地及承辦商（如有）等資料。

【07:55】粉嶺和興體育館目測750人，人龍圍繞體育館兩圈，排頭位市民清晨5時到場，現場不設派籌。

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【07:30】油塘社區會堂超過200人排隊。

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【07:00】清晨6時半前，黃大仙廣場檢測站約10名市民排隊，到7時正已有約40人排隊，排頭位的陳女士與兒子淩晨4時許到場，因兒子公司有同事確診，所以要做檢測。

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截至2月11日全港各區合共65個地點將設有社區檢測中心及流動採樣站。須接受強制檢測的市民，可以帶同「安心出行」潛在感染通知，或衞生防護中心的電話短訊通知，到社區檢測中心（可先預約）或流動採樣站接受免費檢測。

受檢人士另外亦可接受私營化驗所提供的檢測；而部分如因健康問題而未能接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測的人士，或自覺有較高感染風險的無病徵市民，可使用深喉唾液樣本檢測。